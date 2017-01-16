11 исторических персонажей, вдохновивших создателя «Игры престолов»

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Между нашими любимыми героями из «Игры престолов» и их прототипами из прошлого можно провести немало параллелей. Ведь история бесконечно обворожительна, увлекательна и затягивает не хуже любого сериала. Мы в AdMe.ru решили сравнить, где же обитают самые суровые и кровожадные правители — в истории или на экране?

Дейенерис Таргариен и Генрих Тюдор

Генрих Тюдор был одним из претендентов на трон во время Войны Алой и Белой розы. После поражения сторонников Ланкастеров в 1471 году Генрих был вынужден бежать в Бретань. На его знамени был изображен дракон. Источники: dic.academic, megabook

Визерис Таргариен и Марк Лициний Красс

Марк Лициний Красс, политический союзник Гая Юлия Цезаря, был убит парфянами в битве 53 года до н. э. Отрубленную голову и руку Красса послали царю Парфии. Рассказывали, что в голову Красса парфяне залили через рот расплавленное золото. Источник: bibliotekar

Санса Старк и Анна Невилл

Анна Невилл, дочь и наследница графа Уорвика, впервые вступила в брак в нежном возрасте — в 14 лет она стала женой Эдуарда Ланкастерского, сына Генриха VI. Через несколько месяцев после свадьбы ее муж был убит в битве. В 1472 году она вышла замуж за будущего Ричарда III — это должно было обеспечить сохранность ее богатства и земель для дома Йориков. Источники: dic.academic, bibliotekar

Тайвин Ланнистер и Ричард Невилл

Крупнейший феодал, активный участник Войны Алой и Белой Розы и ряда династических переворотов. Один из организаторов переворота в пользу Эдуарда IV Йорка. Известен как Уорвик Делатель королей. Источник: dic.academic

Серсея Ланнистер и Маргарита Анжуйская

Слепок с Маргариты Анжуйской — прекрасной и безжалостной принцессы Франции. «Французская волчица» вышла замуж за Генриха VI и обладала большой властью, фактически управляя страной. Источники: bibliotekar, books.google.ru

Бриенна Тарт и Жанна д’Арк

Современники Жанны д’Арк утверждали, что она предпочитала ходить в мужской одежде и владела доспехами и мечом. Источник: newacropol

Талиса Старк и Елизавета Вудвилл

В 1464 году Эдуард IV тайно женился на Елизавете Вудвилл, обладавшей невероятной красотой, но не имевшей ни положения, ни богатства. Его союзник граф Уорвик вел переговоры по поводу женитьбы на французской принцессе и был так задет, что помог Генриху IV из рода Ланкастеров свергнуть Эдуарда в 1470 году. Источник: megabook

Яра Грейджой и императрица Матильда

В 1125 году бароны признали ее в качестве наследницы Генриха I. Английские бароны были не в восторге от ее мужа-чужестранца и не желали, чтобы ими правила женщина. Поэтому, когда в 1135 году Генрих I умер, Англия и Нормандия признали в качестве государя его племянника Стефана. Источник: dic.academic

Роберт Баратеон и Эдуард IV

Эдуард IV из династии Йорков захватил власть у душевнобольного Генриха VI из Ланкастерской династии во время Войны Алой и Белой розы. Источник: dic.academic

Станнис Баратеон и Ричард 3

Брат Эдуарда IV Ричард из династии Йорков в 1483 году издал акт, согласно которому его племянники признавались незаконными наследниками, а затем сам вступил на престол. Источник: bibliotekar

Эддард Старк и Ричард Плантагенет