11 кинозлодеек, оказавшихся просто женщинами, которые тоже хотели счастья

Вы замечали, что в детстве мы всегда сопереживаем положительному герою? Однако с возрастом в силу опыта мы обнаруживаем, что у любого персонажа есть как отрицательные, так и привлекательные черты. И даже тот, кто заявлен как злодей, может изумить зрителя своим непростым прошлым, поступить по справедливости. Или по крайней мере его деяниям найдется простое объяснение.

В этой подборке AdMe.ru собрал самых роскошных отрицательных героинь из мира кино и рассмотрел их личность с другой, неочевидной стороны. А в качестве бонуса мы добавили одну мадам, которая в общем-то и не злодейка, просто из-за своей экстравагантности прослыла таковой.

Малефисента — «Малефисента», 2014

Малефисенту считают злой колдуньей, которая наложила страшное проклятие на прекрасную принцессу. Но пытался ли кто-нибудь заглянуть глубже? Ведь она в первую очередь просто женщина (пусть и с незаурядными магическими способностями), которая доверилась мужчине, а он предал ее ради власти. И дальнейшие поступки Малефисенты объясняются просто: это женская месть за нанесенную обиду, к тому же месть абсолютно оправданная.

Беллатриса Лестрейндж — серия фильмов о Гарри Поттере, 2001–2011

Во вселенной Джоан Роулинг есть персонажи, которых ненавидишь с первого их появления в кадре или на странице книги, например Долорес Амбридж. Но отнести к таким героям Беллатрису, как ни крути, не получается. Возможно, из-за того, что у ее безумия есть причины. Лестрейндж родилась в семье чистокровных волшебников, гордившихся своим родом, и выросла с мыслью о собственном превосходстве. Кроме того, уже в качестве приспешницы Волан-де-Морта она провела немало времени в темнице Азкабан, и это явно наложило отпечаток на ее психику. Ну и в заключение, Беллатриса всю жизнь страдала от неразделенной любви к Темному Лорду и пыталась заслужить его расположение жестокими расправами с его врагами. Согласитесь, шансов остаться в здравом уме у нее было немного, и ее даже жаль. Кроме того, при всем ее безумии ей не занимать героизма и преданности.

Серсея Ланнистер — «Игра престолов», 2011–2019

Серсея вовсе не банальная негодяйка, которая пытается навредить всем вокруг просто из любви к злодействам. Это сильная женщина с трагической судьбой, которая ни разу не была по-настоящему счастлива: отец видел в ней лишь средство для достижения цели, а брак оказался неудачным. Кроме того, она потеряла даже то единственное, что любила всем сердцем, — своих детей. Серсея — женщина, утратившая смысл жизни. И последнее, что дает ей стимул жить дальше, — это месть всем, кто когда-то ее унизил. Да, ее поступки порой бесчеловечны, но учитывая, сколько невзгод выпало на долю Серсеи, ей остается только посочувствовать.

Круэлла Де Виль — «101 далматинец», 1996

Не будем оправдывать желание Круэллы заполучить шубу из далматинцев, а просто посмотрим на ее личность под другим углом. Она сказочно богата, владеет собственным модным домом, лихачит на кабриолете и в первую очередь стремится обеспечить себе комфортную жизнь. Этакий идеальный образ современной феминистки. В противовес ей нам показывают Аниту: милую скромную женщину, обожающую животных и вскоре влюбляющуюся в такого же, как она, увлеченного собачника Роджера. В фильме присутствует ненавязчивый мотив: Круэлла ведет себя неправильно, думая лишь о себе. Однако сам по себе эгоизм и отрицание традиционных ценностей вовсе не делают ее злодейкой.

Фея Моргана — «Мерлин», 2008–2012

История Морганы в сериале кардинально отличается от рассказанных в легендах о короле Артуре и полностью выдумана сценаристами. Изначально Моргана — добрая и отзывчивая девушка, советница короля и близкий Артуру Пендрагону человек. По мере проявления магических способностей она понимает, что, если о ее даре узнает король, ей конец. Она вступает в сговор со своей сводной сестрой и, сама того не ведая, подвергает опасности Мерлина и Артура. Чтобы спасти Камелот, Мерлину приходится отравить колдунью. Впоследствии сестра спасет ей жизнь, но именно этот момент стал переломным для девушки: все ее сомнения в том, правильно ли она поступает, развеялись после предательства.

Харли Квинн — «Отряд самоубийц», 2016

История Харли Квинн близка каждой женщине независимо от того, является она поклонницей вселенной DC или нет. Если абстрагироваться от супергеройской тематики, произошло вот что: Харли жила своей жизнью, но затем встретила Джокера и влюбилась без памяти. Именно это маниакальное увлечение и стало причиной того, что из психиатра героиня превратилась в суперзлодейку. Но разве можно винить ее за то, что она полюбила? Кстати, в фильме «Хищные птицы» можно увидеть, как меняется Харли после расставания с Джокером, обретая уверенность и становясь наконец независимой.

Злая Королева — «Однажды в сказке», 2011–2017

Вообще антигерои редко становятся таковыми просто потому, что им нравится сеять разрушение и хаос. Вот и Злая Королева не всегда была злой и даже не сразу — королевой. Когда-то девочку звали просто Реджина, и ей очень не повезло: амбициозная мать решила воплотить с помощью дочери свои честолюбивые планы и выдать ее замуж за короля, а заодно отомстить своей давней сопернице. И чтобы Реджина точно не смогла противиться, мать расправилась с ее возлюбленным. Девушке приходится отправиться в замок короля, которого прочат ей в супруги. А чтобы ей не удалось сбежать, ее мать накладывает на замок заклятие.

Женщина-кошка — «Бэтмен возвращается», 1992

Во вселенной DC Женщина-кошка — антигерой. Но и в комиксах, и в фильмах ее судьбе не позавидуешь. В печатных изданиях она круглая сирота, выросшая в приюте, где над ней издевалась директриса, в кино же — секретарша, случайно обнаружившая страшную тайну своего босса, за что он с ней и расправился. В обоих случаях она превращается из обычной женщины в мстительную красотку в латексном костюме лишь из-за того, что хочет воздать по заслугам каждому, кто ее обидел. Для злодейки цель довольно благородная.

Анжелика Бушар — «Мрачные тени», 2012

Анжелика давно и бесповоротно влюблена в своего босса — знатного сердцееда, который покорил немало красоток, но так и не обратил внимания на ту, что всегда рядом. Из-за того, что ее чувства не нашли ответа, Анжелика жестоко расправляется с возлюбленной босса, а его самого превращает в вампира. Она пытается его ненавидеть, но сердцу не прикажешь. Кто знает, как изменилась бы ее судьба, если бы любимый человек ответил ей взаимностью? Думаем, тогда Анжелика и не попала бы в наш список прекрасных злодеек.

Клементианна — «Белоснежка: Месть гномов», 2012

Злая королева в этом фильме не такая уж и злая. Скорее ее можно назвать беззащитной. Посудите сами: она — вторая жена овдовевшего короля. Что бы она ни делала, и народ, и падчерица, и сам король все равно будут вспоминать первую и невольно сравнивать новую супругу с ней. Вот Клементианна и делает все возможное, чтобы стать единоличной правительницей. Да и если отбросить все сказочные декорации, получится просто история о мачехе, которой порой нелегко вживаться в новую роль.

Бонус: Мортиша Аддамс — «Семейка Аддамс», 1991

А вот Мортиша Аддамс, пожалуй, самый неоднозначный персонаж в этой статье, ведь она не совершала ничего плохого. Просто мы привыкли, что положительные герои, как правило, не носят черное, не живут в старых скрипучих домах и не прячут скелеты в шкафу (в буквальном смысле). Но в общем-то на этом «злодеяния» Мортиши заканчиваются. Ведь она, хоть и предпочитает коротать вечера на кладбище, искренне и самоотверженно любит своих близких, при этом оставаясь великолепной и уверенной в себе женщиной.