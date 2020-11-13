11 интеллектуальных загадок, которые создатели оставили для нас в известных фильмах

Многие именитые режиссеры обожают играть со зрителем в интеллектуальные прятки и вставлять в свои фильмы символы и тайные знаки. Одни это делают с помощью композиции кадра, другие зашифровывают подтекст в небольших деталях, которые легко упустить.

Некоторые зрители эти знаки считывают на раз-два, другие — нет. Редакция AdMe.ru решила восстановить справедливость и дать всем шанс разобраться с хитросплетениями. А в качестве бонуса вы поймете, почему Роулинг выбрала символом Слизерина змею, а Гриффиндору отдала льва. Спойлер: не обошлось без мифов Древнего Египта и Индии.

Остров проклятых

Фильм Мартина Скорсезе наполнен символикой, связанной с двумя стихиями — водой и огнем. Они представляют два противоположных мира. Вода — реальность, от которой бежит герой Ди Каприо Тедди Дэниелс. Огонь — иллюзии, в которых застряло его травмированное сознание. Вспомним начало фильма: Тедди плывет на остров и испытывает симптомы, связанные с морской болезнью. Режиссер сразу же намекает зрителю: главного героя тошнит от воды, его физически воротит от правды. Огонь же в любых его проявлениях — это знак, что Тедди сейчас находится в состоянии безумия.

Особенно красиво эти миры (и столкновение иллюзии и истины) переплетаются в сцене, когда мы впервые знакомимся с Долорес — покойной женой Тедди. Когда Долорес отворачивается от мужа, зритель видит, что ее спина тлеет, как уголь в костре, а комната медленно наполняется пеплом. Так Скорсезе показывает нам: Тедди ошибочно верит в то, что его жена погибла в огне. Затем герой Ди Каприо подходит к супруге и обнимает ее. Внезапно из пулевых ранений в животе Долорес начинает литься вода. Оба героя резко становятся мокрыми, хотя еще секунду назад они были сухими. Внимательный зритель в этот момент понимает, что героиня умерла совсем не так, как считает Тедди. Возможно, Скорсезе придумал ход с водой и огнем, чтобы зритель не потерялся в сложном сюжете. Но не все разгадали подсказку режиссера.

Сумерки

Прием, о котором сейчас пойдет речь, пользуется большой популярностью у киноделов. Он заключается в том, что создатели необычно располагают на заднем фоне предметы, которые делают центральную фигуру более символичной. Например, в «Сумерках» в сцене в кабинете биологии можно заметить крылья за спиной у Эдварда. Таким образом, с помощью композиции нам сразу же намекают на потустороннюю, неземную сущность героя. Более того, режиссер не просто так выбрала крылья, напоминающие ангела. Этим она показывает, что перед нами хороший персонаж, хотя мы ничего не знаем об Эдварде Каллене.

Форрест Гамп

Фильм начинается и заканчивается сценой с перышком, бесцельно парящим на ветру. Во время начальных титров зритель наблюдает за тем, как перо долго падает вниз. Потом оно несколько секунд покоится на плече у одного человека и внезапно падает к ногам Форреста. Заканчивается история с точностью до наоборот: перышко, лежащее на земле между ног Форреста, внезапно уносится вдаль невидимым потоком воздуха. Земекис сделал перо основой кольцевой композиции, чтобы поразмышлять на философскую тему. «У всех ли есть судьба, или мы летим по жизни, как перышко на ветру?» — таким вопросом задается герой. Ответ на него как раз кроется в этом образе. Перо показывает, как судьба и случай работают в тесной связке друг с другом. С одной стороны, жизнь случайна, в ней нет закономерности, как ее нет в хаотичном полете перышка. Но иногда даже у перьев есть курс. Ведь оно все-таки упало к ногам Форреста, а не в какое-либо другое место. Значит, и судьба тоже существует.

Аватар

Удивительная планета, на территории которой происходят основные события фильма Джеймса Кэмерона, не случайно названа Пандорой. Это отсылка к известному древнегреческому мифу о ящике Пандоры. По сюжету девушка открыла ларец, из которого по всему миру разлетелись несчастья и беды. Так, еще ничего не зная о Пандоре, зритель понимает, что в этом месте вскоре произойдут непредвиденные трагические события. А еще по названию планеты можно предугадать финал. Ведь в мифе, после того как из ящика разлетелись все беды, на дне осталась надежда.

Семь

Действие в картине Финчера происходит в мрачном городе. Здесь постоянно гремят новости об ужасных преступлениях, от которых устал герой Моргана Фримена за свою долгую карьеру детектива. Город кишит грехами, перенасыщен ими. Мы не знаем названия этого населенного пункта. И это не лень или безразличие создателей к крохотным деталям. Так нам хотели показать, что этим местом может быть любой город в мире. Даже тот, в котором живет зритель.

Но безымянность не единственная ключевая черта города. Еще здесь все время идет дождь. Джон Доу возомнил себя орудием Господа. Он одержим идеей очистить человечество от смертных грехов, словно безжалостные воды Всемирного потопа. И до тех пор, пока герой совершает свои злодеяния, в городе без остановки льет как из ведра. Но все распогодилось, как только злодея поймали.

Сияние

В фильме Кубрика очень много зеркал. Режиссер использовал их как символ противопоставления реальности и фантазии, но понятным это становится уже после просмотра. Важность зеркал показывают еще до переезда в отель «Оверлук». Вспомним сцену, когда маленький Дэнни стоит перед зеркалом в ванной комнате и разговаривает со своим вымышленным другом Тони. В отражении Тони говорит, что ему не нравится идея с переездом, и, чтобы убедить Дэнни, показывает ему пугающие образы «Оверлука». Только на середине фильма зритель понимает, что Тони был прав и это страшное видение оказалось пророческим.

Следующий ключевой эпизод с зеркалом происходит уже в отеле, в спальне Торрансов. Когда Венди приносит Джеку завтрак в постель, камера половину сцены снимает Джека через отражение в зеркале. В этот момент супруги ведут обычный разговор: Венди зовет Джека прогуляться, но главный герой вместо этого хочет поработать над книгой. Джек расстроен, что после переезда прошел уже месяц, а он так и не смог написать ничего дельного. Затем камера крупным планом показывает Венди, которая привычно утешает супруга. А после зритель снова видит Джека, но уже не через зеркало. Как раз в этот момент Джек начинает рассказывать жене о жутком дежавю, которое он испытывает в отеле. Зная о том, что в зеркалах показана правда, можно легко понять смысл сцены. Джек не врет, когда говорит о своих писательских неудачах и разочарованиях. Но он явно лукавит, когда уверяет жену, что отель его пугает. Вероятно, уже на этом этапе главный герой подвергся сильному влиянию со стороны таинственного «Оверлука», но боится признаться в этом себе и супруге.

Теория о том, что через зеркала показана истина, подтверждается в сцене в ванной комнате, в номере 237. Джек по просьбе Венди пошел проверить номер и встретил там прекрасную женщину. Героя влечет к ней, но он видит ее настоящий облик, когда смотрит в зеркало напротив. Оказалось, что вместо красотки он обнимает разлагающееся тело старухи. Перейдем к последней, самой запоминающейся сцене с зеркалом. Дэнни, как зачарованный, повторяет странное слово «redrum» и пишет его помадой на двери. Испуганная Венди просыпается и ничего не понимает, но затем она читает надпись в отражении: таинственное «redrum» становится «murder», что в переводе означает «убийство». Так Кубрик снова показывает, что только через зеркало можно увидеть то, что реально.

Дорога перемен

Многие сценаристы скрупулезно подбирают имена для персонажей, поскольку правильное имя помогает придать глубины характеру героя. В «Дороге перемен» два главных действующих лица — супруги Фрэнк и Эйприл Уилер. Их фамилия связана со словом «колесо» (от англ. wheel). Колеса обычно куда-то катятся, вот и Уилеры устали сидеть на месте и решили переехать в Париж. Но их планы все время что-то срывает. Имя Эйприл (April — «апрель») не просто так ассоциируется с весной. Героиня Кейт Уинслет полна надежд, она беременна и жаждет новой жизни. Но все ее желания будут на корню загублены внезапным решением Фрэнка. Он не захочет рисковать и бросать все, а Эйприл прервет беременность. Этот поступок идет вразрез с именем героини: она отказывается от возможности подарить новую жизнь и так и не сможет начать все с чистого листа.

Бонус: серия книг о Гарри Поттере

Особое внимание к деталям и символам пришло в кинематограф из литературы. Давайте разберем, как это работает, на примере самой популярной истории о волшебнике. В Хогвартсе есть 4 факультета, которые отличаются друг от друга гербами и цветами. Выбор каждого элемента не случаен. Роулинг проделала колоссальную работу по зашифровке смыслов. Герб Слизерина — змея. Это существо издавна отождествлялось с хитростью и коварством. Вспомним хотя бы виновника грехопадения Адама и Евы. Самый хитрый ученик Слизерина — Северус Снейп. Он столько лет был двойным агентом и сумел провести даже Волан-де-Морта. А в Древнем Египте змея была ключевой деталью урея — царского головного убора. Его носили как дань богине Уаджит, которая была покровительницей власти фараона. Так цари Египта демонстрировали свое господство над миром. Этот факт отлично подчеркивает амбициозность слизеринцев. Понятно, откуда у Темного Лорда такое жгучее желание править всем.

Храбрость — отличительная черта гриффиндорцев. Вспомним хотя бы, как в первой части маленький Гарри не боится пойти против жуткого и таинственного врага. Так Роулинг отдает честь английской культуре и отсылает нас к королю Ричарду Львиное Сердце. Львов называют царями зверей. И это значение прослеживается в цветах Гриффиндора: красный и золотой — явно королевские оттенки. Да и сам факультет в произведении представлен как правящий дом, потому что здесь учатся три главных героя.

Роулинг также работает с образами древнеиндийской мифологии. К примеру, в древнеиндийских мифах лев символизирует существо, которое не терпит зла и сражается с ним. Это особенно видно в историях про богиню Дургу. По сюжету одного из мифов богиня Дурга верхом на льве победила демонического буйвола, сразив его мечом. Наверное, этой историей вдохновилась Роулинг, когда придумывала детали битвы с Василиском, которого Гарри сразил мечом Годрика Гриффиндора. Кстати, Дурга также известна под именем Парвати, а так звали девушку, которая танцевала с Гарри на Святочном балу в «Кубке огня».