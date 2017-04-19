11 киноляпов, которые вы теперь не сможете развидеть

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы в AdMe.ru обожаем кино, однако знаем, что даже в самых крутых блокбастерах обязательно найдется пара-тройка киноляпов, но, конечно же, они никак не делают фильмы хуже. Пожалуй, хороший повод пересмотреть любимые фильмы еще разок и своими глазами убедиться в небольших оплошностях киношников.

Железный человек — 2

В начале фильма Тони Старк выступает на своем шоу в белой рубашке. Но вот в следующем кадре он отходит за экран — и на нем уже черная рубашка, которая остается на герое до конца шоу.

Дэдпул

Если рассмотреть эффектный прыжок Дэдпула на автостраде повнимательнее, то можно заметить, что в одном кадре за его спиной ничего нет, а в другом уже виднеются рукоятки катан, которые герой носит на протяжении всей сцены.

В сцене в баре на шее Ванессы то исчезает, то появляется татуировка.

Форрест Гамп

В сцене, где Форрест едет навестить Дженни, за спиной у девушки можно заметить утюг на гладильной доске, который двигается сам по себе.

Гарри Поттер и философский камень

Когда тетя Петунья поздравляет Дадли с днем рождения и встает за его спиной, на ее шее виднеется провод микрофона.

Когда Гарри после распределения по факультетам подходит к столу Гриффиндора, он садится рядом с Роном. В следующем кадре мы видим, что на самом деле он сел напротив — между Гермионой и Перси. Вот она, школа чародейства и волшебства!

Титаник

Когда Роуз смотрит на огромный лайнер, мы видим родинку с левой стороны ее лица, но уже в следующих сценах родинка оказывается справа.

Чтобы освободить Джека из наручников, Роуз разбивает стеклянный короб, в котором находится топор. Все стекла тут же вылетают, но когда девушка тянется за топором, они магическим образом появляются снова.

Криминальное чтиво

Прежде чем вколоть Мие адреналин, Винсент рисует на груди девушки жирную точку красным маркером, чтобы не промахнуться. Но когда девушка «ожила», мишень уже испарилась.

Мия и Винсент сидят в кафе: девушка делает заказ и курит сигарету. Когда ее показывают в профиль, сигарета оказывается в левой руке, а когда в анфас — в правой.

Пятый элемент

Перед самым прыжком в пропасть Лилу пугается монорельсового поезда, проезжающего мимо нее по стене. Но вот девушка прыгает вниз, и мы видим, что улица полностью изменилась: монорельс исчез, здания выглядят совсем иначе.