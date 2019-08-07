11 киноперсонажей, от которых не планировали избавляться, но пришлось

11 5 14 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В сериалах и кинофильмах персонажи постоянно умирают, и мы даже привыкли к этому — спасибо «Игре престолов». Однако не всегда вина за это лежит на кровожадных сценаристах, которых принято ругать в таких случаях. Закулисные скандалы, низкие рейтинги и даже гибель самих актеров нередко становятся причиной ухода с экранов любимых героев.

Мы в AdMe.ru провели расследование убийств 10 персонажей и обнаружили, что за смертями некоторых из них скрывается нечто большее, чем могло показаться на первый взгляд. Если по ходу чтения статьи вы посчитаете какого-то актера несносным, то не торопитесь с выводами: бонусная часть вас наверняка переубедит.

Саманта Джонс (Ким Кэттролл), «Секс в большом городе»

Фанатов «Секса в большом городе» обрадовали новостью, что новому сезону быть и выйдет он совсем скоро: в 2020 году. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, посчитали режиссеры и вывалили на зрителей страшную новость: Саманты Джонс больше не будет в сериале. Ким Кэттролл, игравшей Саманту, на данный момент 62 года, и свой уход она объяснила тем, что пришла пора оставить съемки позади. Казалось бы, все просто, актриса хочет уйти на пенсию, но некоторые считают, что дело в непростых отношениях актрисы с Сарой Джессикой Паркер. Новый сезон еще не вышел, но уже известно, что Саманта Джонс в нем погибнет, однако как именно это случится, мы узнаем только в 2020 году.

Иди Бритт (Николетт Шеридан), «Отчаянные домохозяйки»

Изначально Иди Бритт задумывали как второстепенного персонажа, но девушка понравилась критикам, поэтому было решено дать людям больше красотки Иди. Николетт Шеридан была «отчаянной домохозяйкой» 5 лет, прежде чем объявила, что покинет шоу, а Иди Бритт будет убита. Создатель шоу Марк Черри объяснил уход актрисы тем, что нужно экономить бюджет, а Николетт была недовольна своим гонораром, который был меньше, чем у других «домохозяек». Девушка считает, что настоящей причиной была ее жалоба на Черри, который якобы ударил ее во время съемок.

Мартин Риггс (Клейн Кроуфорд), «Смертельное оружие»

Звезду «Смертельного оружия» выгнали из-за его регулярных ссор и конфликтов с коллегами. Причем компания сделала это объявление в выходной Кроуфорда, который узнал об увольнении через СМИ. После случившегося Клейн принес извинения в Instagram и рассказал об инцидентах, приведших к увольнению. Позже актер признался, что он не верил, будто его могут выгнать из-за поведения на съемочной площадке. Для персонажа Клейна Кроуфорда все кончилось не менее печально: во время посещения могилы жены Мартина Риггса убили выстрелом в грудь.

Ганнибал Лектер и Уилл Грэм (Мадс Миккельсен и Хью Дэнси), «Ганнибал»

Последняя сцена тронула зрителей до мурашек: неужели завораживающей борьбе этих двух противоположностей пришел конец? В их смерть совсем не хотелось верить, и после этой сцены голову не покидали предположения о том, что в следующем сезоне Уилл и Лектер вернутся. Все надежды рухнули после того, как в студии распустили актерский состав и объявили о закрытии сериала из-за его низких рейтингов на сетевом телевидении. На самом деле у «Ганнибала» были проблемы с рейтингами еще с первого сезона, именно фанаты тогда помогли отстоять продолжение. The Hollywood Reporter пишет, что в 4-м сезоне планировали ввести Клариссу Старлинг, известную всем по «Молчанию ягнят». Значит ли это, что Ганнибал каким-то образом мог выжить, ведь Кларисса неразрывно связана с этим героем? Если сериал не возобновят, то это навсегда останется загадкой.

Аарон Хотчнер (Томас Гибсон), «Мыслить как преступник»

Томасу Гибсону долгое время прощали агрессивное поведение на площадке, ведь он был звездой криминального сериала «Мыслить как преступник». Видимо, Томас, как и Клейн Кройфорд, не верил, что его могут выгнать из-за грубых манер. Сначала актеру давали шанс и после первых инцидентов отправили на курсы по управлению гневом без отстранения от съемок. Но последней каплей стал случай, когда Томас Гибсон якобы ударил сценариста Вирджила Уильямса. Похоже, никакую звездность долго терпеть не получается и есть грань, за которую заходить нельзя. Гибсон эту грань перешел и после внутреннего расследования был снят с роли, а его персонаж исчез из сериала.

Ливия Сопрано (Нэнси Маршан), «Клан Сопрано»

С некоторыми персонажами приходится расставаться из-за причин посерьезней, чем закулисные интриги и перепалки. Нэнси Маршан играла мать Тони Сопрано до 2000 года, пока не умерла от рака и эмфиземы легких, не дожив всего одного дня до 72 лет. В качестве актрисы из «Клана Сопрано» Маршан запомнилась всем как плохой пример материнства. Причем настолько плохой, что Ливия Сопрано стала третьим лучшим ТВ-злодеем всех времен по версии Rolling Stone. На момент смерти Нэнси Маршан было запланировано еще много эпизодов с ее участием, но снять их уже не представлялось возможным. Для последней сцены, где Ливия общается с Тони, пришлось взять другую актрису и наложить на нее нарисованное лицо Нэнси Маршан. Не все зрители оценили подобный ход, но смерть такого важного персонажа нельзя было оставлять за кадром.

Мод Фландерс (Мэгги Розуэлл), «Симпсоны»

Гибель набожной Мод Фландерс была шоком для зрителей, ведь она столько лет была соседкой Симпсонов. Никто не ожидал, что Мод может когда-нибудь исчезнуть. Мультипликационных персонажей не надо играть, но их надо озвучивать. Голосом Мод Фландерс была Мэгги Розуэлл, которая ушла из «Симпсонов» из-за споров о зарплате. Розуэлл попросила прибавки, чтобы она могла позволить себе еженедельные поездки из дома в Денвере в студию Лос-Анджелеса для записи (а это 1 600 км). Правда, вместо желаемой прибавки ей удалось получить только $ 150 от компании FOX, поэтому Розуэлл попрощалась с ними, а мы попрощались с Мод Фландерс, которую создатели сериала скинули с трибун стадиона.

Кейт Уэльс (Сельма Блэр), «Управление гневом»

Напряжение между Чарли Шином и Сельмой Блэр было настолько сильным, что это привело к увольнению актрисы в 2013 году. Шин потребовал ее отстранения из-за жалоб, которые Блэр высказывала руководителям за спиной Чарли. Она была недовольна тем, что актер опаздывал на репетиции и слишком долго учил текст. Тем не менее в Insider защитили Чарли Шина, которому приходилось учить более 40 страниц диалогов за эпизод. Сельма, с другой стороны, была менее чем в половине сцен каждого эпизода, так что у нее было несоизмеримо меньшее количество текста.

Стив Гомес (Стивен Кесада), «Во все тяжкие»

Хэнка Шрейдера и Стива Гомеса, которые пробыли в сериале с первого сезона, убили в одной серии. Мы успели полюбить этих героев, и каждый из них заслужил пару-тройку сцен, в которых зрители смогли бы попрощаться с полюбившимися полицейскими. Хэнку дали возможность сказать последнее слово, а вот смерть Гомеса осталась за кадром. После выхода этой серии Стивен Кесада проснулся от кучи сообщений на телефон, почту и Facebook, в которых люди выражали свое сожаление по поводу гибели его персонажа. Но Кесада считает, что его смерть была лучшей в сериале, ведь Гомеса не растворили в кислоте, не застрелили и не перерезали горло. Режиссерам пришлось по-тихому убрать Стива, потому что сериал подходил к концу, а на оплакивание персонажа просто не хватало экранного времени. Нужно было уместить еще много перестрелок и сюжетных поворотов, так что чем-то пришлось пожертвовать, в том числе и Гоми.

Сьюзан Росс (Хайди Сведберг), «Сайнфелд»

Что может быть хуже, чем умереть, отравившись клеем с собственных свадебных приглашений? В комедийном сериале «Сайнфелд» горе-невеста Сьюзан Росс слишком увлеклась облизыванием конвертов и так и не дожила до своей свадьбы. На такие экстренные меры пришлось пойти из-за ухода Хайди Сведберг, с которой было «просто невозможно работать». Джейсон Александер, ее коллега, считал, что они с Хайди никогда не были на одной волне. В общих сценах со Сведберг Александеру приходилось сражаться с ней, хотя за кадром Джейсон любил Хейди как человека. Конечно, дело не только в Александере, но и в других актерах, которым было так же непросто работать совместно с Хайди Сведберг, поэтому ее отстранение не удивило никого.

Шеф (Айзек Хейз), «Южный парк»

Шеф — это харизматичный повар из школьной столовой, который раздавал малолетним героям «Южного парка» жизненные советы. Персонажа озвучивал в течение 9 лет легендарный певец Айзек Хейз, который был в сериале аж с пилотного выпуска. Айзек ушел из «Южного парка» вскоре после выхода серии, где высмеивают саентологию, адептом которой как раз был Хейз. Он считает, что в серии с саентологией привычная сатира «Южного парка» переросла в нетерпимость. Автор сериала Мэтт Стоун не понял такого отношения Айзека, ведь за все 10 лет и более чем 150 эпизодов Хейза не смущало то, как в «Южном парке» высмеивали христиан, мусульман, евреев и вообще всех, кто попадался под руку. Неизвестно, в каком именно настроении создатели сериала расставались с Айзеком, но с мультипликационным Шефом обошлись жестче, чем с героями «Пилы».

Бонус: Клаус Кински и Вернер Херцог — лучшие враги

Это та история, где сложный характер актера не помешал ему сняться в кино, а сами съемки для команды протекали в формате «выжить на острове с сумасшедшим». Фильм 1972 года «Агирре, гнев божий» снимали в джунглях Амазонки. Вместе с членами съемочной группы там оказался «заперт» крайне вздорный актер — Клаус Кински. Фильм несомненно стал настоящим шедевром, но он мог легко обернуться катастрофой из-за выходок его главной звезды. Режиссер Вернер Херцог и Кински не сошлись во мнениях по поводу того, каким должен быть главный персонаж. После того как Херцог настоял на своем видении, Кински начал терроризировать всю команду: он раздражался из-за любой мелочи, кричал на статистов, ударил другого актера мечом по голове, кричал на режиссера и вообще не стеснялся собственных эмоций. Сквозь боль, нервы и кровь «Агирре...» досняли, а Херцог и Кински позже еще не раз работали вместе. Через 8 лет после смерти актера Херцог снял фильм «Мой лучший враг», где отдал дань уважения таланту Клауса Кински и рассказал об их странной химии.