11 киношных сцен с поцелуями, съемки которых актеры запомнят на всю жизнь (И не потому что им понравилось)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нам кажется, что поцелуй со звездой — это что-то невообразимо прекрасное и, к сожалению, недостижимое. Но оказывается, что все может быть не так приятно, как мы себе это нафантазировали.

AdMe.ru разузнал истории знаменитых киношных поцелуев, съемки которых проходили совсем не гладко.

1. Мэрилин Монро и Тони Кертис

Во время работы над фильмом «В джазе только девушки» Мэрилин Монро и Тони Кертис переживали разрыв отношений, который был для актера достаточно болезненным. Возможно, именно поэтому он как-то в сердцах сказал, что целовать главный секс-символ ХХ века было ужасно неприятно, и даже сравнил Мэрилин с Гитлером.

2. Вивьен Ли и Кларк Гейбл

Этот красивый поцелуй из «Унесенных ветром» помнит каждый, кто смотрел культовый фильм. Но мало кто знает, что Вивьен Ли не хотела даже приближаться к Кларку Гейблу. Дело в том, что пунктуальную и трудолюбивую актрису бесила привычка ее партнера по съемкам уходить с работы раньше. Она жаловалась на это режиссеру не один раз. Чтобы отомстить ей, Кларк Гейбл незадолго до съемок сцены с поцелуем съел салат с луком, и это заставило Вивьен злиться еще сильнее.

3. Софи Лорен и Марлон Брандо

Красавица Софи сводила мужчин с ума, и та же участь постигла ее партнера по съемкам в фильме «Графиня из Гонконга». Марлон Брандо позволял себе некоторые вольности в общении со своей коллегой и даже распускал руки. Ему целовать Софи Лорен было легко, а вот актриса вспоминает этот опыт как не очень приятный.

4. Мерил Стрип и Дастин Хоффман

По мнению Дастина Хоффмана, Мерил Стрип позволяла себе слишком много, когда они вместе работали над фильмом «Крамер против Крамера». У нее было свое видение характера главной героини, и она сама придумывала некоторые реплики, что просто выводило ее партнера по съемочной площадке из себя. Актеры часто ругались, между ними было самое настоящее противостояние, и поэтому сцены с поцелуями давались им очень нелегко. Хотя у них, как у настоящих профессионалов, все получилось: фильм заработал целых 5 «Оскаров».

5. Ким Бейсингер и Микки Рурк

Фильм «Девять с половиной недель» принес этим актерам статус секс-символов своего времени, только вот в их отношениях не было той искры, что и на экране. Ким Бейсингер не хотела целоваться с Микки Рурком, потому что от него ужасно пахло табаком. Актер тоже не был в восторге от того, что ему приходится работать с Бейсингер. Он считал ее внешность непривлекательной.

6. Джулия Робертс и Ник Нолти

В фильме «Я люблю неприятности» эти актеры сыграли двух конкурирующих журналистов, которые далеко не с момента знакомства начали испытывать друг к другу теплые чувства. На съемочной же площадке их отношения были накалены до предела, и некоторые диалоги приходилось снимать в разное время, чтобы Робертс и Нолти не сталкивались лишний раз лицом к лицу. Актриса после выхода картины зареклась когда-либо еще работать с Ником Нолти, потому что, по ее мнению, он очень неприятный тип. А целоваться с ним ей было неприятно вдвойне.

7. Кирстен Данст и Брэд Питт

Актриса в фильме «Интервью с вампиром» снималась в совсем юном возрасте — ей было всего 11 лет. И ей предстояло целоваться с одним из самых известных голливудских красавчиков — Брэдом Питтом. Позже в одном из интервью она рассказала, что этот опыт был для нее непростым. Она никак не могла понять, что девушки находят в поцелуях вообще и в Брэде Питте в частности.

8. Кирстен Данст и Тоби Магуайр

Поцелуй Человека-паука и Мэри Джейн выглядел невероятно эффектно: супергерой, находясь вверх ногами, целует любимую под проливным дождем. Сам же актер вспоминает, что эта сцена далась ему невероятно сложно: висеть в такой позе было тяжело, потому что кровь приливала к голове и вдобавок ко всему вода затекала ему в нос.

9. Тэнди Ньютон и Том Круз

После выхода фильмов франшизы «Миссия невыполнима» Тэнди Ньютон огорошила поклонниц Тома Круза откровением о том, что целоваться с ним ей совсем не понравилось. По ее словам, у нее никогда не было более мокрого и неприятного поцелуя. Кроме того, эту сцену пришлось переснимать много раз — до того момента, пока знаменитый актер не заявил, что наконец-то доволен результатом.

10. Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон

Актеры снимались вместе в фильме «Воды слонам». После его выхода Риз Уизерспун призналась, что ей не понравилось работать над романтическими сценами со знаменитым киновампиром. Роберт Паттинсон был простужен во время съемок, и это стало главной причиной того, что ожидания актрисы от совместной работы с ним не оправдались.

11. Эмма Уотсон и Руперт Гринт

Эмма и Руперт взрослели на глазах у зрителей, и к тому моменту, когда в саге о Гарри Поттере они по сюжету должны были поцеловаться, молодые люди знали друг друга более 10 лет. Эту сцену было неловко снимать обоим. Руперт Гринт даже сказал, что целоваться с Эммой Уотсон — все равно что с сестрой.

А кого из знаменитых актеров или актрис вы были бы не прочь поцеловать даже в том случае, если бы от кинозвезды пахло луком?