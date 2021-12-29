11 сцен из кино, которые искусно завуалированы под реальность, но на самом деле не происходят в жизни

Все мы любим проводить свободное время за просмотром фильмов или сериалов. Кому-то они помогают отвлечься от реальной жизни и погрузиться в мир фантастики на полтора часа, а кто-то любит примерить на себя роль любимых героев, переживать и радоваться вместе с ними. Однако часто в фильмах случается то, что в реальной жизни вряд ли когда-то произойдет.

Мы в AdMe.ru вспомнили наиболее известные киношные ситуации, которые лишь завуалированы под реальную жизнь.

Не уезжать из нового дома, где явно творится что-то неладное

Наверное, многие замечали, что герои фильмов обожают экстрим. Одно из их излюбленных занятий — постараться прижиться в новом доме, где происходят странные вещи. И если в реальной жизни люди хотят как можно скорее покинуть негостеприимное пристанище, то киногерои остаются там до конца. Вспомнить хотя бы 1-й сезон известного сериала «Американская история ужасов», где семья из 3 человек въехала в новый дом. «Класс, мы стали семейкой Аддамс», — подметила одна из главных героинь, глядя на новое жилище, и не ошиблась. События, происходившие дальше, любого человека заставили бы сбежать, не успев собрать вещи, но к действующим лицам фильмов и сериалов это не относится.

Расхаживать по дому в безупречном наряде, с прической и макияжем

В реальной жизни редко встретишь девушку, которая дома ходит с роскошной прической и безупречным макияжем. Как правило, в домашней обстановке хочется расслабиться и надеть комфортную пижаму, а не вечернее платье. Однако такими неправдоподобными образами грешат героини различных фильмов и сериалов. Причем чуть ли не всех — от культовых «Зачарованных» до «Почему женщины убивают». Иногда, конечно, можно нарядиться для себя и проходить так весь день, но в кино нас уверяют, что всегда нужно быть одетыми с иголочки.

Не включая свет, идти и проверять шорох в другой комнате

Вероятно, каждый сталкивался с ситуацией, когда специфический шорох не давал покоя среди ночи. Однако вряд ли кто-то рискнет, не включая свет, отправиться смотреть, кто же там такой спрятался. Ведь не стоит надеяться на то, что в соседней комнате притаился Патрик Суэйзи из фильма «Привидение».

Фильмы в кинотеатрах показывают с середины

В реальной жизни опоздать на несколько минут на долгожданную премьеру фильма нестрашно. Ведь сначала чаще всего показывают 10-минутную рекламу, и мы знаем об этом. А вот к режиссерам некоторых кинолент остаются вопросы. Например, почему, едва герой прибежал и упал в кресло, свет тут же гаснет и фильм начинается на самом интересном моменте, как будто шел уже давно? Как в известной комедии «Очень страшное кино»: героиня только уселась на свое место, а страшно стало с первых минут.

Мгновенно появляться в специальном выпуске новостей

Возможно, вы замечали, что после очередного ограбления в банке персонаж фильма приходит домой, судорожно хватается за пульт и тут же включает специальный выпуск новостей. Разумеется, в нем говорится именно о том преступлении, которое герой только что совершил.

Если на тебя напали в подворотне, не волнуйся — спаситель уже близко

Везению главных героев некоторых фильмов можно только позавидовать. Ведь если они попадают в беду или подвергаются нападению, их всегда спасают. Здорово, что в мире кино ты можешь уверенно гулять по темным улицам, зная, что супергерой приглядывает за тобой и зло будет наказано.

В фильмах красиво плачут

Смотреть на то, как актеры плачут в фильмах, — сплошное удовольствие (посмотрите на кадр из фильма «Плакса»). Жаль, что в реальной жизни все иначе и почти лишено киношной эстетики: тушь течет, а лицо покрывается пятнами и мгновенно опухает.

Время в кино идет по-другому

Часто в захватывающих триллерах героям фильма нужно успеть решить невероятно сложную задачу за 2 минуты. Однако пока мы со страхом в глазах наблюдаем за их действиями, то не осознаем, что те 2 минуты прошли уже 10 минут назад. Не говоря уже о том, как много событий может произойти за 24 часа.

Герои фильмов постоянно что-то недоговаривают

В наших любимых ситкомах герои очень любят вводить друг друга в заблуждение. Владея разной информацией, но говоря об одной и той же ситуации, они никогда не спросят напрямую: «Что ты имеешь в виду?» Вместо этого будут попадать в неловкие ситуации до того момента, пока все само собой не раскроется.

Дебоширов в ресторанах и барах постоянно выкидывают на улицу

Когда герои в фильмах начинают дебоширить и вести себя не вполне пристойно, в чувство их приводят, в прямом смысле выкидывая из заведения. Удивительно, насколько сильные бывают люди: взяв за шиворот, охрана может подбросить человека так, чтобы он пролетел несколько метров по воздуху от двери и смачно приземлился на землю аж через дорогу. Так, например, в фильме «Суини Тодд» бедолагу Энтони Хоупа выкидывает на улицу человек намного меньше, чем он сам. Аналогичная ситуация произошла с героем фильма «Всегда говори „да“».

Ловеласы всегда влюбляются в серых мышек

Помните, как ничем не примечательная Анастейша Стил из фильма «50 оттенков серого» одним лишь взглядом влюбила в себя успешного мистера Грея? А красавчик Макс из киноленты «Духless» влюбился в неприметную студентку, которая постоянно ему грубила и вела себя как минимум странно. И ведь в кино так всегда: крутые и успешные главные герои внезапно западают на серых мышек, хотя те их всячески отталкивают. В жизни бы таких мужчин, скорее всего, не зацепили подобные особы. А если бы чувства и возникли, то в случае неудачных ухаживаний они бы сразу забили и нашли себе кого-то другого.

А какие ситуации в кино никак не совпадают с реальностью, по вашему мнению?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.