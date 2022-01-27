11 киногероинь, которых трудно назвать классическими красавицами, но они покорили зрительские сердца

Начиная смотреть фильм, в котором значимые героини — женщины, мы, конечно, обращаем внимание на внешность. Но, как показывает практика, классическая красота актрисы не имеет значения, если у героини нет характера и обаяния.

Мы в AdMe.ru вспомнили наших любимых киногероинь, красота которых вовсе не в идеальных чертах лица, а в спонтанности, таланте, смелости, уме, чувстве юмора.

Фиби Буффе — Лиза Кудроу, «Друзья»

Экспрессивная и неординарная Фиби с первой серии выделялась среди друзей нестандартным характером, необычным чувством юмора. Зрители не сразу привыкли к ее выходкам, но потом полюбили от всей души. Лизу Кудроу пригласили на роль, потому что режиссеру понравился созданный ею образ Урсулы, официантки из сериала «Без ума от тебя». За своего персонажа Кудроу получила номинацию на «Золотой глобус» и премию Primetime Emmy Award.

Вивиан Уорд — Джулия Робертс, «Красотка»

Вивиан покорила зрителей непосредственностью и искренностью. Сыгравшая ее Джулия Робертс в детстве не раз подвергалась насмешкам из-за своей нестандартной внешности: сверстники обращали внимание на крупный рот, очки с толстыми стеклами, слишком высокий рост. Повзрослев, актриса доказала, что широкая искренняя улыбка может стать ее изюминкой, а вот очки заменила линзами. Все это не помешало ей получить главную роль, которая и сделала ее известной, в фильме «Красотка».

Бриджит Джонс — Рене Зеллвегер, «Дневник Бриджит Джонс»

История об одинокой британке Бриджит, которая так похожа на многих из нас, пришлась по душе зрителям. Далекая от стандартов красоты, полноватая, но спонтанная и обаятельная девушка пытается взять свою жизнь под контроль и найти любовь. Чтобы сыграть эту роль, Рене Зеллвегер пришлось поправиться на 13 кг. После первой части актриса сбросила вес, но фильм оказался успешным, и для съемок второй части Зеллвегер снова пришлось пройти этот путь.

Эми Фарра Фаулер — Маим Бялик, «Теория Большого взрыва»

Эми — очень умная девушка, она имеет докторскую степень по нейробиологии и в сериале вместе с Шелдоном получает Нобелевскую премию. Интересно, что актриса Маим Бялик и в жизни связана с наукой: защитила докторскую диссертацию по неврологии в Калифорнийском университете. Бялик вспоминала, что ее нестандартная внешность нередко мешала ей получать желанные роли и ей предлагали воплощать на экране «толстушек» или «неуклюжих подружек». Поэтому она была рада возможности исполнить роль Эми. «Считаю честью играть феминистку, которая говорит что думает, любит науку и своих друзей, а также порой мечтает быть красоткой», — вспоминала актриса.

Розалинд Пирсон — Мишель Докери, «Джентльмены»

Дерзкая и смелая женщина с сильным характером, Розалинд стала изюминкой комедийного боевика Гая Ричи «Джентльмены». Мишель Докери стала известна широкой публике после выхода на экраны сериала «Аббатство Даунтон». Фарфоровая кожа, близко посаженные глаза-бусинки и тонкие губы часто смущали актрису, однако нестандартная красота сыграла ей на руку.

Кэрри Брэдшоу — Сара Джессика Паркер, «Секс в большом городе»

Кэрри Брэдшоу трудно назвать классической красавицей, но обаяние этого образа признавали и зрители, и критики. Саре Джессике Паркер удалось показать на экране трогательную, талантливую, веселую девушку, которая на долгие годы стала одной из главных голливудских блондинок и настоящей иконой стиля.

Аврора — Эль Фэннинг, «Малефисента»

В фильме «Малефисента» главную роль сыграла неподражаемая Анджелина Джоли, и ее привычная нашему глазу красота в какой-то степени затмила очарование Авроры, роль которой исполнила юная Эль Фэннинг. Но ее необычная внешность и обаяние понравились зрителям. Сама актриса вспоминала, что роль была ее мечтой: она очень хотела сыграть принцессу Аврору, а знакомство с Анджелиной Джоли произвело на девушку неизгладимое впечатление.

Мэгги Фицджеральд — Хилари Суэнк, «Малышка на миллион»

Роль женщины-боксера в фильме «Малышка на миллион» оказалась судьбоносной для Хилари Суэнк: она стала известной и получила премию «Оскар». Но одной только внешности, которая бы подходила для образа Мэгги Фицджеральд, оказалось недостаточно — Хилари пришлось серьезно заняться тренировками и набрать мышечную массу.

Она преобразилась для этой роли, потренировавшись и набрав около 20 фунтов (9 кг) мышц. Актриса упоминала о том, насколько тип внешности влияет на карьеру: «Будучи актерами, мы постоянно объективизируемся. Нам говорят о том, как мы выглядим, как мы должны выглядеть, почему мы недостаточно хороши. Я же думаю, что красота человека проявляется не только во внешности».

Арья Старк — Мэйси Уильямс, «Игра престолов»

Одной из любимиц зрителей стала очень смелая девушка Арья Старк из сериала «Игра престолов». Ее сыграла Мэйси Уильямс, отмечавшая, что «неголливудская» внешность повлияла на ее карьеру: небольшой рост (155 см) и крупные черты лица не позволяли получать роли, о которых она мечтала. «Только сейчас я начинаю понимать, что есть персонажи, которые мне доступны благодаря тому, как я выгляжу, а есть те, кого я никогда не смогу сыграть», — говорила Мэйси.

Джой Мангано — Дженнифер Лоуренс, «Джой»

Сыграть реальную женщину по имени Джой Мангано, сколотившую состояние на изобретении чудо-швабры, пригласили Дженнифер Лоуренс. Она настолько вжилась в образ обычной домохозяйки, которая захотела развиваться, что за эту роль была номинирована на премию «Оскар». Актрису не раз критиковали за лишний вес и нестандартную для Голливуда внешность, однако это не мешало ей получать интересные роли и талантливо воплощать их.

Бет Хармон — Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»

Бет Хармон — талантливая шахматистка, главная героиня сериала «Ход королевы» — настолько понравилась зрителям, что шахматами увлеклись даже те, кто раньше не мог отличить ферзя от ладьи. Это одна из самых ярких ролей Ани Тейлор-Джой, которая принесла ей мировую известность. Зрителей привлекла нестандартная внешность актрисы, которая, безусловно, очень притягательна, глубокий взгляд ее больших глаз и, конечно же, актерский талант.