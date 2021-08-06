11 киногероинь, которые были беременны в реальной жизни, и как сегодня выглядят их дети

Участие в съемках фильма или сериала — тяжелый труд, ведь для убедительной игры актерам нужно полностью перевоплотиться в своих героев. Однако это совершенно не означает, что у них нет своей настоящей жизни. Иногда актрисы решают стать мамами после того, как заключили контракт с кинокомпанией. В таких случаях всем приходится непросто, и сценаристы вынуждены придумывать, как вписать в сюжет растущий живот актрисы или как его спрятать.

AdMe.ru сделал список из 11 звезд, которые снимались во время беременности (некоторые из них скрывали свой живот), а также мы хотим показать, как сейчас выглядят те самые дети, которые однажды усложнили жизнь своим мамам и всей съемочной группе.

1. Джулия Луис-Дрейфус в сериале «Сайнфелд»

Во время съемок третьего сезона этого популярного ситкома Джулия Луи-Дрейфус забеременела своим первым ребенком Генри Холлом. Малыш Генри родился в июле 1992 года. Впрочем, беременность актрисы не стала проблемой для продюсеров сериала. Сценаристы нашли простое решение — одеть ее героиню Элейн в мешковатую одежду, а также использовать объемные аксессуары, чтобы спрятать ее живот. Генри сейчас 29 лет.

2. Клэр Дэйнс в сериале «Родина»

Вы, вероятно, знаете актрису Клэр Дэйнс по ее выдающейся роли агента ЦРУ Кэрри Мэтисон в телесериале «Родина». Немногие знают, что она закончила сниматься во 2-м сезоне, будучи на 8-м месяце беременности. Беременность нельзя было вписать в сюжет ввиду истории ее героини, так что было решено использовать цифровую ретушь, чтобы убрать ее живот. Сын актрисы Сайрус родился в декабре 2012 года, сейчас ему 9 лет.

3. Эллен Помпео в сериале «Анатомия страсти»

Во время съемок популярного драматического сериала «Анатомия страсти» продюсеры решили спрятать от камер беременность Эллен Помпео. Это решение было принято, потому что, по мнению сценаристов, в тот момент для ее персонажа доктора Мередит было неподходящее время, чтобы завести ребенка, и они хотели отложить этот момент на потом. Стелла Луна, которой сейчас 12 лет, родилась в сентябре 2009 года.

4. Зоуи Дешанель в сериале «Новенькая»

Зоуи Дешанель была на 7-м месяце беременности, когда снимали 5-й сезон хитового сериала «Новенькая». Как вы, вероятно, помните, ее сразу же заменили на Меган Фокс, потому что продюсеры не могли прятать ее живот во всех эпизодах. Дешанель также не могла вернуться к съемкам, пока не вышла из декрета. Зоуи родила дочь Элси в августе 2015 года, и сейчас малышке 5 лет.

5. Холли Мари Комбс в сериале «Зачарованные»

Холли Мари Комбс, которая играла Пайпер, одну из главных героинь сериала «Зачарованные», объявила, что беременна, во время съемок 6-го сезона. Продюсеры вначале решили спрятать ее беременность. Но через некоторое время подумали, что для персонажа будет лучше родить ребенка по сюжету. Предположительно, беременность Пайпер запланировали еще до того, как актриса узнала, что ждет ребенка, так что это пришлось кстати. Комбс родила своего первого ребенка Финли Артура в 2004 году, сейчас ему 17 лет.

6. Амайя Саламанка в сериале «Галерея Вельвет»

Беременность Амайи Саламанки была тщательно спланирована, когда она присоединилась к съемочной группе сериала «Галерея Вельвет», который рассказывает увлекательную историю о мадридском модном доме в конце 50-х. У производителей сериала не было выбора, кроме как добавить в сюжет линию о беременности ее героини Барбары. В возрасте 28 лет в апреле 2014 года актриса родила своего первого ребенка, девочку по имени Оливия Варо.

7. Керри Вашингтон в сериале «Скандал»

Беременность Керри Вашингтон выпала как раз на середину съемок сериала, в котором она играла главную роль. Это неожиданное событие вынудило продюсеров сократить количество эпизодов, чтобы скрыть беременность актрисы, которая никак не вписывалась в сюжет сериала. Сейчас ее дочери Изабель 7 лет.

8. Кристен Белл в сериале «Обитель лжи»

Звезда телесериала «Обитель лжи» Кристен Белл была на 6-м месяце беременности первой дочерью, когда должны были начаться съемки 2-го сезона сериала. Чтобы снять хотя бы некоторые эпизоды, продюсеры вынуждены были нанять дублершу для сцен, в которых Белл нужно было оголить живот. Ее первой дочери Линкольн Белл сейчас 8 лет.

9. Коби Смолдерс в сериале «Как я встретил вашу маму»

Благодаря Коби Смолдерс миллионы зрителей по всему миру познакомились с Робин, героиней ситкома «Как я встретил вашу маму». После того как ее коллега актриса Элисон Ханниган рассказала участникам шоу, что беременна, Коби Смолдерс обнаружила, что она тоже в положении, и сообщила об этом продюсерам, которые должны были замаскировать обе беременности. Чтобы скрыть беременность Смолдерс, продюсеры попросили художников по костюмам использовать одежду и предметы, которые могли бы замаскировать ее живот, и они заставили ее героиню сидеть в большинстве сцен, в которых она появлялась. В мае 2009 года актриса родила дочь Шаэлин.

10. Мадонна в фильме «Эвита»

Мадонна, которую мы знаем как королеву поп-музыки, в 1996 году снялась в противоречивом фильме, где сыграла Эву Перон, жену аргентинского диктатора Хуана Доминго Перона. В то время Мадонна была беременна дочерью Лурдес Леон, которой сейчас 24 года. Операторы «Эвиты» снимали звезду с таких ракурсов, а костюмеры использовали такие костюмы, что беременность Мадонны была совсем незаметна.

11. Лиза Кудроу в сериале «Друзья»

Когда Лиза Кудроу играла Фиби Буффе в одном из самых знаменитых ситкомов, она забеременела. Это случилось прямо перед началом съемок 4-го сезона. Продюсеры решили включить ее беременность в сюжет. Так появилась линия о том, как Фиби стала суррогатной матерью, выносив тройняшек для своего брата и его жены, которая не могла иметь детей. Сейчас ее единственному сыну Джулиану 23 года.