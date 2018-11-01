11 фильмов с высоким рейтингом, основанных на реальных событиях

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Наша жизнь многогранна и нередко события в ней удостоены отдельного места в истории. Так и поступили создатели этих фильмов, когда адаптировали непростые судьбы в кинематограф. Согласитесь, в этом есть свой шарм — смотреть картину, зная, что прототипами ее героев являются не вымышленные персонажи, а реальные люди. И они проживали все события в реальности, без повторных дублей.

Мы в AdMe.ru собрали для вас как раз такие фильмы, сценарием для которых стала сама жизнь.

Глубоководный горизонт (Deepwater Horizon), 2016

Фильм основан на событиях, произошедших 20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе. Там взорвалась нефтедобывающая платформа под названием «Глубоководный горизонт», принадлежавшая компании Transocean. В результате взрыва погибли 11 человек. Эта техногенная катастрофа стала крупнейшей по негативному влиянию на экологию нашей планеты. Из-за разлива нефти было загрязнено 1 770 километров побережья, а официальные данные о количестве погибших животных насчитывают более 6 000 особей. В центре сюжета — судьба Майка Уильямса, главного по электронике в компании Transocean, а также его подчиненных. В этой картине показано, как убеждения и характер одного человека повлияли на судьбы всех людей, находившихся в тот роковой день на буровой платформе.

Зодиак (Zodiac), 2007

Детектив основан на событиях, развивавшихся в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце 60-х годов прошлого века. В центре внимания — серийный убийца под псевдонимом Зодиак, взявший на себя ответственность за 37 убийств, из которых правоохранительные органы США подтвердили только 7. Зодиак стал известен после серии писем, которые он отправлял в редакции местных газет. В письмах автор писал криптограммы с информацией о себе, но специалистам удалось расшифровать всего лишь одно послание. Преступник так и не был пойман.

Заклятие (The Conjuring), 2013

Основой сюжета художественного фильма стал случай из практики американских исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Именно их в 1971 году пригласил в свой дом отец семейства Перронов. Как заявили Перроны, они уже долго находятся под постоянным гнетом мертвых душ, которые жили в их доме в Род-Айленде. И ведь действительно славная ферма «Поместье Арнольда», построенная в далеком XVII веке, хранила в себе множество тайн. Здесь на протяжении многих лет были зафиксированы десятки загадочных смертей. Люди, обосновавшиеся на ферме, умирали в результате несчастных случаев, в том числе и самоубийств. Виновницей всех трагедий окрестили Батшебу Шерман — женщину, которая, по словам соседей, продала душу дьяволу, принеся в жертву соседского ребенка. Батшеба умерла в преклонном возрасте от паралича, природу которого врачи так и не смогли понять. В медицинском отчете, сохранившемся с тех лет, говорится, что тело женщины в момент смерти стало твердым как камень. Этот факт только укоренил легенду о том, что Батшеба была ведьмой.

Альфа Дог (Alpha Dog), 2005

В сюжет криминальной драмы легли трагические события, произошедшие в 2000 году в Лос-Анджелесе. Там наркоторговец и преступник Джесси Джеймс Голливуд похитил и убил младшего брата своего школьного друга Бенджамина Марковица. Причиной расправы стал денежный долг. Однако похищение 15-летнего подростка Николаса Марковица можно было назвать нетипичным, ведь парень уже в первый день влился в компанию своих обидчиков. Его угощали алкоголем и наркотиками, предоставив почти полную свободу действий. Следствие подтвердило, что во время своего заточения Николас даже завязал романтические отношения с одной из девушек группы — 17-летней Джанин. По процессу Николаса Марковица проходили 42 свидетеля, которые хорошо знали, что парень был похищен. Однако никто из них не сообщил о пленнике в полицию, так как поведение Марковица не давало понять, что его держат в неволе.

Американское преступление (An American Crime), 2007

Криминальная драма основана на истории 16-летней Сильвии Лайкенс, которую в течение нескольких месяцев истязала няня и соседские дети. Спустя 3 месяца пыток Сильвия скончалась. Смерть несовершеннолетней получила широкий резонанс в Америке. А этот случай был назван «худшим преступлением против человека в истории Индианы».

Всегда говори «ДА» (Yes Man), 2008

Комедия с Джимом Керри в главной роли основана на автобиографии писателя из Великобритании Денни Уоллеса. В 25-летнем возрасте Денни провел необычный эксперимент, решив отказаться на год от слова «нет».

Далласский клуб покупателей (Dallas Buyers Club), 2013

Драма основана на событиях 1992 года, описанных Далласской ежедневной газетой. В центре внимания — больной СПИДом электрик Рон Вудруф. Рон основал общество «Далласский клуб покупателей», целью которого был поиск и распространение лекарств для больных СПИДом. В конце XX века это заболевание было мало изучено и практически не поддавалось лечению, ведь сам синдром был впервые описан лишь в 1981 году. Непростая жизнь Вудруфа и стала основой для создания фильма. Кстати, главную роль в фильме сыграл Мэттью Макконахи, за что был удостоен премии «Оскар».

Подмена (Changeling), 2008

Фильм описывает события 1928 года, когда в Лос-Анджелесе произошла серия похищений и убийств маленьких мальчиков. Почти 100 лет назад жертвами трагедии стали несколько семей, но широкую огласку получила история Кристин Коллинз. Сына Кристин похитили, а спустя некоторое время полиция нашла ребенка живым и здоровым. Семья воссоединилась, но этого оказалось недостаточно — Кристин заявила, что ей вернули не того ребенка. Власти города признали женщину помешавшейся, всячески отказываясь возобновлять поиски пропавшего. Это и побудило ее обратиться к журналистам. Резонансная история привела к разоблачению коррупции в департаменте полиции Лос-Анджелеса.

Балто (Balto), 1995

«Балто» — единственный анимационный фильм в нашем списке. История о храбром ездовом псе, произошедшая в начале 1925 года, потрясла всю Америку. Тогда в небольшом поселении Ном на Аляске началась эпидемия дифтерии, которая могла полностью уничтожить население города. Необходимой сыворотки в местных больницах не было, а плохие метеоусловия делали невозможной ее доставку из других населенных пунктов. Было принято решение везти вакцину на собачьих упряжках. В 1000-километровый путь отправили 150 собак, в числе которых был пес Балто. Он считался слабым и медленным, однако именно упряжка под руководством Балто смогла преодолеть последние 84 километра без остановок. Тем самым эпидемия дифтерии была остановлена за 5 дней. Собак признали героями США.

Пианист (The Pianist), 2002

Исторический фильм от культового режиссера и продюсера Романа Полански рассказывает удивительную историю Владислава Шпильмана — одного из лучших пианистов Польши 1930-х годов. Действие фильма охватывает период Второй мировой войны, когда вооруженные силы Третьего рейха захватили польскую территорию. Тогда Шпильману, еврею по национальности, удалось избежать концлагеря. Однако волею судьбы пианист оказывается под крышей своих противников, где неожиданно к нему на помощь приходит один из них. Экранизированная автобиография Владислава Шпильмана получила множество номинаций и наград, в том числе и премию «Оскар» в 2003 году. Стоит отметить, что картина «Пианист» оценивается выше остальных фильмов Полански по версии сайта IMDb.

Список Шиндлера (Schindler’s List), 1993

Фильм снят по книге Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера». Автор из Австралии написал роман, находясь под впечатлением от воспоминаний еврейского мужчины, пережившего холокост. Историческая драма рассказывает о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, который, являясь членом национал-социалистической рабочей партии Германии, смог спасти от смерти более тысячи польских евреев. Картина получила множество наград, а также стала 8-й в списке «100 лучших американских фильмов».