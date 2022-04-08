11 кинозлодеек, которые своей крутостью заткнули за пояс белых и пушистых недотрог

В каждом фильме есть главный герой, вокруг которого строится история и которому зрители должны сопереживать. В большинстве картин параллельно показывают антигероя, то и дело строящего козни положительным персонажам. Однако порой актерам удается сделать злодея таким многогранным и завораживающим, что публика невольно переходит на темную сторону и, сама того не замечая, сопереживает уже антагонисту.

Голливудская звезда Майкл Дуглас говорит, что играть отрицательных персонажей всегда увлекательнее. Возможно, поэтому некоторые из них получаются такими притягательными, что запросто затмевают своих положительных напарников. Мы в AdMe.ru вспомнили фильмы, которые ярко это демонстрируют.

Баронесса фон Хеллман — «Круэлла»

Баронесса в исполнении Эммы Томпсон находится на одном уровне с Круэллой по количеству поклонников, а порой и дает ей фору. Она заслуживает отдельной киноленты. Такого мнения киножурналы и зрители. Злодейка фильма напоминает саму главную героиню из старых экранизаций: жестокую, надменную, при этом невероятно стильную. А потому публике интересно за ней наблюдать. Круэлла, по словам зрителей, удивительно хороша, однако фон Хеллман ни на секунду не уступает ей, а в некоторых сценах будет и покруче.

Миранда Пристли — «Дьявол носит Prada»

Миранда Пристли входит в число наиболее ярких кинозлодеев всех времен. Персонаж показывает зрителю обратную сторону успеха. Главный редактор модного журнала отдает всю себя работе, она настоящий профессионал своего дела. При этом ее брак и отношения с близкими людьми терпят крах. На фоне этой истории показана начинающая журналистка, у которой есть выбор: стать таким же асом, как Пристли, или быть счастливой. Энн Хэтэуэй, как отметили зрители, в этом кино сыграла проходную роль — оптимистичного персонажа, каких изображала и ранее. А вот Мерил Стрип стала главным украшением фильма.

Ирэн Адлер — «Шерлок»

Ирэн Адлер, которую в сериале «Шерлок» сыграла Лара Пулвер, оказалась настолько неотразимой, что влюбила в себя и самого гениального сыщика, и миллионы зрителей по всему миру. Возможно, поэтому, в отличие от книжной версии, где героине было суждено появиться лишь единожды, в экранизации ей отведено значительно больше времени. В сериале Ирэн Адлер обхитрила королевскую семью, спецслужбы и даже поставила на место самого Шерлока. При этом осталась женственной и ранимой.

Эль Драйвер — «Убить Билла»

Эль Драйвер по прозвищу Калифорнийская Горная Змея, по мнению журналов, входит в число главных кинозлодеек мира. Игра Дэрил Ханны порой пробирает до мурашек, не зря ведь за эту работу актриса получила премию MTV Movie Awards. К слову, в одном из интервью Квентин Тарантино, обсуждая возможные перспективы снять 3-ю часть саги «Убить Билла», сказал, что рассмотрел бы возвращение Ханны к роли Драйвер. А значит, есть шанс, что мы увидим продолжение истории этой антигероини.

Королева Червей — «Алиса в Стране чудес»

Роль Королевы Червей значится в списке лучших киноработ Хелены Бонем Картер. В фильме «Алиса в Стране чудес» она сумела затмить даже исполнительницу главной роли Миа Васиковску. Как пишут в отзывах зрители, у юной актрисы получился совершенно безвкусный персонаж, в то время как Картер создала пронзительный образ и очаровала каждого.

Эванора — «Оз: Великий и Ужасный»

Регулярно в списках лучших кинозлодеек по версиям разных изданий мелькает и Эванора — злая ведьма из сказки 2013 года «Оз: Великий и Ужасный». За эту роль Рэйчел Вайс пришлось побороться: студия не видела ее в этом образе. Но актриса переубедила киношников. В итоге Вайс удалось создать самого яркого, по мнению зрителей, персонажа фильма. Ее ведьма получилась дерзкой и соблазнительной. На ее фоне добрая фея в исполнении Мишель Уильямс кажется до приторности положительной.

Мэдисон Ли — «Ангелы Чарли: Только вперед»

Неудивительно, что Мэдисон Ли из фильма «Ангелы Чарли: Только вперед» часто включают в рейтинги самых ярких отрицательных киногероинь, ведь у нее есть все для того, чтобы покорить зрителя. Во-первых, это персонаж с историей: когда-то женщина была одной из шпионок. Во-вторых, эта дамочка умнее многих своих коллег, в какой-то момент она даже получила Нобелевскую премию по астрофизике. Ну а в-третьих, конечно, она необычайно красива. Бывшую шпионку играет Деми Мур.

Леди Тремейн — «Золушка»

Изучая фильмографию Кейт Бланшетт, понимаешь: она может сыграть, пожалуй, кого угодно. Будь то роль голливудской дивы, доброй эльфийки или злой мачехи, актриса выглядит на экране бесподобно. Одна из самых запоминающихся ее работ — леди Тремейн в экранизации «Золушки». Несмотря на то, что эта роль была не главной в фильме, именно героиня Бланшетт заткнула за пояс Золушку и оказалась в центре внимания публики. Зрители писали, что она так круто играла, что одним взглядом передавала всю ненависть мачехи к падчерице.

Виктория — «Сумерки»

В центре повествования саги «Сумерки» — Белла. Если судить о ней по словам автора книг Стефани Майер, это довольно нелепый персонаж: девушка, неуклюжая на фоне грациозных вампиров, сильно неуверенная в себе, которая часто мечется, не решаясь сделать какой-либо шаг. На контрасте киношники показывают Викторию. Это героиня с сильной историей: она не просто воюет с семейством Калленов, а мстит за смерть своего любимого. Рыжеволосая вампирша красива, целеустремленна и умна: она даже создала свою армию. Многие поклонники саги пророчили ей долгую жизнь в этой вселенной. Но хладнокровная Виктория единственный раз дала волю своим эмоциям, из-за чего и была побеждена.

Ядовитый Плющ — «Бэтмен и Робин»

В фильме 1997 года «Бэтмен и Робин» суперзлодейку по прозвищу Ядовитый Плющ сыграла Ума Турман, которая на кастинге обошла Деми Мур, Шэрон Стоун и Джулию Робертс. Актриса очень хотела воплотить этот образ на экране, так как считала его роковым. Видимо, труды оказались ненапрасными, ведь героиня Умы и правда входит в списки самых ярких отрицательных персонажей мирового кинематографа.

Кэтрин Мертей — «Жестокие игры»

При создании образа своего персонажа в «Жестоких играх» Сара Мишель Геллар ориентировалась на характер Изабель де Мертей в романе «Опасные связи». Подобно книжной героине киношная получилась умной, властной и хитрой. А благодаря актрисе еще и красивой. И хотя главную роль в ленте сыграла Риз Уизерспун, героине Сары Геллар досталось не меньше, а то и больше внимания публики. Если любовь зрителей к Аннетт была ожидаемой (самый положительный персонаж фильма), то интерес к Кэтрин стал сюрпризом. Об игре актрисы писали, что это настоящее откровение.