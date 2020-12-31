11 культовых новогодних фильмов и передач, которые подарят вам по-настоящему волшебное настроение

Новогодние каникулы. По всем каналам идут современные и, давайте признаемся, уже слегка бездушные «Голубые огоньки» и в сотый раз крутят «Иронию судьбы, или С легким паром!». Как же хочется вместо этого посмотреть что-то одновременно старое, душевное, ностальгическое, но при этом не надоевшее.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить именно такие телепередачи и фильмы. И если у вас вдруг не было новогоднего настроения, то после просмотра этих картин оно обязательно появится.

Старые песни о главном, 1996

Это первая часть музыкальной трилогии «Старые песни о главном», которая скрасила новогодние вечера конца 90-х. Действие картины происходит в передовом колхозе начала 1950-х годов и, что самое удивительное, летом. В основе сюжета лежит комедия «Кубанские казаки», а веселые сцены сопровождаются песнями 40-х и 50-х годов. Наверняка у вас всплывет в памяти хулиганская «Червона рута» Богдана Титомира, Ирина Отиева и Лариса Долина с песней из «Девчат», Леонид Агутин со своей «Песней о шофере» и трогательная Алена Свиридова с композицией про одинокую гармонь.

Вечера на хуторе близ Диканьки, 2001

Начало нового тысячелетия зрители встретили вместе с музыкальным фильмом по совершенно новому рецепту. Синяя ночь, остророгая луна, уютные домики с круглыми окнами, хруст снега под ногами, ярчайшие персонажи гоголевских «Вечеров на хуторе...», рождественский Петербург — и все это приправлено великолепной музыкой Константина Меладзе. Все настолько красиво, что верится в правдивость сказки!

Золушка, 2002

Успех «Вечеров на Хуторе...» определил судьбу следующего Нового года: в 2002 году на экраны вышла музыкальная постановка «Золушка» по мотивам одноименной сказки. И вновь успех, и вновь благодаря музыке Константина Меладзе. Как минимум вы должны помнить зажигательный номер Верки Сердючки с группой «ВИА Гра» со строчками «Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца».

Старые песни о главном, 1997

«Песни о главном» 1997 года — это альманах клипов, не связанных строгим сюжетом, но отсылающих к общей теме — добрый светлый кинематограф 1960-х годов. История разворачивается одновременно в киностудии, где снимается новогодний «Голубой огонек», в кафе «13 стульев», в районном Доме культуры, в московском дворике и в квартирах горожан. Наверняка вы вспомните «Ямайку» молодого Валерия Меладзе или душераздирающую «На безымянной высоте», исполненную трио Фоменко — Рыбин — Мазаев.

Сорочинская ярмарка, 2004

Еще один музыкальный фильм нулевых, снятый по одноименной повести Николая Гоголя. На экране всем знакомые лица, праздничный задор, музыка Константина Меладзе и... летняя атмосфера. Невероятно, но в итоге получилось по-новогоднему.

Старые песни о главном, 1998

Здесь стоит подробнее остановиться на сюжете. Эта музыкальная новогодняя постановка является продолжением фильма «Иван Васильевич меняет профессию». По сюжету главные герои собираются праздновать 1998-й Новый год, и Шурик решает представить гостям свою восстановленную машину времени. Вновь отправившись в XVI век, герои обнаруживают там Милославского, который уже 25 лет правит страной вместо сбежавшего Ивана Грозного. А сам царь, как выясняется, живет в настоящем и пытается попробовать себя в кино на «Мосфильме». Основное действие комедии разворачивается уже в павильонах «Мосфильма», где герои в поисках царя попадают на съемки легендарных фильмов и музыкальных клипов. Что касается музыкальной части, то больше всех запоминается Лариса Долина, которая настолько блистательно исполнила песни «Ищу тебя» и «I will survive», что стала настоящей жемчужиной всей постановки.

Сирота казанская, 1997

А теперь вспомним художественные фильмы, которые создают не менее праздничную атмосферу. Первый — «Сирота казанская». Это фильм про молодую учительницу Настю. Она сирота. Однажды она публикует в газете неотправленное мамино письмо некоему Павлу, предположительно отцу Насти. И в новогоднюю ночь в поселке появляются сразу 3 Павла, каждый из которых утверждает, что он — ее отец. В дополнение к описанию хочется отметить один из комментариев к фильму, который наверняка у многих крутится на языке: «Меня всегда удивляло, почему под Новый год людям показывают „Иронию судьбы, или С легким паром!“? Я считаю, что в такой светлый праздник должны показывать фильм, который дарит людям новые надежды. А это именно такой фильм».

Приходи на меня посмотреть, 1980

На очереди одна из самых волшебных и атмосферных историй: девушка Таня ухаживает за больной матерью и уже давно смиряется с участью старой девы. И вот в один из предновогодних вечеров ее мать, Софья Ивановна, собирается окончательно умирать. И с этого момента в жизни матери и дочери начинаются настоящие новогодние чудеса. А еще тут очень красивый Олег Янковский.

Железнодорожный романс, 2002

Следующая остановка — потрясающая современная сказка. Разумеется, новогодняя. Некогда успешный, но потерявший работу и деньги москвич Алекс накануне Нового года решается на самую фантастическую авантюру в своей жизни. Она может привести героя либо к полной катастрофе, либо спасти его жизнь. И несмотря на то, что в графе «жанр фильма» указано, что это драма, при просмотре улыбка на вашем лице обеспечена.

Француз, 2004

Если вы верите в чудеса или просто любите романтичные сюжеты, этот фильм для вас. Он рассказывает про искреннюю любовь потомственного аристократа из Франции и провинциальной переводчицы, жены дальнобойщика и просто тоскующей женщины Анны. История идеально подходит для просмотра в новогодние вечера.

Зигзаг удачи, 1968

Это комедия о молодом фотографе Володе Орешникове, который тайком берет деньги из рабочей кассы взаимопомощи, покупает на них облигацию и выигрывает 10 тыс. рублей. Кому теперь принадлежат деньги: ему или всем работникам? Ах, и да, вся история происходит аккурат перед Новым годом. В дополнение к праздничной атмосфере зрители получают бонус в виде директора автобазы в исполнении Евгения Евстигнеева, каждая фраза которого — это настоящий шедевр!