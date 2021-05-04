11 наших фильмов с пылу с жару на любой вкус: от триллера до легкой комедии

В период, когда отечественное кино было не в почете, многие, выбирая между нашей киноновинкой и зарубежной, не задумываясь, отдавали предпочтение последней. Однако при всех несомненных плюсах иностранных фильмов они не полностью отражают нашу жизнь, наши радости и проблемы. Поэтому запрос на хорошее российское кино неизменно был высоким, но не всегда удовлетворялся.

Мы в AdMe.ru не перестаем радоваться тому, что с каждым годом в нашей копилке оказывается все больше качественных отечественных фильмов на любой вкус: от легкой комедии до глубокой авторской драмы. А в конце вас ждет приятный бонус в виде нового анимационного фильма. По объективным причинам, в прошлом году многие фильмы не вышли на большой экран, поэтому презентация этих фильмов состоялась только в 2021 году.

1. Маша (2020)

90-е. В маленьком провинциальном городе живет 13-летняя Маша. Как и все подростки того времени, она носит цветные лосины, розовые очки и мечтает стать певицей. Маша любит Сережу и хочет впоследствии выйти за него замуж. А еще у Маши есть дяди — суровые парни из боксерской секции, которые держат в страхе весь город. Однако для девочки они лучшие друзья. Она поет им песни, а они защищают ее от обидчиков. Маша искренне не понимает, чем на самом деле они занимаются. Но однажды ее уютный мир оказывается под угрозой. В главных ролях: Полина Гухман, Анна Чиповская, Максим Суханов. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

2. Чего хочет Слава? (2020)

Слава — девушка-фейерверк, она привыкла жить эмоциями и удивлять своими импульсивными поступками окружающих. У нее есть любимый муж Валя, властная мама, успешный старший брат, собака, морская свинка и хамелеон. В Новый год Слава загадывает желание, чтобы Валя создал крутой стартап в Силиконовой долине, а она стала суперженщиной, которая спасет мир. Но время идет, а чуда не случается. Однажды из-за пустяковой ссоры с мужем Слава собирает вещи и уходит от него в надежде, что он скоро попросит прощения. Вот только после ухода жены у Вали все начинает складываться отлично: его действительно приглашают в Америку. А Славе предстоит все-таки прислушаться к себе и понять, чего на самом деле она хочет. В главных ролях: Надежда Лумпова, Артем Сучков, Александра Ревенко, Александр Паль. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

3. Кто-нибудь видел мою девчонку? (2020)

Студентка театрального вуза Кира влюбляется в кинокритика Сергея и становится для него настоящей музой. Кира и Сергей считаются самой яркой и красивой парой богемного Петербурга. Они молоды, талантливы и по-настоящему увлечены кинематографом. Но счастье длится недолго: в какой-то момент Кира влюбляется в другого и уезжает с ним строить новую жизнь. А Сергей остается в Петербурге и умирает вскоре после расставания. Проходит 17 лет, и Кира понимает, что, несмотря на свою нынешнюю успешную жизнь, она всегда любила только Сергея и много лет назад сама лишила себя настоящего счастья. В главных ролях: Виктория Исакова, Юрий Борисов, Александр Горчилин, Анна Чиповская. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

4. Неадекватные люди — 2 (2020)

Продолжение фильма «Неадекватные люди» 2010 года. Кристина и Виталий живут спокойной семейной жизнью, вот только счастливыми их назвать нельзя. Если раньше сарказм Кристины и ее едкие замечания по любому поводу казались Виталию оригинальными, то сейчас они начинают его напрягать. К тому же он много работает, а Кристина сидит дома и не знает, чем бы ей заняться в жизни. Однажды она решает, что ей нужно продолжить учебу в университете. Там девушка знакомится с симпатичным однокурсником. Параллельно у Виталия появляется молодая помощница Соня. В главных ролях: Ингрид Олеринская, Илья Любимов, Евгений Цыганов. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

5. Пугало (2020)

Фильм получил главный приз кинофестиваля «Кинотавр» в 2020 году. Его главная героиня — якутская целительница и отшельница, которую прозвали Пугалом. Местные ее не любят и боятся, потому что она не такая, как все. Но если кто-то заболевает, то он идет к Пугалу, потому что только она может помочь. Для нее этот дар — проклятие, ведь с каждым выздоровевшим она теряет свои силы. Поэтому знахарка постоянно клянется, что больше не будет помогать людям, но каждый раз не может им отказать. Дело в том, что у целительницы есть страшная тайна, скрытая в прошлом. В главных ролях: Валентина Романова-Чыскыырай, Анатолий Стручков, Артур Захаров. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

6. Пальма (2020)

Москва, город вовсю готовится к Олимпиаде. А в это время в аэропорту Внуково разворачивается настоящая драма. Хозяин овчарки по кличке Альма вынужден оставить ее в аэропорту, поскольку он потерял справку от ветеринара, а ему срочно нужно вылетать за границу. Собака остается прямо на летном поле и каждый день встречает самолеты, надеясь, что ее хозяин вернется за ней. Вскоре у Альмы, теперь ставшей Пальмой, появляется новый друг — мальчик Коля, который недавно потерял маму и переехал жить к своему отцу-пилоту. И вот, когда Пальма почти обрела новый дом, из-за границы вернулся ее хозяин. В главных ролях: Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Валерия Федорович. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

7. Родные (2020)

Очередная комедия от режиссера фильма «Горько!» Жоры Крыжовникова. Уставший от рутины отец семейства Сергей сообщает родным, что у него обнаружили неизлечимую болезнь, поэтому он хочет исполнить свою заветную мечту: поехать всем вместе на Грушинский фестиваль и спеть там под гитару свою песню. Не в силах отказать в такой ситуации, семья отправляется в долгое автопутешествие через всю страну. Конечно, в дороге их будут ждать всевозможные приключения и испытания, которые в конечном итоге пойдут всем только на пользу. В главных ролях: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, Монеточка, Сергей Шакуров. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

8. Северный ветер (2020)

Фильм Ренаты Литвиновой, снятый по одноименной пьесе, которая шла на сцене МХТ имени А. П. Чехова с 2017 года. Маргарита — женщина из влиятельного клана, который правит на территории Северных полей. Его члены живут в роскоши, достатке, а еще в ожидании любви. Все меняется в один миг, когда на самолете разбивается невеста Бенедикта, сына Маргариты. Ослепленный горем, он ищет утешения в объятиях сестры своей погибшей невесты. Правда, этот союз оказывается несчастливым. Бенедикт страдает, но жена не хочет его отпускать. Тогда его мать решает, что нужно помочь сыну избавиться от нелюбимой женщины. В главных ролях: Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

9. Огонь (2020)

Фильм расскажет о пожарных и спасателях, которые готовы совершать героические поступки каждый день. То, что для обычных людей подвиг, для них лишь трудовые будни, ведь они уже привыкли к опасности и риску. Поэтому, когда в Карелии начинают бушевать лесные пожары, местным жителям остается надеяться только на отважную бригаду спасателей во главе с Алексеем Павловичем Соколовым. Под его началом работают самые разные люди: кто-то ранее потерял в пожаре близких, кого-то дома ждет семья, а кому-то стихия поможет встретить свою любовь. В главных ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

10. Доктор Лиза (2020)

Фильм номинирован на премию «Ника» в 5 категориях. В нем рассказывается об одном дне жизни филантропа и главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. Она готовится праздновать 30-ю годовщину свадьбы, но даже в такой торжественный день не может отключить телефон, потому что у нее не бывает выходных. Ей нужно ехать на вокзал, чтобы покормить нуждающихся, а потом еще помочь родителям тяжелобольной девочки. И это только начало дня. В главных ролях: Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Андрей Бурковский. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

11. Батя (2020)

В детстве Макс никогда не сквернословил, потому что после первой попытки батя вымыл ему рот с мылом. Сегодня такие методы могут показаться дикими, но Макс рос в 90-е, и отец воспитывал его так, как умел. Спустя много лет выросший герой, который теперь сам стал отцом 2 детей, вспоминает свое детство и пытается понять, почему его батя был именно таким — закрытым и довольно суровым мужчиной. В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей Андреев, Елена Лядова, Надежда Михалкова. Рейтинг «КиноПоиска» — 7

Бонус: Нос, или Заговор «не таких» (2020)

Анимационный фильм режиссера Андрея Хржановского. Лента посвящена настоящим гениям, новаторам в мире искусства. Главными героями стали писатели Михаил Булгаков и Николай Гоголь, композитор Дмитрий Шостакович и режиссеры Сергей Эйзенштейн и Всеволод Мейерхольд. Всех их объединяет одно — они опередили свое время и не боялись идти против течения. И некоторым творцам за это пришлось заплатить слишком высокую цену. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5