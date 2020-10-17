11 легких фильмов для тех, кто устал от суеты и просто хочет расслабиться

Не секрет, что после тяжелых рабочих дней возникает неконтролируемое желание расслабиться. В такие моменты хочется окунуться в простую киноисторию, в которой нет хитроумных сюжетных поворотов и сложных головоломок.

Мы в AdMe.ru любим простые фильмы, с которыми отдыхаешь душой и телом, поэтому спешим поделиться своими фаворитами.

Кэрри в большом городе (2016)

Кэрри — невероятно умная девушка. Ей всего 19, но она уже окончила Гарвард. Героиня жутко гордится своим интеллектом и смотрит на остальных свысока. Возможно, именно поэтому она одинока: ни приятелей, ни парня у Кэрри нет. Единственный человек, с кем она хоть как-то общается, — ее психотерапевт. Чтобы помочь пациентке, доктор дает ей задания, которые должны пробудить в девушке любовь к жизни. Рейтинг IMDb — 6,6

Будь что будет (2009)

Главный персонаж фильма Вуди Аллена — эксцентричный пожилой житель Нью-Йорка по имени Борис Ельников. Однажды он знакомится с наивной провинциальной девушкой Мелоди. Она каким-то образом становится соседкой старика. Герои живут душа в душу, пока из дальних уголков страны не начинают стягиваться родственники Мелоди. Рейтинг IMDb — 7,1

Балетные туфельки (2007)

Жизнь палеонтолога дяди Мэтью резко меняется, когда в его доме появляется сирота Сильвия. Со временем его жилище становится своеобразным приютом для одиноких девочек, о которых он заботится. Но однажды дядя Мэтью пропадает на долгих 12 лет. За этот период девочкам предстоит справляться с трудностями и научиться самостоятельно себя обеспечивать. Рейтинг IMDb — 6,6

Евровидение: История группы Fire Saga (2020)

В оригинальной ленте Netflix рассказывается история исландцев Ларса и Сигрид. Ларс с детства лелеет мечту победить на Евровидении, как когда-то это сделала группа ABBA. Вместе с Сигрид они выступают в местных пабах, однако жителям не особо нравятся их песни. Но однажды мольбы героев были услышаны и им выпал шанс показать себя на самом известном музыкальном конкурсе. Рейтинг IMDb — 6,5

Дальше живите сами (2014)

Фильм снят по одноименному роману Джонатана Троппера. Это история о родственниках, которые должны исполнить последнее желание главы семейства. В период траура они вынуждены жить целую неделю под одной крышей и терпеть друг друга, несмотря ни на что. Рейтинг IMDb — 6,6

Почти знамениты (2019)

Картина основана на реальных событиях. Жены британских военных, чтобы не сойти с ума, решают организовать совместный досуг. В результате обсуждения они создают женский хор, несмотря на то, что мало кто из них умеет петь. И все было бы прозаично, если бы руководители хора, Кейт и Лиза, не относились к репетициям по-разному. Рейтинг IMDb — 6,4

Вкус жизни (2007)

Кейт — профессиональный повар. Она настолько увлечена своим делом, что забыла о друзьях и отдыхе. Но ее привычной жизни приходит конец, когда она становится опекуншей осиротевшей племянницы. Теперь Кейт должна не только справляться с родительскими обязанностями, но и наладить отношения с новым заносчивым сушефом. Рейтинг IMDb — 6,3

Смешанные (2014)

Лорен и Джим — родители-одиночки. Они познакомились друг с другом на свидании вслепую, которое прошло ужасно. Оба героя сошлись лишь в одном желании — никогда больше не встречаться. Но у судьбы были на их счет иные планы. Джим и Лорен снова встретятся, только уже в Африке, куда каждый приедет отдыхать со своими детьми: она в компании сыновей, а он — с дочерьми. Рейтинг IMDb — 6,5

Госпожа Америка (2015)

Трейси — скромная и тихая студентка-первокурсница. Она еще не успела завести друзей, поэтому очень одинока. Но все меняется, когда мать Трейси выходит замуж. У девушки появляется энергичная сводная сестра Брук, которая втягивает Трейси во всевозможные авантюры. Рейтинг IMDb — 6,7

За удачей (2007)

Главному герою по имени Мерсер всего 19 лет. Он похоронил мать и решил отправиться на поиски старшего брата, который ушел из дома много лет назад. Ради этого Мерсер угоняет машину, потому что своей у него нет. По пути парень встретит большое количество интересных личностей и познакомится с загадочной незнакомкой — владелицей машины. Рейтинг IMDb — 6,6

Дикая штучка (2010)

Виктор — высококлассный наемник-убийца. Он без труда выполняет сложные заказы, в свободное время учит французский. Но несмотря на профессиональный успех, личная жизнь у него не складывается. Ему уже 54, а он все еще живет с мамой. Однажды Виктору дают новую цель — ликвидировать юную аферистку по имени Роуз. Неожиданно для себя киллер в нее влюбляется. Рейтинг IMDb — 6,8