11 фильмов, снятых по книгам, которые считались невозможными для экранизации. Пока однажды не появился тот самый режиссер

И вот больше чем через 10 лет компании BBC Studios, New Line Cinema и Bad Wolf берутся за «реинкарнацию» романа для каналов BBC One и HBO. В отличие от создателей фильма, создатели сериала не пытаются упросить идеи книги, а выделяют достаточно времени для их раскрытия и делают акцент на проработку персонажей. В итоге рейтинг 8 из 10 на портале IMDb.

Бонус: для тех, кто любит вызовы

Сто лет одиночества (Габриэль Гарсиа Маркес)

Улисс (Джеймс Джойс)

Над пропастью во ржи (Джером Д. Сэлинджер)

,

Фото на превью The Lord of the Rings / New Line Cinema