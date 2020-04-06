11 голливудских локаций и предметов реквизита, которые путешествуют из фильма в фильм

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В бюджете любой уважающей себя кинокартины львиная доля денег уходит на реквизит. И когда какая-то его часть становится культовой, как измеритель пси-поля из «Охотников за привидениями», студиям сложно устоять перед соблазном использовать его снова и снова.

Мы в AdMe.ru понимаем, как нелегко расставаться с полюбившимися вещами, и подобрали 11 локаций и предметов реквизита, которые обрели новую жизнь в Голливуде.

1. Платье Глинды из «Волшебника страны Оз», 1939

Хотя это платье наверняка известно многим благодаря фильму «Волшебник страны Оз», впервые оно появилось еще в 1936 году на актрисе Джанет Макдональд, исполнившей роль певицы в фильме «Сан-Франциско». Костюмы для обоих фильмов разрабатывал известный дизайнер одежды тех лет Адриан Гринберг. И, видимо, не нашел ничего зазорного в том, чтобы использовать свое же творение еще раз.

2. Катаны из «Убить Билла», 2003

Кинодилогия «Убить Билла» удивила не только образом сильной женщины с катаной, но и неповторимым стилем повествования. А олицетворяющее месть главной героини оружие является ключевым предметом истории, которым также вооружены и антагонисты. Так что немудрено, что часть мечей после событий фильма перекочевала в другую кинокартину Квентина Тарантино — «Город грехов».

3. Робот Робби из «Запретной планеты», 1956

Иконический персонаж научно-фантастических фильмов с 50-х годов и по наше время появлялся из раза в раз во многих абсолютно не связанных картинах. Примечателен узнаваемым образом и невероятной неуклюжестью, чем и полюбился фанатами.

4. Топы Уиллоу Розенберг («Баффи — истребительница вампиров») и Фиби Буффе («Друзья»)

Два таких непохожих друг на друга персонажа из абсолютно разных по смыслу и жанру вселенных, кажется, нашли общий язык и даже стали хорошими подругами. И как любым друзьям, нашим героиням не жалко дать поносить подруге «тот самый прикольный свитерок».

5. Замок из фильмов о Гарри Поттере

Знаменитый по сценам из Гарри Поттера замок Алник, более известный фанатам как Хогвартс, послужил пристанищем не только для чародеев и чародеек из мира магии, но и успел мелькнуть в киноэпопее «Трансформеры».

6. Золотой идол из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

Немного нелепая золотая фигурка оскаленного божества, видимо, настолько приглянулась в Голливуде, что из раза в раз мелькает во многих картинах. После «Индианы Джонса» она появилась в мелодраме «Мажестик» (которая, кроме всего прочего, и сама изобилует отсылками к «Индиане»). Позже зашла в гости в сериал «Звездный путь» и появилась в подростковом экшене «Дети шпионов — 2».

7. Бутафорская новостная газета

Газета с абсолютно идентичными (за исключением титульной) страницами не раз появлялась в фильмах и сериалах. «Каспер», «Ангел» и «Зачарованные» — далеко не полный список мест, где успел побывать сей предмет реквизита. Изготовлением неизменного атрибута экранных посиделок за чашкой кофе занимается калифорнийская фирма Earl Hays Press. А опознать газету можно по фотографии улыбающейся девушки на развороте.

8. Особняк из «Крестного отца»

А вы замечали, как сильно похожи киношные дома в Беверли-Хиллз? Если да, то вы даже не представляете, насколько правы. Дома зачастую не просто похожи, а являются одной и той же усадьбой с Золотого побережья! Фильмы «Крестный отец», «Телохранитель», «Флетч» и многие другие были сняты в культовым поместье с колоннадой, зеленым садом и огромным бассейном посередине.

9. Школа из «Беверли-Хиллз, 90210»

Не только усадьбы имеют свой узнаваемый дизайн в Беверли-Хиллз, но и школы. Как, например, школа для золотой молодежи из сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Баффи — истребительница вампиров». На самом деле это реально действующая школа Torrance High School в Калифорнии. Она считается одной из наиболее старых в штате.

10. Измеритель пси-поля из «Охотников за привидениями»

Впервые появившееся в «Охотниках за привидениями» устройство для измерения психокинетической энергии по частоте своего появления в различных кинолентах может посоревноваться только с бутафорской газетой и золотыми монетами — у остальных нет шансов. Кроме знаменитой роли оно было разговорным устройством в фильме «Они живут», поисковым устройством в ленте «Коммандо из пригорода», промелькнуло в «Рыцаре дорог» и «Потустороннем мире», и на этом явно не планирует останавливаться.

11. Старинные монеты

В конце пути искателя приключений, будь то герой «Индианы» или «Капитана Крюка», всегда ждала груда сокровищ. Слитки, камни и золотые монеты кочуют из фильма в фильм еще с 80-х годов. И действительно, героев много, но сокровище одно на всех.