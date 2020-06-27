11 фильмов с добротным сюжетом, которые вы точно не смотрели в кинотеатрах

Ежегодно в мире выходит множество хороших фильмов. Но по различным причинам часть из них во многих странах не увидеть на широком экране. Что-то выходит только по заказу кинокомпаний на определенных платформах (например, некоторые фильмы Netflix), какие-то просто не покупают для показа в кинотеатрах. Жаль, ведь среди них есть атмосферные представители индустрии на любой вкус, которые достойно смотрелись бы на большом экране.

Мы в AdMe.ru внимательно следим за кинорелизами и хотим, чтобы больше качественных фильмов видел массовый зритель. Поэтому мы публикуем список фильмов разных жанров, которые вы могли не видеть в кинотеатрах.

Мартин Иден (2019)

История о том, как желание завоевать девушку приводит к самореализации, личностному и духовному росту и в конечном итоге — тяжело и тернисто — к мечте. Отдельной похвалы заслуживает операторская работа и цветовая палитра картины. Для тех, кто любит яркую и красочную атмосферу и Италию в деталях. Рейтинг IMDb — 6,7

Ослепленный светом (2019)

Светлый и легкий фильм для любителей мюзиклов. Главный герой — британский подросток из индийской семьи — начинает поиски себя, натыкается на кассету Брюса Спрингстина и находит ответы почти на все вопросы, которыми задавался. В кинокартине, помимо музыки и становления, подняты темы отцов и детей, дружбы, любви, непростой жизни эмигрантов в 80-е. Фильм вдохновляет на поиски себя, на преодоление трудностей и выход из зоны комфорта. Рейтинг IMDb — 6,9

Отчет о пытках (2019)

Этот триллер рассказывает про действия агентов спецслужб, которые переходят все грани допроса в надежде найти виновных в трагедии 11 сентября 2001 года. Сотрудник госсената Дэниел Джонс проводит расследование, чтобы установить, применялись ли пытки на допросах спецагентов. Джонс написал более 6 тысяч страниц доклада о расследовании, который впоследствии даже не опубликовали. В главной роли Адам Драйвер. Рейтинг IMDb — 7,2

Сможете ли вы меня простить? (2018)

Ли Израэль — незадачливый автор биографий знаменитостей. Однажды она теряет работу в редакции и, чтобы прокормить себя и кота, продает букинисту оригинал письма Кэтрин Хепберн. Заметив, что подобные тексты пользуются спросом, она начинает их подделывать и продавать как настоящие. Фильм основан на воспоминаниях самой писательницы, которая сфабриковала около 400 писем известных авторов. Рейтинг IMDb — 7,1

Восход Эдерлези (2018)

В 2148 году в космос запускают корабль с двумя существами на борту: астронавтом Милютиным и андроидом женского пола Нимани. В процессе долгой дороги им предстоит найти для себя ответы на вечные темы: отношения между двумя полами, между роботом и человеком, а заодно и самими собой. Для любителей неторопливого атмосферного кино на космическую тематику с философскими мотивами. Рейтинг IMDb — 5,5

Король вне закона (2018)

Фактический сиквел «Храброго сердца» от Netflix с Крисом Пайном в главной роли. Фильм рассказывает о борьбе антианглийского сопротивления в Шотландии. Это суровое кино с духом средневековья не пытается зацепить зрителя мощной интригой. В центре внимания хорошо поставленные сцены боя, а также добротная работа гримеров и костюмеров. Рейтинг IMDb — 6,9

Не оставляй следов (2018)

Непростая история жизни отца и дочери, которые живут в лесу, практически избегая общества людей. Глава семьи, чью роль уверенно играет харизматичный Бен Фостер, не может справиться с тяжелыми мыслями, которые везде его настигают после войны. Именно поэтому он старается изолироваться от людей, вынужденно завлекая с собой дочь, которая чувствует потребность в общении. Счастье для каждого значит нечто свое, и главные герои должны выбрать его для себя. Рейтинг IMDb — 7,2

Хорошую женщину найти тяжело (2019)

Криминальный триллер, который заставит каждого задуматься над понятием «материнский инстинкт». Молодая девушка остается одна с двумя детьми после смерти мужа. Убийцу не нашли, маленький сын видел происходящее и перестал говорить, общество и родители давят на героиню. Ей ничего не остается, кроме как взять судьбу в свои руки и разбираться с проблемами так, как она это умеет. Рейтинг IMDb — 6,2

Сувенир: Часть 1 (2019)

Джулия — обеспеченная девушка, которая учится в Лондоне и хочет стать режиссером кино. Преподаватели не очень верят в ее успешную карьеру, ведь о чем она будет писать и снимать, если у нее нет никаких проблем? Возможность «узнать жизнь» у Джулии появляется, когда она влюбляется в Энтони — талантливого искусствоведа, сотрудника МИДа и... человека с зависимостью к запрещенным препаратам. Рейтинг IMDb — 6,5

Дневник пастыря (2017)

«Дневник пастыря» (или «Первая реформатская церковь» в прямом переводе) — это лютый симбиоз из драмы, триллера и детектива. Преподобный Толлер страдает после неудачного брака и смерти сына, пьет и читает проповеди. За помощью к нему приходит молодая прихожанка и просит поговорить с мужем, который недавно вышел из тюрьмы. Толлер решает ему помочь, даже не подозревая, что это послужит триггером для выхода всех его демонов. Крепкий фильм, который показывает, что для начала нужно разобраться в себе, а потом помогать другим. Рейтинг IMDb — 7,1

Американские животные (2018)

Довольно необычный триллер про молодых американских парней, которые стремятся к хорошей жизни. Как-то раз им в голову приходит мысль украсть из библиотеки одну из самых дорогих печатных книг в мире. Они разрабатывают план по похищению, но все с самого начала идет странным образом. Большой проблемой становятся отношения между самими участниками похищения. Фильм снят в довольно меланхоличной манере, в нем большое количество диалогов, что, в свою очередь, очень вовлекает зрителя в атмосферу необдуманного поступка и поломанных жизней. Рейтинг IMDb — 7,0