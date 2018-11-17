11 фильмов с выдающимся визуальным стилем, которые завораживают с первого кадра

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Фильм может отличаться прекрасным сюжетом, но скудной картинкой. А может быть конфеткой снаружи, но пустышкой внутри. Но когда повествование, гениальная работа художников-постановщиков и операторов соединяются воедино, на свет появляется настоящее кино для любителей и подумать, и получить эстетическое наслаждение от визуального ряда.

AdMe.ru подобрал разные по жанрам фильмы, которые, тем не менее, объединяет важная составляющая каждого из них — завораживающая картинка и впечатляющие стилистические решения.

Вход в пустоту (2009)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Рейтинг IMDb — 7,3 Оскар и Линда — брат с сестрой, переехавшие в Токио и ставшие его новыми обитателями. Однажды в ходе полицейской облавы Оскар оказывается подстрелен, но из-за сильной глубинной привязанности к сестре и обещанию никогда не оставлять ее беспокойный дух мужчины не в силах покинуть этот мир. Из-за этого ему приходится скитаться по городу в поисках выхода и одновременно сталкиваться с кошмарами, в которых переплетаются прошлое, настоящее и будущее.

Герой (2002)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Рейтинг IMDb — 7,9 Фильм повествует о Древнем Китае, который расколот на множество враждующих княжеств. Однажды появляется лидер, храбрый воин, который оказывается одержим идеей объединить все княжества в единую Китайскую империю и стать ее императором. Тут же находятся и противники этой идеи, которые отправляют троих искусных воинов-убийц (Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо), чтобы помешать исполнению плана. С этого момента начинается красочное и драматичное противостояние, исход которого совершенно непредсказуем.

Проект «Флорида» (2017)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Рейтинг IMDb — 7,6 Мама милой шестилетки Муни — непутевая дамочка. Ей с трудом удается сводить концы с концами, она зачастую зарабатывает деньги не совсем законными методами, а ее дочка предоставлена самой себе. Муни постоянно болтается по улицам, хулиганит, грубит людям и в целом растет весьма невоспитанной. Менеджер отеля, в котором они живут, — пожалуй, единственный, кто относится к девочкам с теплотой и симпатией, из-за чего их жизнь постепенно начинает меняться.

Бегущий по лезвию 2049 (2017)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Рейтинг IMDb — 8,0 В недалеком будущем, в футуристическом Лос-Анджелесе, где рядом с обычными людьми сосуществуют искусственные создания — репликанты, полицейский-репликант по имени Кей неожиданно обнаруживает секретную информацию, которая ставит под угрозу существующий порядок. Чтобы найти ответы, Кей вознамерился отыскать бывшего офицера специального подразделения полиции Рика Декарда (главного героя первого фильма), бесследно исчезнувшего много лет назад.

Фокстрот (2017)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Рейтинг IMDb — 7,4 Семейной паре, Михаэлю и Дафне, пришлось столкнуться с ужасной новостью: военный эскорт сообщает, что их сын погиб на поле боя. Супругам не удается спокойно пережить горе. Женщина бесконечно пьет успокоительные и снотворные, а мужчина с трудом справляется с приступами ярости и отчаяния. Но одновременно с этим на далеком КПП продолжает течь унылая жизнь юных солдат.

Только Бог простит (2013)

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,0

Рейтинг IMDb — 5,7 Джулиан Томпсон живет в Бангкоке, так как покинул родину после убийства собственного отца. Однажды его мать, глава крупной преступной организации, отправляется в США, чтобы забрать тело младшего сына, над которым учинил расправу отец одной девушки. Охваченная яростью, она требует от Джулиана совершить правосудие и покарать убийцу, но все не так просто, ведь за этим стоит жестокий лейтенант тайской полиции Чанг по прозвищу «Ангел мести».

Агенты А.Н.К.Л. (2015)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 7,3 Наполеон Соло — один из самых успешных секретных агентов ЦРУ. Но у него есть не менее талантливый соперник — молодой и перспективный агент КГБ Илья Курякин. Их противостояние нередко перерастало в настоящую бойню, однако пришел момент, когда им пришлось отмести разногласия и стать напарниками: спецслужбы обнаружили международную преступную организацию, которая создала ядерную бомбу, и теперь только в силах лучших агентов предотвратить масштабную катастрофу.

Зеркальная маска (2005)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 6,9 Девочке Хелене 15 лет, ее родители — циркачи. Но даже несмотря на возраст, она не наслаждается жизнью, а напротив, очень хочет вырваться из привычного уклада и быть «нормальной», из-за чего нередко ссорится с родителями. После очередной подобной ссоры мать Хелены тяжело заболевает, девочка считает виновницей себя. Накануне операции ей снится сон о причудливом волшебном мире, одна из жительниц которого страдает от похожего недуга. Для излечения ей требуется зеркальная маска. Балансируя на грани сна и реальности, Хелена пытается найти выход из сложившейся ситуации.

Ферма «Мадбаунд» (2017)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Рейтинг IMDb — 7,4 Эта американская историческая драма основана на романе Хиллари Джордан «Мадбаунд» и рассказывает о семье, которая переезжает в сельскую местность Миссисипи. Генри МакАллан перевез семью на хлопковую ферму своего отца, чтобы заниматься работой на любимой земле, в то время как его жена Лора, которая привыкла к жизни в городе, сталкивается с трудностями и нелегко обживается на новом месте. Все вместе они стараются справиться как с семейными проблемами, так и с общественными, включая столкновение с расизмом, а вскоре к ним присоединяется еще и младший брат Генри, вернувшийся со Второй мировой войны.

Мой Аттила Марсель (2013)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Рейтинг IMDb — 7,0 Главного героя зовут Поль. Ему 30 лет, он живет в Париже, деля квартиру с тетями, воспитавшими его и мечтающими о том, чтобы он стал виртуозным пианистом. Жизнь мужчины настолько рутинная и блеклая, что душой он стареет намного раньше времени, даже толком и не увидев настоящей жизни. Но однажды он знакомится с необычной женщиной — мадам Пруст, которая обладает тайным рецептом травяного чая, способного пробудить в человеке самые глубоко похороненные воспоминания.

Ван Гог. С любовью, Винсент (2017)