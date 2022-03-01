11 звезд, которые так круто сыграли второстепенных персонажей, что забрали всю славу у главных героев

Чаще всего в голливудских фильмах действует один главный герой, вокруг которого строится весь сюжет. Так легче удержать внимание зрителей и не дать им запутаться в хитросплетениях сценария. Но иногда актеры второго плана по-настоящему оттягиваются, забирая у главного героя всю славу и покоряя наши с вами сердечки.

Пользователи Reddit решили обсудить персонажей второго плана в кино, чьи яркие выходы запомнились надолго. Мы в AdMe.ru присоединились к обсуждению и добавили свои варианты.

Джоди Комер — Райан Рейнольдс («Главный герой»)

В экшен-комедии «Главный герой» Джоди Комер исполняет сразу 2 роли: программистки Милли и персонажа игры. Чем еще раз после сериала «Убивая Еву» показывает себя как блестящую и разностороннюю актрису. Ее работу высоко оценил и режиссер фильма Шон Леви. По его мнению, Джоди Комер не похожа на других актрис. Шон Леви даже заявил, что такой талант появляется примерно раз в 10 лет.

Ана де Армас — Дэниел Крэйг («Не время умирать»)

Зрителям последней части бондианы запомнился выход ослепительной Аны де Армас в роли спецагента Паломы. Несмотря на небольшое количество экранного времени, выделенного ее персонажу, комическая сцена знакомства с Бондом и последовавшая за этим экшен-сцена оказались очень яркими. Настолько, что фанаты героини требуют отдельный фильм о ней. «Я бы хотел увидеть спин-офф, посвященный только Паломе. Это было бы потрясающе», — пишет пользователь Reddit.

Кейт Уинслет — Майкл Фассбендер («Стив Джобс»)

В фильме «Стив Джобс» Кейт Уинслет исполнила роль Джоанны Хоффман, руководителя маркетингового отдела Apple. За эту актерскую работу ее номинировали на «Оскар», но награда в итоге досталась другой номинантке Алисии Викандер. Игра Кейт Уинслет была отмечена премией BAFTA.

Рианна — Кара Делевинь («Валериан и город тысячи планет»)

Фантастический фильм Люка Бессона получил смешанные отзывы критиков, которые отмечали сырой сюжет и слабые актерские работы. Однако яркий и дерзкий танцевальный номер героини по имени Баббл, которую сыграла Рианна, мало кого оставил равнодушным.

Майкл Шеннон — Джейк Джилленхол («Под покровом ночи»)

Актер Майкл Шеннон сыграл детектива в эстетически безупречном фильме модельера Тома Форда. Он был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, но уступил победу актеру из «Лунного света».

Билл Мюррей — Джесси Айзенберг («Добро пожаловать в Zомбилэнд»)

Поклонникам этого комедийного боевика запомнилось камео Билла Мюррея в роли самого себя. По сюжету фильма он накладывал на лицо грим зомби, чтобы продолжать жить своей обычной жизнью, иметь возможность смотреть кино, играть в гольф, но при этом оставаться в безопасности.

Дженнифер Кулидж — Риз Уизерспун («Блондинка в законе»)

Актриса Дженнифер Кулидж сыграла сотрудницу салона красоты по имени Полет, в лице которой Эль Вудс находит близкую подругу. По мнению пользователей Reddit, именно комическая героиня Дженнифер Кулидж является настоящим сокровищем фильма.

Филип Сеймур Хоффман — Мэтт Деймон («Талантливый мистер Рипли»)

Язвительный прожигатель жизни в исполнении Филипа Сеймура Хоффмана появлялся в фильме не так уж много раз. Но каждый его выход ставит под угрозу коварные планы героя Мэтта Деймона, а зрителям позволяет в полной мере насладиться харизмой актера.

Джон Туртурро — Джефф Бриджес («Большой Лебовски»)

Несмотря на то, что в фильме братьев Коэн прекрасны и по-своему интересны абсолютно все герои, Хесус Кинтана в исполнении Джона Туртурро украл все сцены в боулинге, считает пользователь Reddit. Позднее актер даже получил разрешение снять спин-офф о своем персонаже. Фильм вышел в прокат под названием «Дальше некуда».

Хэтти Макдэниел — Вивьен Ли («Унесенные ветром»)

Кинолента «Унесенные ветром» получила сразу 8 премий «Оскар». Наградой за главную женскую роль была отмечена Вивьен Ли, и, само собой, мы не оспариваем величия ее таланта. Но «Оскар» также получила и исполнительница роли острой на язык Мамушки. Ее отметили как лучшую актрису второго плана.

Вупи Голдберг — Деми Мур («Привидение»)

Вупи Голдберг, исполнившая роль экстрасенса Оды Мэй Браун, удостоилась «Оскара» за свою актерскую игру, затмив Деми Мур. Ее комический талант отметили в рецензиях многие кинокритики. В обзоре The New York Times было сказано, что «Голдберг нашла роль в кино, которая действительно ей подходит, и на экране она делает все возможное».