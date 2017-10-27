11 известных фильмов, в которых критики нашли «явный» подтекст

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Иногда розовый стол в кадре — это просто розовый стол, без подтекстов и аллюзий. Но человеку свойственно искать во всем скрытый смысл. AdMe.ru нашел всем известные фильмы, в которых многие критики нашли зашифрованную пропаганду. Вы ее замечали?

«Гарри Поттера» обвинили в пропаганде обжорства

Жареная курочка, свиная отбивная, бекон, стейк, йоркширский пудинг, мороженое, яблочный пирог, оладьи, бисквит и шоколадные эклеры — стандартный хогвартский ужин. «Хватит это терпеть!» — решила немецкая газета Die Tageszeitung и обвинила детище Джоан Роулинг в пропаганде ожирения, добавив, что Поттеру и его жиробасам, может, и плевать на такие вещи, как лишний вес, гипертония и диабет, но вот маглам такое даже читать тяжело.

«Властелин колец» — пропаганда расизма

«Властелин колец» — классическую толкиеновскую эпопею про Средиземье, в которой существовали собственные расы и, по большому счету, всю книгу шла война, — постоянно обвиняют в расизме, сексизме и жестоком обращении с животными. А недавно темнокожий актер Джон Бойега приправил это красивым обвинением, что он «платит свои деньги не за то, чтобы видеть на экране один и тот же типаж».

«Покемоны» пропагандируют гомосексуализм

Христианская организация «Международная церковь изменяющих мир» из США сумела найти ЛГБТ-признаки в «Покемонах» и обвинить этих милых аниме-существ в пропаганде гомосексуализма. Журналисты попытались углядеть, что же могло смутить церковь. Может, это хитрая, явно на что-то намекающая улыбка розового Слоупока? Или пухлые губы Беллспраут? Аж страшно за воображение служителей.

«Астерикс и Обеликс» — пропаганда допинга

Немецкий сатирический журнал Der Postillon решил обыграть тему допингового скандала, опубликовав выдуманную заметку о снятии с продажи комиксов про Астерикса и Обеликса. В новости говорится о том, что немецкое антидопинговое агентство посчитало волшебное зелье явной пропагандой допинга.

«Бойцовский клуб» — пропаганда фашизма

Социологи видят зародыш фашистской идеологии в фильме Финчера: отчуждение от мира, феминизация, культивирование политкорректности преодолеваются героями самым примитивным способом — физической силой в кругу равных сообщников в подполье. Это напоминает карнавал среди серой жизни в капиталистическом обществе. Плюс переработка человеческого жира в мыло на продажу слегка напоминает бизнес нацистских концлагерей.

«Безумный Макс: Дорога ярости» — пропаганда феминизма

Оставим тот факт, что актрис перед съемками консультировала известная феминистка Ив Энцлер. Просто отметим, что в фильме демонизировано мужское общество — оно обращается с женщинами как с собственностью, отчего последние сбегают в пустыню, чтобы «взращивать» новую жизнь. Похоже на антипатриархальную утопию, не так ли?

Фильмы о Капитане Америке — пропаганда США

Это мнение самого Люка Бессона. Он заявил, хочет видеть героическую историю, а не навязывание политической мысли о том, как велика и прекрасна Америка. Будто у нее нет ни толики скромности и чувства такта. Режиссер также добавил, что сложно представить себе хоть одну страну в мире, у которой хватит смелости назвать фильм, например, «Капитан Зеландия» или «Капитан Франция».

«50 оттенков серого» — призыв к домашнему насилию

Антипорнографическое общество США попросило изменить рейтинг фильма «50 оттенков серого» на более жесткий. По их мнению, создатели картины слегка слукавили, назвав в трейлере картину сказкой. По их мнению, эта сказка скорее похожа на жесткую драму со сценами насилия, БДСМ-сценами, пытками, да и в целом унижениями женщин.

«Ирония судьбы» — пропаганда пьянства

Итак, реальный сюжет самого новогоднего фильма: подвыпивший герой по собственной ошибке попадает в неловкую ситуацию и рушит чужую жизнь. И героиня при этом отдает предпочтение именно ему — нерадивому алкоголику, который только что бросил невесту, а про своего надежного трудоголика-жениха тут же забывает. Не кажется ли это историей из фольклора а-ля Иван-дурак и алкоголь, к которой мы просто привыкли?

Исключение: В «Красавице и Чудовище» гей-пропаганды не обнаружили

Министерство культуры Российской Федерации (казалось бы, очень строгой в этом плане страны) произвело по запросу одного из депутатов проверку сей сказки и никаких признаков «гей-пропаганды» в фильме не обнаружило. И это несмотря на то, что в сказке действительно есть один любопытный паренек (смотрите фото).

А вот «Телепузики» — это явная пропаганда гомосексуализма

Польские власти обнаружили в детском сериале «Телепузики» гомосексуальный подтекст, на что явно указывал фиолетовый телепузик Тинки-Винки вроде бы мужского пола, который постоянно таскался с красной женской сумкой. Как вы считаете, действительно ли в фильмах заложено все то, что в них узрели?