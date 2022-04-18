11 киношных родителей, к которым мы поменяли свое отношение после того, как сами обзавелись детьми

Персонажи любимых фильмов и сериалов могут научить нас многим полезным вещам. Например, как стоит (или не стоит) воспитывать детей. Но порой герои, которых мы считаем плохими мамами и папами, поступают разумнее, чем те, кому мы привыкли симпатизировать.

AdMe.ru проанализировал поступки известных экранных родителей и пришел к выводу, что одних мы все это время несправедливо обвиняли, а других незаслуженно хвалили.

Руфь Дьюитт Бьюкейтер, «Титаник»

Маму Роуз принято считать отрицательным персонажем. Она хотела выдать свою дочь замуж за скользкого парня только ради того, чтобы спасти финансовое положение семьи. Но, если копнуть глубже и учесть времена, когда проиходит действие истории, все не так просто. После смерти мужа Руфь и ее дочь остались без средств к существованию. Женщина понимала, что избалованная и несамостоятельная Роуз не сможет сама о себе позаботиться. Видя реальное положение дел, Руфь сочла, что обеспечить нормальную жизнь ее дочери может только удачный брак. В каком-то смысле она заботливая мать. Класс и статус были всем для таких людей. Потеряв их, они опускались на социальное дно. Так что я могу понять Руфь: она реально испугалась. © AMLeBeau / Reddit

Доверительным отношениям Лорелай с дочерью можно было бы позавидовать, но вообще-то реальных оснований для этого нет. Из-за неорганизованности Лорелай, которой будто самой нужна мама, Рори приходилось брать на себя роль взрослого. А Лорелай еще и подшучивала над ней. Лорелай зависит от Рори. Из-за этого Рори труднее выстраивать отношения с другими людьми. © ToCatchAFox / Reddit

Да, миссис Маккалистер дважды потеряла Кевина. Зато когда ее ребенок оказывается в опасности, она делает все, чтобы защитить его. А во втором фильме она показала, что достаточно хорошо знает своего ребенка, раз сумела догадаться, куда в другом городе отправится потерявшийся Кевин. Мы восхищаемся не теми, кто не допускает ошибок, а теми, кто правильно на них реагирует. © michfreak / Reddit

Лорд и леди Грэнтэм — одни из самых спорных кинородителей. Их обвиняют в том, что они поощряли конфликты между своими дочерями. Да и то, что каждая из сестер успела совершить скандальный по тем временам поступок, указывает на пробелы в воспитании. На самом деле Кора была более заботливой мамой, чем другие женщины в ту эпоху. Она не бросала детей в беде и приходила дочерям на помощь в трудные моменты. В том числе и Эдит, которую зрители считают самым недолюбленным ребенком. Например, Кора отправилась за ней после побега в Лондон. Кора следит за дисциплиной, когда дочки ведут себя ужасно, и поддерживает их, когда может. © awayfromsight / Reddit

Джойс, конечно, выгодно выделяется на фоне других родителей этого сериала. В отличие от них, она хотя бы знает, в какие переделки попали ее дети. Но и она не лишена недостатков. Джойс явно уделяет больше внимания своему младшему сыну Уиллу и не беспокоится о старшем, Джонатане. Ведь он и сам знает, как позаботиться о себе. Но что, если его самостоятельность — следствие безразличия матери? Мне как зрителю ясно, что Уилл — ее любимый ребенок. И я уверен, что Джонатан тоже это понял. © FwDorisdavenport132 / Reddit

Миссис Джордж сама называла себя крутой мамой, но не все зрители согласились с этим. Они посчитали, что она пыталась стать Реджине другом, а не матерью. Да и характер дочери говорит не в пользу воспитательных методов Джун. Но при этом она совершала хорошие поступки и поддерживала свою дочь. Джун создала все условия для того, чтобы Реджина могла комфортно проводить время дома с друзьями, и даже интересовалась делами дочкиных подружек.

Морис не вредил дочери напрямую, но именно из-за его безответственности ей пришлось стать заложницей Чудовища. А когда она это сделала, отец спокойно позволил выставить себя из замка, а не остался защищать своего ребенка. Даже потом он не смог спасти Белль. А из-за своих рассказов о Чудовище Морис попал в психиатрическую лечебницу и снова вынудил дочь прийти ему на помощь. Если бы Морис прямо сказал, что Белль держат в заточении в замке, и дал жителям деревни самим узнать про Чудовище, может, всей этой истории с сумасшедшим домом и не было бы? © JarJarAwakens / Reddit

Не все считают Габриэль хорошей матерью, ее даже обвиняют в грубом отношении к детям. Но если присмотреться к поведению Габи получше, то станет ясно, что на самом деле она любит дочерей, всегда готова встать на их защиту и пожертвовать ради них всем. Она продала всю свою модную одежду и украшения, чтобы содержать их. Намерения Габи как матери кажутся очень искренними. © Medoxor / Reddit

Если судить по Джули, то Сьюзан стоило бы назвать хорошей матерью. Да, девочка выросла самостоятельной и серьезной. Но, возможно, поспособствовала этому безответственность. Она практически поменялась со своей дочерью ролями и заставляла девочку заботиться о себе. Сьюзан никогда не брала ответственность за своих детей. Либо они сами заботились о себе, либо это делали их отцы. © Medoxor / Reddit

Зрители считают Росса не слишком хорошим отцом. Ради комического эффекта сценаристы заставляли его вести себя глупо, как было в сцене, где он не давал сыну играть с куклой. Из-за этого легко не заметить, что вообще-то Росс — хороший отец и заботится о детях, несмотря на то что живет отдельно. Взять хотя бы то, как Росс рассказывал Бену о Хануке или пытался рассмешить Эмму. Он проводил время с детьми и полностью посвящал себя им. © likeneonlove / Reddit

Многие зрители симпатизировали Чарли в фильмах из-за актера, исполнившего роль, и не замечали его недостатков. Но отец Беллы допускал серьезные проколы, особенно если дело касалось ее отношений с парнями. Когда он узнал, что Джейкоб поцеловал девушку против воли, он даже не вступился за свою дочь. Он практически поощрил Джейкоба и сделал это просто потому, что ему не нравились отношения Беллы с Эдвардом. © bernell46 / Reddit