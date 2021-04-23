11 культовых советских картин, в которых могли сыграть совсем другие актеры

В знаковых ролях популярных советских фильмов мы привыкли видеть наших любимых звезд отечественного кинематографа. Однако на этапе кастинга все могло сложиться иначе. И мы уже не узнаем, в худшую или в лучшую сторону изменился бы образ персонажа, если бы режиссер принял решение снимать другого актера.

Нам в AdMe.ru стало интересно, кто участвовал в кастингах на роли полюбившихся всем героев, и мы попытались представить, как другие звезды выглядели бы в этих фильмах.

"Любовь и голуби"— Наталья Кустинская в роли Раисы Захаровны

На роль эксцентричной Раисы Захаровны первыми претендовали 2 яркие актрисы: Татьяна Доронина и Ольга Яковлева. Меньшову понравились эти пробы, он считал, что обе могут интересно изобразить этого персонажа. Но в итоге обе артистки отказались от роли, не почувствовав ее своей. А вот Наталья Кустинская очень хотела примерить на себя этот образ. Но Меньшов уже решил пригласить Людмилу Гурченко, и конкуренции с ней Кустинская не выдержала.

«Бриллиантовая рука» — Георгий Вицин в роли Геннадия Петровича Козодоева

Пробы на роль интеллигентного с виду, но хитрого мошенника Геши Козодоева проходили Рудольф Рудин и Георгий Вицин. Но именно в фактуре Андрея Миронова режиссер увидел то самое сочетание качеств, которое было ему нужно.

«Белое солнце пустыни» — Савелий Крамаров в роли Петрухи

Из сценария фильма «Белое солнце пустыни» характер Петрухи не был до конца понятен. Поэтому пробы на эту роль проходили артисты и комедийного амплуа, и трагического. Специально для участия в кастинге приехал в Ленинград и Савелий Крамаров. Но режиссер отдал предпочтение начинающему актеру Николаю Годовикову.

«Москва слезам не верит» — Маргарита Терехова в роли Кати Тихомировой

Владимир Меньшов рассказывал, что хотел заполучить на роль Кати одну из известных тогда актрис, настоящую звезду — Ирину Купченко или Маргариту Терехову. Но Купченко сценарий не впечатлил, а Терехова отказалась от съемок в пользу «Трех мушкетеров», где блистательно сыграла Миледи.

«Формула любви» — Никита Михалков в роли графа Калиостро

Автор сценария Григорий Горин в роли Калиостро изначально видел статного Олега Янковского. Но актер отказался из суеверия: не захотел играть экстрасенса. А вот второй режиссер фильма, Юсуп Даниялов, считал, что идеально это образ может воплотить Никита Михалков. Но тот отклонил предложение из-за занятости. В конце концов главный герой был найден в грузинском театре, который приехал на гастроли в Москву. Нодар Мгалоблишвили стал тем графом, которого мы знаем. А озвучил его Армен Джигарханян.

«Иван Васильевич меняет профессию» — Андрей Миронов в роли Жоржа Милославского и Евгений Евстигнеев в роли Ивана Грозного и Ивана Бунши

По воспоминаниям Нины Гребешковой, жены режиссера, сначала на роль царя Ивана Грозного планировалось пригласить Юрия Никулина. Но актер отказался сниматься: ему не очень понравился сценарий, и он сказал, что занят на гастролях. Тогда Гайдай устроил пробы. Достойными кандидатами ему показались Евгений Евстигнеев, Георгий Вицин и Евгений Лебедев. Но в конце концов он выбрал Юрия Яковлева. А в качестве Жоржа Милославского Гайдай сначала видел только Андрея Миронова, но позже понял: для этого образа он слишком интеллигентен.

«Анна Каренина» — Татьяна Доронина в роли Анны Карениной

Когда Александр Зархи принимал решение о том, кого выбрать на главную роль, он хотел видеть не просто талантливую и красивую актрису. В образе Анны должно было быть что-то нестандартное: загадочность, своеобразие. Именно поэтому выбор пал на Татьяну Самойлову. Но против ее кандидатуры долго выступал худсовет, который рекомендовал режиссеру снимать Татьяну Доронину, Людмилу Чурсину или Элину Быстрицкую.

«Москва слезам не верит» — Виталий Соломин в роли Георгия Ивановича

Обаятельного и противоречивого Георгия Ивановича, возлюбленного главной героини в картине «Москва слезам не верит», мог сыграть Виталий Соломин. Кроме фотопроб режиссер снял с ним кинопробу — сцену в электричке. Партнершей выступила Наталья Сайко. Но результаты не удовлетворили Меньшова. Когда на роль утвердили Баталова, остальных актеров подбирали уже под его фактуру.

«Мэри Поппинс, до свидания» — Анастасия Вертинская в роли Мэри Поппинс

Изначально на роль Мэри Поппинс планировали пригласить Анастасию Вертинскую. Для ее голоса были написаны и песни. Но актриса прослушала композиции и сказала, что ее видение персонажа не совпадает с этими песнями. Режиссер оказался не готов менять такую важную составляющую, фильм должен был быть музыкальным. Тогда обратились к Наталье Андрейченко. Единственная проблема виделась в тембре голоса актрисы: он был слишком низким. Тогда она совершила актерский подвиг: на протяжении всего мюзикла разговаривала на максимально возможных для себя высоких тонах.

«Афоня» — Николай Караченцов в роли Афони

Веселым и циничным сантехником изначально должен был быть Владимир Высоцкий. Но все же создатели ленты посчитали, что эта роль в его исполнении получится слишком монументальной. В числе других претендентов рассматривали Георгия Буркова и Владимира Носика. А вот во время прохождения проб Николаем Караченцовым мужчины съемочной группы были удивлены. Ассистентка режиссера воскликнула: «В такого сантехника Катя вряд ли влюбилась бы: посмотрите на его зубы! На них придется делать накладку!» Мужчины признались, что никогда не обратили бы внимания на такую мелочь, но к мнению женщины решили прислушаться.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — Людмила Гурченко в роли Нади Шевелевой

Поиски актрисы на роль главной героини — учительницы Нади — были долгими. Рязанов никак не мог увидеть то самое сочетание черт характера. «Все актрисы работали превосходно, точно, талантливо. Но личные качества актрис... не совпадали со свойствами героини. Одна при поразительной нюансировке чувств была несколько вульгарна... Скорее получилась бы история об однодневной интрижке. Другую предал киноаппарат... Очарование неправильных черт лица пропало, и осталась одна некрасивость... Третья оказалась начисто лишенной юмора... А сроки съемок неумолимо приближались!» — вспоминал режиссер. Интересно, что в архивах сохранились материалы отбора на эту роль всех актрис, а фотопробы Людмилы Гурченко оказались уничтоженными. Сама артистка очень негативно относилась к попыткам журналистов выведать у нее подробности этого кастинга.