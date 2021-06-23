11 киноляпов в «Титанике», которые заметили только самые преданные фанаты

Есть фильмы, сюжеты которых пробуждают в зрителях сильные эмоции. Но в погоне за идеальными кадрами съемочная группа нередко упускает из виду мелкие детали. Это и произошло в процессе съемок «Титаника», одного из самых известных полнометражных кинопроизведений. Он стал глобальным феноменом, занял 2-ю строчку в списке самых успешных фильмов в истории кино, собрав более $ 2 млрд в прокате по всему миру и большое количество наград. Несмотря на это, трудно объяснить, почему некоторые неточности попали на большой экран. Однако можно с уверенностью сказать, что ничто не ускользает от зоркого взгляда придирчивых зрителей.

AdMe.ru провел небольшое исследование и подготовил список нестыковок, которые остались не замеченными режиссером этого великолепного фильма.

1. Меняющая свое расположение родинка

Это один из самых явных недочетов, на который едва ли кто-то обратил внимание при просмотре «Титаника». Речь идет о родинке Роуз Дьюитт Бьюкейтер, которую сыграла Кейт Уинслет. Перед тем как героиня поднялась на корабль, ее родинка располагалась на левой щеке. Но если присмотреться, то можно увидеть, что в последующих сценах она смещается в другую сторону.

2. Движущиеся ограждения

На первом кадре Леонардо Ди Каприо в роли Джека Доусона стоит рядом с приятелем на носу корабля, облокотившись о перила, между которыми четко виден промежуток. Позднее главные герои, Джек и Роуз, встречаются на том же месте, где им предстоит сыграть одну из самых знаковых сцен, в которой оба стоят, расправив руки навстречу ветру. Вот только в этой части киноленты ограждения формируют одно целое. Может, их тоже соединила сила любви, и они решили «обняться»? А может, их просто успели починить.

3. Нарушение этикета

События фильма разворачиваются вокруг 2 влюбленных людей из разных сословий. Роуз и ее мать Руфь Дьюитт Бьюкейтер в исполнении Фрэнсис Фишер принадлежали к богатому и привилегированному классу, то есть знали правила этикета лучше, чем кто-либо. Это подтверждает и настойчивость Руфь в отношении соблюдения протокола остальными пассажирами. В то же время, согласно принятым манерам, следует снимать перчатки перед приемом пищи, но в некоторых сценах героиня пренебрегает этим правилом. Почему? Может, она забыла сделать маникюр или ей было слишком холодно?

4. Исчезающее колье

Рассмотрим еще одну любопытную несуразицу, которая, скорее всего, стала результатом невнимательности съемочной группы. Украшение висит на шее Роуз на протяжении всего торжественного ужина в первый день круиза. Однако, когда терпение героини заканчивается и она выбегает из зала, не в силах вынести монотонные разговоры присутствующих, зритель уже не видит ни колье, ни аккуратной прически девушки.

5. Погрешности в углах съемки

Спустя всего несколько сцен движимая сильным порывом Роуз собирается принять трудное решение. К счастью, появляется Джек и убеждает девушку не делать роковой шаг, спасая ей жизнь. Но что важно в этой сцене, так это углы съемки, в зависимости от которых она то держит шлейф платья, то просто держится за поручень.

6. Разные одеяла

Еще один предмет реквизита, киноляп с которым заметили немногие, — клетчатое одеяло, появляющееся в ключевых сценах на протяжении всей ленты. Сначала Роуз укутывается им после спасения Джеком. Ближе к концу фильма вызволенная с затонувшего корабля девушка появляется в кадре с тем же одеялом. Позже она прикрывается им, чтобы не попасться на глаза Кэлу Хокли. Однако на этот раз меняются его рисунок и расцветка.

7. Появляющийся внезапно реквизит

Помните сцену, где Роуз бросается на помощь Джеку, после того как его незаконно арестовывают полицейские по ложному обвинению? Что режиссер упустил из виду, так это неожиданно появившуюся на заднем плане подушку. Кто-то решил вздремнуть?

8. Незаметно восстановленное стекло

Чуть позже Роуз начинает в панике бегать по кораблю, чтобы найти способ освободить Джека. Спустя несколько минут она находит топор, висящий на стене одного из коридоров. Девушка разбивает стекло, достает топор, но стекло волшебным образом восстанавливается, как видно на кадрах из коллажа выше.

9. Тросы, бросающие вызов гравитации

После того как лайнер столкнулся с айсбергом, первым пошел ко дну нос судна, в то время как корма начала постепенно подниматься. Другими словами, сильный наклон судна в носовой части, показанный в фильме, спровоцировал подъем кормовой. Однако, согласно закону всемирного тяготения, любое тело или предмет всегда падают в направлении объекта с самым сильным притяжением, которым в данном случае является Земля. На первом кадре тросы висят перпендикулярно воде, но, похоже, создатели фильма вскоре увидели и исправили недочет, как это видно на втором кадре.

10. Небо, на которое почти никто не обратил внимание

Если вам интересно, заметил ли кто-то эти и другие нестыковки, кроме нас, мы спешим вас удивить. Астрофизик Нил Деграсс Тайсон дал свою оценку серии спорных моментов. Например, режиссер не принял во внимание дату столкновения лайнера с айсбергом, направление корабля и положение звезд той ночью. В киноленте показана ясная и безлунная ночь, но, по словам эксперта, если корабль в фильме терпит крушение в тот же день и в том же месте, что и настоящее судно, то это большая неточность. В 3D-адаптации фильма ошибка была исправлена.

11. Оттаявший нос Джека

Джек и Роуз оказываются в ледяном сердце Атлантического океана, борясь за выживание и ожидая спасения. В начале сцены из-за холода нос Джека замерзает так, что на нем образуются льдинки. Однако, когда прибывает помощь и Роуз пытается разбудить его, от заледеневшего носа нет и следа.