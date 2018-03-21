11 хороших фильмов, чтобы перезагрузиться вечерком после работы

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Обожаете хорошее кино, но больше времени тратите на поиск фильма, чем на просмотр? Специально для таких случаев мы сделали подборку картин с неплохими рейтингами, где каждый найдет себе историю по душе.

AdMe.ru предлагает начать ежевечерний киномарафон прямо с сегодняшнего дня. А вы не забудьте поделиться в комментариях своими любимыми фильмами.

Мосты округа Мэдисон

Она — супруга американского фермера, он — свободный фотограф, давным-давно привыкший жить один. Случайная встреча меняет их жизни раз и навсегда, но для этой любви осталось слишком мало времени. Нет, это вовсе не сказка — это кино о Любви с большой буквы. Это потрясающая актерская игра Мерил Стрип и Клинта Иствуда (кстати, он же выступил режиссером картины), это невероятная искренность и душевность. Фильм, обязательный к просмотру: главное, не забудьте запастись носовыми платками. Рейтинг IMDb — 7,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Когда Гарри встретил Салли

Старая как мир история о двух людях, которые задаются вопросом: может ли существовать дружба между мужчиной и женщиной? Главные герои, Гарри и Салли, предстают перед зрителем в разных ситуациях, а вместе с ними развиваются и их отношения. Пожалуй, этот фильм с уверенностью можно назвать одной из лучших и атмосферных работ в своем жанре, а благодаря замечательной игре актеров он надолго останется в памяти каждого. Рейтинг IMDb — 7,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Жизнь прекрасна

Молодой журналист Адам внезапно узнает, что серьезно болен и его шансы на выживание равны 50 процентам. Как теперь жить и можно ли выйти победителем из гонки со смертью? В действительности этот фильм не столько о болезни, сколько о надежде, настоящей дружбе и вере в свои собственные силы. А еще здесь уместный юмор, ну и, конечно же, отличное послевкусие: после просмотра таких картин хочется жить и не опускать руки. Рейтинг IMDb — 7,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Первый день оставшейся жизни

Картина рассказывает историю одной большой семьи, а точнее, о пяти судьбоносных днях в жизни каждого из них. Перед просмотром лучше не вдаваться в подробности сюжета: фильм смотрится легко, он получился душевным, трогательным и остроумным и буквально пропитан французской атмосферой. Эта история оставляет после себя легкую грусть, заставляя зрителя задуматься о себе и происходящих вокруг событиях. Рейтинг IMDb — 7,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Место встречи

Каждый день загадочный Незнакомец приходит в одно и то же кафе, каждый день он выслушивает просьбы людей. Этот человек может воплотить любое желание в жизнь, но за это придется заплатить. Фильм оставляет много вопросов и размышлений, на которые нет однозначного ответа, зато появляется желание заглянуть в самого себя и немного пофилософствовать. Рейтинг IMDb — 6,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Реальные упыри

Что, если бы среди нас жили самые настоящие вампиры? Об этом и картина: три соседа-вампира Виаго, Дикон и Владислав пытаются справиться с суровыми буднями где-то в Новой Зеландии. Фильм напичкан колкими шутками, импровизациями, черным юмором и временами даже абсурдом — и тем он восхитителен. Рейтинг IMDb — 7,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Тельма и Луиза

Фильм повествует о том, как двум девушкам, уставшим от своих непростых будней, удается вырваться куда глаза глядят. Но неожиданно все разворачивается вовсе не так, как они предполагали. У картины 6 номинаций на «Оскар», а в качестве режиссера выступил сам Ридли Скотт. Добавьте хороший сценарий и неизбитую остросюжетную историю, классную актерскую игру и музыку Ханса Циммера — вот и идеальный коктейль для хорошего фильма. Да, кстати, здесь мелькает молодой и горячий Брэд Питт: одна из его первых заметных ролей в кино. Рейтинг IMDb — 7,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Сабрина

Сабрина — дочь простого шофера. Она влюблена в Дэвида, но любовь сводит ее с ума, и отец девушки, чтобы угомонить ее, отправляет учиться Сабрину в Париж. Вернувшись, красотка все еще надеется получить расположение любимого, но тут на нее обращает внимание брат ее избранника, Лайнус. Казалось бы, незамысловатый сюжет, но даже спустя многие годы эта картина остается эталоном для своего жанра. Невероятно красивая Одри Хепберн, от которой буквально не отвести взгляд, и прекрасно переданная атмосфера той эпохи — вот что сражает зрителя наповал. Рейтинг IMDb — 7,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Элизабеттаун

Молодой дизайнер по имени Дрю буквально в один миг теряет и работу, и девушку. Он решает свести счеты с жизнью, но неожиданно обрушившееся на него несчастье заставляет вернуться в провинциальный городок. В пути он знакомится с одной очень очаровательной стюардессой. Убедительный дуэт Орландо Блума и Кирстен Данст вкупе с жизнеутверждающей атмосферой и остроумными шутками не оставят зрителей равнодушными. После просмотра все проблемы кажутся незначительными: взгляните и убедитесь сами. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Законы привлекательности

Одри и Дэниел — очень разные, но оба успешные и востребованные адвокаты по бракоразводным процессам, которые часто встречаются в зале суда. И однажды им пришлось встать на места своих клиентов... Получилась легкая, ироничная мелодрама с прекрасными Джулианной Мур и Пирсом Броснаном в главных ролях: положительные эмоции и хорошее настроение вам гарантированы. Рейтинг IMDb — 6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

На колесах

Фред решил угодить сыну своей возлюбленной: раздобыть баскетбольный мяч с автографами любимой команды. Но получить этот трофей может только инвалид, и тогда мужчина решает сесть в инвалидную коляску. Тиль Швайгер выложился в этой картине на все сто и как нельзя лучше донес до зрителя главную мысль: не важно, как ты выглядишь и какие трудности встают на пути, гораздо важнее то, какой ты внутри. Добавляем искрометный юмор, добротный сюжет и получаем отличное кино для домашнего просмотра. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5