11 фильмов и сериалов, в которых звезды согласились работать за гроши, но выложились на все сто

Во время создания сериала сначала выпускают пилотную серию, и если она находит отклик у аудитории, то работа над проектом продолжается. Однако только около 1/4 тестовых версий имеют продолжение. Успех полнометражных фильмов также нельзя предугадать, и актеры, соглашаясь на роль, не могут знать наверняка, какое будущее ждет киноновинку.

Мы в AdMe.ru вспомнили любимые фильмы и сериалы, в которых актеры изначально согласились работать за небольшие для этой индустрии суммы и не прогадали. А в конце статьи расскажем о картине, за работу в которой исполнитель одной из главных ролей получил миллионы, а второй — гроши.

Друзья

Историю шести друзей смотрят по всему миру с 1994 года, за это время вышло больше 200 серий. Сейчас актеры сериала богаты и знамениты. Но начинали они довольно скромно. Актерский состав получал за эпизод 1-го сезона $ 22,5 тыс. Для этой индустрии такие суммы — сущие копейки. Но уже во 2-м сезоне оплата начала повышаться. К 10-му же за одну серию создатели платили им уже $ 1 млн.

Большая маленькая ложь

Денежное вознаграждение Николь Кидман и Риз Уизерспун за съемки в 1-м сезоне сериала про жизнь городка Монтерей было невелико. Они получили средние по голливудским меркам суммы, но копейки для себя, если учитывать их популярность и востребованность. Николь зарабатывала $ 350 тыс. за серию, а Риз, по разным данным, $ 250–350 тыс. Это небольшие цифры по сравнению с заработком голливудских актеров в целом. Но весомые, например, если сопоставлять с зарплатой Зои Кравиц, доход которой за серию был около $ 50 тыс. А во 2-м сезоне Николь и Риз получали уже по $ 1 млн за эпизод. Суммы гонораров других актрис тоже заметно возросли.

Секретные материалы

Скалли и Малдер рука об руку раскрыли немало тайн. В реальной жизни Джиллиан Андерсон тоже стремилась все тайное сделать явным. Например, узнать, почему зарплата ее коллеги Дэвида Духовны в 2 раза больше, чем ее. Актриса добилась того, чтобы не было неравенства в оплате труда мужчины и женщины. В итоге за работу над продолжением этой картины исполнителям главных ролей платили одинаково.

Острые козырьки

Точная сумма, на которую стал богаче Киллиан Мерфи после съемок в «Острых козырьках», неизвестна. Но звезды этого сериала говорили, что бюджет был скромный. Есть предположение, что зарплата Мерфи была невелика. Ведь общая стоимость одного эпизода, учитывая создание реквизита, декораций, работу актеров и съемочной группы, была около $ 2,2 млн. И да, это небольшие деньги для телеиндустрии. При этом картина получила несколько кинопремий.

Теория Большого взрыва

Сейчас основные актеры культового ситкома получают до $ 1 млн за серию. Одно время они считались самыми высокооплачиваемыми актерами сериалов. Кто сегодня на вершине — читайте об этом дальше в статье. Интересно, что артисты, исполняющие главные роли, сами решили понизить себе зарплату на $ 100 тыс., чтобы ее повысили их коллегам Маим Бялик и Мелиссе Рауш. И в результате опустились с 1-й строчки в рейтинге сериальных актеров с самыми крупными гонорарами. Но весомые суммы участники этого проекта зарабатывали не всегда. Основной состав вначале получал по $ 60 тыс. за эпизод.

Доброй ночи и удачи

Джордж Клуни решил выступить в роли режиссера исторической драмы. Создание картины обошлось в $ 7,5 млн. И чтобы съемки состоялись, Клуни заложил свой дом в Лос-Анджелесе. А сам Джордж заработал $ 3: по $ 1 за сценарий, постановку и актерскую работу. Но риск оправдался: фильм собрал в прокате более $ 54 млн.

Игра престолов

Сегодня исполнители главных ролей в «Игре престолов» стали самыми высокооплачиваемыми актерами сериалов. Некоторые из них получали до $ 1,2 млн за эпизод. Но им это далось не так уж легко. Артисты объединились и запросили в середине 7-го сезона более высокую зарплату. Оплата работы некоторых актеров основного состава начиналась с $ 300 тыс. за серию.

Мир Дикого Запада

Здесь история повторяется. Актеры согласились на гонорары в районе $ 100–150 тыс. Но как только сериал набрал популярность, основной актерский состав потребовал повышения вознаграждения, и сумма выросла до $ 250 тыс.

Властелин колец: Братство кольца

Шон Эстин, который сыграл Сэма, верного друга Фродо, заработал на фильме $ 250 тыс. По сравнению с голливудскими чеками за работу актеров это совсем небольшие деньги. Кстати, Орландо Блум согласился всего на $ 175 тыс. гонорара. Сам актер говорит, что взялся бы за этот проект и за половину этой суммы. Тем более что лента стала хитом и получила большую популярность, чем предполагалось.

Далласский клуб покупателей

Мэттью Макконахи вместо $ 15 млн выбрал 200 тыс. Он отказался от съемок, где мог солидно заработать, отдав предпочтение «Далласскому клубу покупателей». И не прогадал. Эта лента открыла ему путь в «Интерстеллар», так как он смог зарекомендовать себя как актер престижных фильмов, а не просто высокобюджетных.

Всегда говори «да»

Джим Керри отказался от $ 20 млн и снялся в фильме «Всегда говори „да“» за $ 0. Это может показаться странным, но только на первый взгляд. Он не захотел взять и цента за работу, но с условием, что получит процент от прибыли. То есть если картина станет хитом, он выиграет намного больше. В итоге так и случилось: актер заработал 35 млн.

Бонус: Основной инстинкт

Шэрон Стоун говорит, что за работу в фильме она получила совсем немного денег. Их даже не хватило на то, чтобы купить платье для церемонии вручения «Оскара». При этом Майкл Дуглас за съемки в этой же картине заработал $ 14 млн.

Стоун добавила, что съемки дались ей непросто. Актрисе снились кошмары, и она чуть не сошла с ума от роли, а заработала гроши. Она начала ходить во сне и несколько раз одетая просыпалась в своей машине, сидя за рулем.