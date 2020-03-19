11 известных фильмов, которые оказались под запретом в разных странах по довольно нелепым причинам

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На первый взгляд может показаться, что в современном мире уже никого ничем нельзя удивить или шокировать. Тем не менее часто в СМИ появляется информация о том, что некоторые картины оказываются под запретом в тех или иных странах по требованию властей.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие любимые фильмы оказались недоступными для зрителей на широких экранах. А в конце вы найдете бонус, из которого вы узнаете, что порой под запреты попадают даже мультфильмы.

1. Джанго освобожденный

Вестерн Квентина Тарантино был снят с показа в Китае прямо в день премьеры. Сотрудники кинотеатров заявили, что демонстрация картины была отменена по техническим причинам из-за требований прокатчика — China Film Group Corporation. Однако, скорее всего, дело было вовсе не в технических неполадках, а в том, что местные цензоры в принципе с подозрением относятся к творчеству Тарантино, поскольку в его фильмах часто встречаются сцены насилия. Что интересно, ранее СМИ сообщали, что для проката «Джанго» в КНР режиссер подготовил особую версию, в которой сделал кровь менее яркой, а также уменьшил расстояние, на которое разлетаются ее брызги. «Джанго освобожденный» должен был стать первым фильмом Квентина Тарантино, выпущенным в прокат в Китае.

2. Чудо-женщина

Фильм «Чудо-женщина» стал одним из самых успешных проектов вселенной DC. Тем не менее в некоторых странах зрители не смогли насладиться приключениями амазонки Дианы из-за актрисы израильского происхождения Галь Гадот. Как и все женщины этой страны, Гадот проходила обязательную службу в израильской армии. Этот факт был негативно воспринят в Ливане, Тунисе и Алжире. Также СМИ сообщали, что 2 сети кинотеатров в Катаре отменили показ «Чудо-женщины» за несколько дней до премьеры.

3. Богемская рапсодия

Музыкальный байопик о жизни солиста легендарной группы The Queen Фредди Меркьюри с успехом прошел в мировом прокате. Исключение составил Таджикистан, где фильм был запрещен к показу. В комиссии «Таджикфильма» сочли картину слишком фривольной из-за «провокационных сцен сексуального характера».

4. Kingsman-2: Золотое кольцо

Ироничный блокбастер «Kingsman-2: Золотое кольцо» был снят с проката в Камбодже, поскольку он якобы изображал эту страну как убежище для преступников. Чиновник министерства культуры Камбоджи в интервью заявил, что это кино неприемлемое. Также его встревожило, что в фильме камбоджийский храм был показан как место, где производились запрещенные вещества и совершались жестокие убийства.

5. 50 оттенков серого

Зрители Малайзии не смогли увидеть в кинотеатрах картину, снятую по бестселлеру британской писательницы Э. Л. Джеймс. Глава комитета по цензуре этой страны посчитал ленту слишком откровенной, поэтому специальная комиссия вынесла решение об официальном запрете «в связи с содержанием в фильме сцен неестественных сексуальных направлений».

6. 2012

Фильм-катастрофа, который рассказывает о конце света, был запрещен к показу в Северной Корее. Особенно любопытно звучит причина: оказывается, 2012-й — это год 100-летия главы КНДР Ким Ир Сена, поэтому корейцы решили не омрачать светлую дату демонстрацией картины сомнительного содержания.

7. Образцовый самец

Сюжет комедии Бена Стиллера «Образцовый самец» вращается вокруг покушения на убийство главы Малайзии, который пообещал поднять зарплату простым людям, шьющим за копейки одежду для модных домов Европы. Конечно, власти Малайзии были возмущены тем, что их страна была представлена как бедное государство. Картину назвали «определенно неподходящей» для показа. Тогда съемочная группа решила срочно переозвучить кино для проката в других азиатских странах и заменила Малайзию на Микронезию. Но тут к запрету присоединился соседний Сингапур, который отменил показы из-за «демонстрации употребления запрещенных веществ». Однако и на этом проблемы картины не закончились: третьей страной, не допустившей показ «Образцового самца», стал Иран. Там решили, что мужчины-модели в фильме выглядят слишком неприлично.

8. Борат

Комедия «Борат» с Сашей Бароном Коэном в главной роли повеселила весь мир, кроме Казахстана. По сюжету главный герой, телеведущий из Казахстана по имени Борат, едет в США, чтобы сделать репортаж об этой стране и жениться на Памеле Андерсон. Однако в Казахстане посчитали, что Саша Барон Коэн совсем не похож на казаха и что их страну показали совсем неправильно, поскольку все снималось в Румынии. В итоге фильм запретили, а личный сайт Коэна заблокировали. Правда, со временем министерство туризма Казахстана признало, что «Борат» увеличил поток туристов из США, так что запрет на ленту был снят.

9. Пила 3D

Знаменитый ужастик тоже угодил в историю с цензурными ограничениями. Сначала фильм был запрещен в Германии из-за чрезмерной жестокости, правда через год табу было снято, и «Пилу» разрешили показывать на широких экранах.

10. Антихрист

Картина датчанина Ларса фон Триера «Антихрист» столкнулась с неожиданными проблемами во Франции. Сразу после премьеры ее показывали во многих кинотеатрах страны, причем с большим успехом. Однако через 7 лет лента была запрещена. Дело в том, что в какой-то момент ортодоксальные католики обратились в суд с требованием изъять «Антихриста» из проката, пока ему не присвоят маркировку 18+, так как фильм демонстрирует сцены «исключительного насилия». В итоге суд отозвал сертификат, разрешающий прокат ленты.

11. Матрица: Перезагрузка

В культовой киберпанковой трилогии о машинах, поработивших человечество, есть немало отсылок к разнообразным философским и религиозным учениям. Вачовски создали своего рода конструктор, в котором можно находить новые смыслы и символы. Именно этот факт и насторожил цензурный комитет Египта, который счел «Матрицу» слишком жестокой картиной, играющей в сомнительные игры с чувствами верующих. Скорее всего, цензорам не понравилась сюжетная линия с поисками Творца.

Бонус: Симпсоны в кино

Полнометражную версию популярного мультсериала ждали фанаты во всем мире, но вот зрителям Бирмы так и не удалось увидеть ее на широком экране. Оказывается, ранее бирманский Департамент кино- и видеоцензуры на некоторое время запретил использование ярко-желтого и ярко-красного цветов в кинофильмах. Причина такого странного решения официально не была озвучена, но ходили слухи, что запрет связан с борьбой политических движений в соседнем Таиланде, которые выбрали именно эти цвета. Правда, вскоре это ограничение сняли, но «Симпсоны» так и не попали в кинотеатры этой страны.

Как вы относитесь к запретам на показ тех или иных фильмов? По вашему мнению, он может быть оправдан в каких-то случаях или зритель должен, что называется, голосовать рублем?