11 крутых сериалов от Netflix, которые вы могли пропустить

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В 2018 году компания Netflix выпустила больше 700 сериалов. Кажется, в этом году американцы собираются побить собственный рекорд. Конечно, уследить за всеми их проектами почти невозможно, но мы пытаемся.

AdMe.ru решил выбрать из каталога этой компании несколько хороших релизов, на которые мало кто обращает внимание. Надеемся, что среди них вы найдете что-то для себя.

Жанр — триллер

Рейтинг IMDb — 6,3 Новый захватывающий сериал с Рене Зеллвегер в главной роли. «Что/если» — история молодого ученого Лизы (Джейн Леви), которая ищет финансирование для медицинских исследований. Она решает обратиться за помощью к венчурному инвестору Энн Монтгомери (Рене Зеллвегер). Но Энн, которая привыкла манипулировать людьми и в каждой ситуации находить выгоду только для себя, делает все только хуже.

Жанр — комедия

Рейтинг IMDb — 8,3 Если вы ищете легкую комедию на вечер, обратите внимание на «Грейс и Фрэнки». Грейс (Джейн Фонда) и Фрэнки (Лили Томлин) — неразлучные подруги, которые во всем поддерживают друг друга. Правда, сблизила этих женщин весьма неординарная ситуация: их мужья сказали им, что любят друг друга и хотят быть вместе. В этот момент жизнь героинь рухнула, но они нашли в себе силы начать все сначала.

Жанр — черная комедия

Рейтинг IMDb — 8,2 «Мертв для меня» — это не только история переживания утраты, но и сериал о настоящей женской дружбе. В центре сюжета оказывается вдова Джен (Кристина Эпплгейт), которая хочет расследовать смерть своего мужа. В группе поддержки она встречает оптимистку Джуди (Линда Карделлини). Абсолютно разные по характеру женщины становятся подругами, но оказывается, что у обеих есть свои тайны.

Жанр — триллер, драма

Рейтинг IMDb — 5,9 Если вам нравятся необычные сюжеты, обратите внимание на «Избранного». Этот сериал от Netflix рассказывает об ученых, которые занимаются вирусологией. Они узнают, что в небольшой бразильской деревне зафиксирована угроза заражения мутированным вирусом Зика. Врачи отправляются туда, чтобы предотвратить распространение болезни. Но с первых минут все идет не по плану. Вирус оказывается куда сильнее, чем ожидалось.

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 7,2 «Воровки» — это не только легкий сериал о подростках, но и начало серьезного разговора о психическом здоровье. Три молодые девушки знакомятся на вечеринке. Они быстро находят общий язык и вскоре понимают, что их объединяет одно и то же психическое расстройство — клептомания (болезненное влечение к совершению краж). Подруги стараются понять себя и разобраться с постоянным желанием совершить преступление.

Жанр — комедия, драма

Рейтинг IMDb — 7,9 Если вы хотите посмотреть небанальную комедию, сериал «Хорошие девчонки» может стать отличным выбором. Бет (Кристина Хендрикс), Руби (Ретта) и Энн (Мэй Уитман) — обыкновенные женщины из пригорода. Они едва сводят концы с концами, поэтому однажды решаются на авантюру — ограбление супермаркета. Правда, вместо настоящего пистолета подруги берут с собой игрушечный.

Жанр — черная комедия

Рейтинг IMDb — 8,5 Сериал, в котором одну из главных ролей играет пес. Жизнь Тони (Рики Джервейс) пошла под откос после смерти жены. Она оставила ему трогательную видеозапись, в которой посоветовала заняться своим здоровьем, рассказала, как вести домашнее хозяйство, и пожелала быть счастливым. Но Тони не смог справиться с утратой и даже задумался о самоубийстве. Правда, потом вспомнил о собаке, о которой некому будет позаботиться.

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 7,3 Ремейк легендарной мыльной оперы 1981–1989 годов. «Династия» — это история двух совершенно разных семей. Колби и Кэррингтоны — главные богачи города, однако место под солнцем только одно. Каждая семья настроена сделать все возможное для того, чтобы стать первой.

Жанр — ужасы, драма

Рейтинг IMDb — 7 Сериал для тех, кто любит мистические истории. Первокурсник Джек Мортон (Джейк Мэнли) узнает, что в университете, где он учится, есть тайный орден. Более того, дедушка парня давно запланировал членство своего внука в этом ордене черных магов, которые воюют с оборотнями. Джеку остается пройти посвящение и узнать много секретов.

Жанр — документальный

Рейтинг IMDb — 9,4 Настоящий портрет Земли. Этот сериал — результат 4-летней работы команды профессионалов, которые решили показать жизнь в разных уголках нашей планеты. Акцент в проекте сделан на климатические изменения. Netflix призывает нас не только восхищаться красотой Земли, но и хочет, чтобы мы почувствовали свою ответственность за ее судьбу.

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 8,4 Сериал, вдохновленный книгой Люси Мод Монтгомери «Энн из Зеленых Крыш». Главная героиня истории — милая девочка Энн (Эмибет Макналти) — выросла в приюте. Она не знала материнской любви и была лишена многих радостей детства. Но это не сломило Энн и не отняло у нее оптимизма и умения видеть красоту в повседневности. Когда семье фермеров, которая хочет усыновить мальчика, по ошибке присылают Энн, то от такого лучика солнца приемные родители отказаться уже не могут.