11 фильмов, снятых по книгам, которые считались невозможными для экранизации. Пока однажды не появился тот самый режиссер

Кино и литература — два отдельных вида искусства со своими особыми средствами выразительности и манерой повествования. Однако некоторые режиссеры все же берутся экранизировать книги, хотя и не все произведения этому поддаются (о них — в бонусе к статье). Кто-то надеется, что известный роман «автоматически» обеспечит успех и принесет большие кассовые сборы. А кто-то берется за сложно адаптируемые для кино книги, видя в этом настоящий творческий вызов.

Мы в AdMe.ru тоже любим творческие вызовы, поэтому захотели посмотреть, как с ними справляются (и справляются ли) другие деятели медиа и искусства.

Парфюмер (2006)

Сложно представить мир без возможности ощущать его посредством обоняния. Но как передать запахи в книге или кино? Как их описать и дать возможность почувствовать? В мировой литературе, которая гораздо старше кино, данной темой хоть и интересовались, но не брались за нее в таком масштабе, потому что не знали, как подступиться. И вот Патрик Зюскинд со своим нашумевшим романом показал, что это возможно. И даже продемонстрировал как. А вслед за ним подобный прорыв совершил и Том Тыквер, режиссер «Парфюмера». Оба произведения получились весьма достойными и обязательны к прочтению и просмотру. Как минимум за смелость и находчивость их создателей.

Пена дней (2013)

Роман Бориса Виана «Пена дней» экспериментальный на все 100 %. И на все 100 % это именно текст со своей непередаваемой языковой игрой, метафорами и ассоциациями, на которых во многом он и строится. Как же это преобразовать в кино? Режиссер Мишель Гондри тоже решил поэкспериментировать, но уже на экране. Получился сюрреалистический и поражающий воображение фильм, который абсолютно не укладывается ни в какие рамки. Одна кувшинка, поселившаяся в легких героини и постепенно ослабляющая ее, чего стоит. И все же это кино про любовь с Одри Тоту в главной роли.

Автостопом по Галактике (2005)

Как и со многими книгами, сложность экранизации этого романа в первую очередь заключалась в искусной работе автора с языком произведения. И если с переводом на другие языки еще справились, то вот мастерски адаптировать текст для экранизации удалось лишь Гарту Дженнингсу через 26 лет после первой его публикации. В кино получилось отлично передать тот местами абсурдный, граничащий чуть ли не с бредом юмор, сохраняющий при этом свое очарование. И если хочется от души посмеяться, забыв на пару часов абсолютно обо всем, то этот фильм как раз то, что нужно.

Властелин колец (2001–2003)

Пожалуй, можно говорить о том, что экранизация романа Толкина совершила настоящий прорыв в киноиндустрии. Никто до этого не брался за адаптацию столь масштабной фэнтезийной книги для экрана. Наверное, во многом из-за непонимания, как это вообще возможно сделать. Но режиссер Питер Джексон рискнул. И результат превзошел все ожидания. Во многом именно с этого началась эпоха фэнтези в кино, в том числе и таких эпичных. Но мы помним, кто был первым.

Война и мир (1965–1967)

Сложность экранизации «Войны и мира» не только в масштабности и тяжеловесности эпопеи, но и в большом количестве рассуждений, философских смыслов и мыслей, без которых это произведение будет совершенно иным и многое потеряет. А как адаптировать для кино несколько листов рассуждений автора, не вкладывая их в долгие и нудные монологи персонажей и не вводя закадровый голос проповедника и морализатора? «Война и мир» экранизировалась неоднократно, но, пожалуй, ближе всего к тексту получилось у Сергея Бондарчука. Сериал ВВС 2016 года тоже неплох, но, по мнению критиков, ему все же не хватает философской глубины Льва Толстого.

Игра престолов (2011–2019)

Стартовала «Игра престолов» как нишевый сериал, но за 8 лет превратилась в настоящий блокбастер. Знаменательно и то, что какое-то время в разработке сценария участвовал и сам автор книги Джордж Мартин. При этом сериал, ставший в некотором роде социокультурным явлением, нередко расходится с первоисточником по сюжету и персонажам. Как в книге, так и в кино ставку сделали не на героическое фэнтези, которым, по сути, они являются, а на жизнь псевдосредневекового общества с его институтами, религией, традициями, отношением к власти. И ни режиссер, ни автор не прогадали.

Облачный атлас (2012)

Многостраничный роман (более 700 страниц в издании «Эксмо») состоит из 6 историй, переплетенных между собой. Но важен в нем не столько сюжет, сколько идеи и символы, показывающие взаимосвязь людей, а также прошлого, настоящего и будущего. Экранизация столь непростого произведения получила смешанные отзывы. На кинофестивале в Торонто, где состоялась премьера фильма, зрители аплодировали стоя в течение 10 минут. Но популярным на широких экранах он не стал. Как и остался неоцененным многими критиками, будучи лишь номинирован на премию «Золотой глобус» (и то за музыку) и получив несколько наград Международной ассоциации кинокритиков. Зато стал самым дорогим на тот момент независимым фильмом.

Алиса в Стране чудес (2010)

Казалось бы, детская сказка, а как трудно перенести ее на экран. Хотя многие старались. Однако, пожалуй, самой известной и наиболее приближенной к абсурдности ситуаций в книге (пусть и в весьма специфической манере) получилась картина Тима Бертона. Да, конечно, там много режиссерских допущений, на которые неизвестно как посмотрел бы сам Льюис Кэрролл, но на то она и интерпретация. Насколько удачной вышла адаптация, каждый зритель решает сам. Но с тем, что наравне с мультфильмом 1951 года она стала одной из самых узнаваемых, спорить сложно.

Темные начала (2019 — ...)

Сериал «Темные начала» — это, по сути, второе рождение на экране одноименной трилогии Филипа Пулмана. Первая экранизация 2007 года под названием «Золотой компас» провалилась в американском прокате, несмотря на звездный состав (Николь Кидман, Дэниел Крейг и Ева Грин) и популярность в других странах. И продолжение снимать не стали. И вот больше чем через 10 лет компании BBC Studios, New Line Cinema и Bad Wolf берутся за «реинкарнацию» романа для каналов BBC One и HBO. В отличие от создателей фильма, создатели сериала не пытаются упросить идеи книги, а выделяют достаточно времени для их раскрытия и делают акцент на проработку персонажей. В итоге рейтинг 8 из 10 на портале IMDb.

Женщина французского лейтенанта (1981)

Как и многие авторы ХХ столетия, Фаулз экспериментирует с форматами и текстом. Но то, что есть на бумаге, не всегда можно передать в других формах. Это как переводить языковую игру на иностранный: надо передать тот же смысл, но при помощи других слов. «Любовницу французского лейтенанта» и пересказать-то трудно, если мы говорим не только о сюжете, но и о мыслях, вложенных в произведение. А уж экранизировать и подавно. Сложнее всего, конечно, с финалом, который в книге представлен сразу в 3 вариантах. Но режиссер и сценарист нашли выход из положения, введя 2 временные линии и 2 параллельных повествования. Насколько им это удалось, судить вам. А еще в кино играет молодая Мерил Стрип, причем сразу несколько ролей.

Бойцовский клуб (1999)

Это тот редкий случай, когда фильм не просто оказался ничуть не хуже книги (а может, даже лучше), но и вовсе вывел роман в свет за собой. Даже сам автор признался, что кино вышло удачнее. Хотя изначально права на его экранизацию были проданы чуть ли не за гроши, а снимать планировалось малобюджетку. Сценарий, кстати, переписывался несколько раз. Было много споров и неоднозначных решений и при самой съемке (например, вводить ли закадровый голос). Однако благодаря отличной игре звездного состава (Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, Эдвард Нортон), творческому подходу режиссера, кропотливому труду сценариста и отличной операторской работе кино получилось действительно шокирующим. В хорошем смысле.

Бонус: для тех, кто любит вызовы

Разумеется, в мире еще полно действительно крутых книг, которые по тем или иным причинам еще не стали фильмами или сериалами. Скорее всего, именно потому, что еще не нашелся тот самый режиссер. И мы собрали топ-3 известных и знаковых произведений прошлого века, которые все еще ждут своего часа.

Сто лет одиночества (Габриэль Гарсиа Маркес)

Книга, экранизацию которой хотят увидеть очень многие, но пока не нашелся тот смельчак, который готов рискнуть и взяться за это непростое дело. Правда, в 2019 году появилась информация, что Netflix сделает сериал по этому произведению. Детали пока не оглашаются, но известно, что исполнительными продюсерами выступят сыновья писателя. Если у них все получится, это будет первая экранизация книги, написанной в 1967 году.

Улисс (Джеймс Джойс)

Культовая книга ХХ столетия, совершившая переворот и в литературе, и в умах. И некоторые режиссеры не устояли перед искушением экранизировать столь известное и многогранное произведение. Но попытки оказались неудачными, и о них знают разве что киноведы.

Над пропастью во ржи (Джером Д. Сэлинджер)

В интернете можно найти информацию про экранизацию этой скандальной книги. Однако на самом деле это не адаптированная для кино версия произведения, а фильм про судьбу и творчество самого Сэлинджера. Кстати, и называется он «За пропастью во ржи». Что же касается экранизации непосредственно книги, то сам автор запретил делать это. Он мотивировал свою позицию тем, что сыграть главного героя мог только он сам, но, увы, уже вышел из подросткового возраста. К тому же киноверсия может обесценить произведение, лишив его многих мыслей, которые трудно передать на экране. Хотя за права на создание фильма по книге боролись и Стивен Спилберг, и Джек Николсон, и Леонардо Ди Каприо.