11 известных людей, которые добились успеха лишь после 40 лет

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Чтобы добиться успеха в жизни, как правило, приходится много трудиться. И, к сожалению, на это уходит не один десяток лет. Истории со знаменитостями не исключение. Многие из них стали известны лишь после 40, 50, а то и 60 лет. Например, писательница c псевдонимом Э. Л. Джеймс обрела популярность лишь в 48 лет, после выхода ее романа «50 оттенков серого».

Мы в AdMe.ru узнали, у кого еще из знаменитых людей жизненный путь к успеху оказался достаточно долгим.

Брайан Крэнстон

Американский актер сейчас известен всему миру как исполнитель главной роли учителя химии Уолтера Уайта из телесериала «Во все тяжкие». Но до того как стать популярным, Брайану пришлось преодолеть немало жизненных трудностей. Так, у него было сложное детство, в юности он разгружал грузовики, ночами вкалывал на кладбищах, был оператором камеры для службы видеознакомств, охранником в супермаркете. Все эти годы Крэнстон не оставлял свою мечту стать актером. С конца 1980-х он начал появляться в незначительных ролях и рекламе. И только в 2000 году, когда актеру было 44 года, он снялся в телесериале «Малкольм в центре внимания». За роль Хэла Крэнстон был удостоен 3 номинаций на премию «Эмми». А в 2008 году, после выхода первого сезона сериала «Во все тяжкие», Брайан Крэнстон стал всемирно популярным актером.

Мэри Кэй Эш

Мэри Кэй Эш работала торговым агентом в Stanley Home Products. В 1963 году, сразу после того, как в должности повысили не ее, а мужчину, которого она обучала, Мэри уволилась и вышла на пенсию (ей тогда было 45 лет). Мэри решила написать книгу, которая помогла бы другим женщинам стать успешными в бизнесе, но в итоге книга превратилась в бизнес-план ее будущей идеальной компании. Одолжив у своих детей $ 5 тыс., она основала косметическую компанию Mary Kay и начала свою деятельность в магазине в Далласе. В итоге дело Мэри Кэй Эш оказалось успешным. На момент смерти Мэри, в 2001 году, в мире насчитывалось более 800 тыс. представителей в 37 странах. В 2014-м — уже более 3 млн консультантов по всему миру.

Морган Фримен

Морган Фримен в молодости работал клерком, танцором, потом играл в театре. В начале 1970-х обрел некоторую известность после участия в популярном телесериале «Электрическая компания». В 1971 году Фримен сыграл свою первую роль в большом кино — ленте «Кто сказал, что я не могу прогуляться по радуге?». Потом было 9-летнее затишье, после которого последовала вторая роль в тюремной драме «Брубэйкер». Но настоящая известность пришла к актеру в 1987 году, когда его номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте «Уличный парень». Тогда Моргану Фримену было 50 лет.

Билли Боб Торнтон

После окончания средней школы Билли Боб Торнтон немного поработал асфальтоукладчиком, а затем проучился 2 семестра в Университете имени Хендерсона, специализирующемся на исследовании в области психологии. В середине 1980-х Билли Боб переехал в Лос-Анджелес и решил начать актерскую карьеру. Снимаясь в малобюджетных фильмах, актер еле сводил концы с концами, а потому между прослушиваниями еще подрабатывал официантом, продавцом фастфуда и товаров бытовой химии. На одном из мероприятий актеру посоветовали писать сценарии к фильмам. Успех настиг Билли Боба в 1996 году после выхода фильма «Отточенное лезвие». К нему актер сам написал сценарий, выступил режиссером и исполнил главную роль. За нее он получил премию «Оскар» (а также «Оскар» за лучший сценарий), после чего карьера Торнтона пошла в гору.

Э. Л. Джеймс

Эрика Митчелл, известная под псевдонимом Э. Л. Джеймс, после окончания университета много лет работала помощником руководителя студии в Национальной школе кино и телевидения в Биконсфилде, что недалеко от Лондона. В 2008 году она увидела фильм «Сумерки», а потом была поглощена чтением одноименного романа. Вдохновившись им, в 2009 году Э. Л. Джеймс приступила к написанию своего романа «50 оттенков серого» и через 2 года завершила над ним работу. Он и последующие 2 части стали бестселлерами, причем очень неожиданно для самой Эрики. По книгам вышли фильмы, а Э. Л. Джеймс в свои 48 лет стала одним из самых продаваемых авторов.

Сэмюэл Л. Джексон

После школы Сэмюэл Лерой Джексон играл в местном театре, состоящем преимущественно из чернокожих актеров. Он проработал там до окончания колледжа в 1972 году. После этого он стал появляться в эпизодических ролях различных фильмов. Джексону удалось даже появиться в небольших эпизодах в фильмах «Славные парни» (1990) и «Парк юрского периода» (1993). Но звездой мирового масштаба Сэмюэл Л. Джексон стал только в 1994 году, после исполнения одной из главных ролей в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». На тот момент актеру было 47 лет.

Момофуку Андо

В 1932 году японец Момофуку Андо в 22 года основал собственную текстильную компанию. Спустя 11 лет он открыл швейное производство, но уже через несколько лет после окончания Второй мировой войны Андо обанкротился. В те годы населению Cтраны восходящего солнца не хватало еды, компании по производству лапши были слишком малы, чтобы удовлетворить потребности в поставках. Поэтому Момофуку решил самстоятельно наладить производство лапши. Спустя несколько месяцев проб и ошибок, в августе 1958 года 48-летний Момофуку Андо выпустил на рынок первую упаковку с лапшой быстрого приготовления. Правда, она была не по карману многим японцам, так как стоила примерно в 6 раз больше, чем традиционная лапша. И только в 1971 году, после того как Андо стал выпускать лапшу, упакованную в водонепроницаемые контейнеры из полистирола, и снизил цену в несколько раз, его изобретение стало невероятно популярным как на родине, так и за рубежом. На тот момент Момофуку был 61 год.

Алан Рикман

Актер Алан Рикман известен широкому зрителю по фильму «Крепкий орешек» (1988), в котором 42-летний актер сыграл главаря банды Ганса Грубера. Также он сыграл профессора Северуса Снейпа в экранизации романов Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. Но путь к славе у актера был нелегким и долгим. В молодости Алан был дизайнером в одной из газет, потом с друзьями основал собственную студию дизайна. Поняв, что много денег так не заработаешь, в 26 лет Рикман был принят в Королевскую академию драматического искусства. Впоследствии он получил несколько премий за постановки, а также королевскую стипендию. А во время гастролей в Нью-Йорке его заметили продюсеры и пригласили сыграть в «Крепком орешке», который и изменил жизнь Рикмана.

Джуди Денч

Английская актриса сначала выступала в театре. А впервые она вышла на сцену в далеком 1957 году и долгое время оставалась известной лишь среди театралов. Затем были роли на телевидении и в сериалах. Но общемировая известность к Джуди пришла в 1995 году, сразу после выхода фильма «Золотой глаз», очередной картины о приключениях агента 007. В нем и последующих сериях бондианы Джуди Денч играла М — главу британской секретной службы MИ-6. В 1995 году актрисе был 61 год.

Рэй Крок

Рэй Крок до 52 лет работал торговым агентом (продавал бумажные стаканчики и миксеры заведениям общепита), иногда играл на пианино в джазовом ансамбле, подрабатывал агентом по продаже недвижимости. В 1954 году он случайно оказался в ресторане братьев Макдоналдов и впечатлился современным и механизированным процессом изготовления блюд, а также профессионализмом персонала. Рэй Крок купил у братьев Макдоналдов право на открытие ресторанов с аналогичным названием и размещением на территории США. В 1955 году он открыл свой первый ресторан и стал продавать франшизы на открытие заведений общепита по всей стране. Вскоре бренд McDonald’s стал широко известен и приобрел популярность у посетителей.

Луи де Фюнес

В юности Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарса увлекался рисованием и игрой на пианино. Также он выполнял разную неквалифицированную работу, с которой его многократно увольняли. Де Фюнес также был барным джазовым пианистом. После того как Луи год проучился актерскому мастерству в Школе Саймона, он решил попробовать себя в кино. С 1945-го по 1958 год он сыграл более чем в 100 фильмах, в основном эпизодические роли. Но большая известность к актеру пришла в 1958 году, после исполнения главной роли в фильме «Не пойман — не вор». Тогда Луи де Фюнесу было 44 года. А мировая популярность настигла актера после выхода первой картины о приключениях жандарма Крюшо. Это был 1964 год. Тогда же вышел первый фильм о Фантомасе. Луи де Фюнес стал популярен в 50 лет.