11 фильмов, от которых почти ничего не ждали, а они взяли и стали хитами

Кассовые сборы — самый очевидный показатель успешности ленты. Еще существуют всевозможные престижные награды: «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и другие. Бывает, что режиссеры уверены, что их работу ждут все эти «плюшки», и смело вкладывают в свою картину сотни миллионов долларов. Но случаются и ситуации, когда творцы фильмов сомневаются в том, удастся ли им отбить бюджет и завоевать благосклонность критиков и обычных зрителей.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить именно такие случаи. При сьемках каждого из этих фильмов у команды не было уверенности в успехе. Как же хорошо, что она ошибалась.

Безумный Макс: Дорога ярости

Над фильмом «Безумный Макс: Дорога ярости» работали с 1997 года, почти 30 лет картина находилась в «производственном аду». Было похоже на то, что создатели постапокалиптического боевика не уверены в успехе ленты и сомневаются, нужно ли вообще выпускать продолжение «Безумного Макса — 3: Под куполом грома» 1985 года. В итоге их «долгострой» собрал в прокате $ 374 млн и получил 6 «Оскаров». Может быть, если бы творцы ленты знали о том, что их картина станет хитом, они бы выпустили ее еще в прошлом веке?

Человек-паук: Через вселенные

Некоторые фанаты истории Человека-паука посмеялись над идеей нового анимационного мультфильма, который должен был объединить версии Человека-паука из разных вселенных. Но Columbia Pictures и Sony Pictures Animation удалось создать не просто качественную картину, а настоящий шедевр, который был удостоен «Оскара», «Золотого глобуса» и премии BAFTA.

Джон Уик

«Джон Уик» стал режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. От мало кому известных каскадеров не ждали многого, но им удалось удивить весь мир. Их боевик заработал в 4 раза больше, чем на него потратили. Также благодаря «Джону Уику» пошла вверх карьера Киану Ривза, которого уже стали забывать после культовой роли в «Матрице» (на тот момент со времен его участия в фильме Вачовски прошло чуть больше 10 лет). Актер был номинирован на «Золотую малину» в позитивной категории «Приз за восстановление репутации».

Грань будущего

Многие считали, что «Грань будущего» будет вторичным боевиком с Томом Крузом. Но картину высоко оценили как критики, так и обычные зрители. На портале Rotten Tomatoes фильм набрал 91 % положительных отзывов, а в прокате собрал больше $ 370 млн.

Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины

«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» стал первым фильмом студии Disney с рейтингом 13+. Это заставляло волноваться о том, найдет ли картина свою аудиторию. Однако, несмотря на невысокие ожидания, «Пиратов» ждал кассовый успех и 5 номинаций на «Оскар».

Мачо и ботан

Полицейская драма телеканала Fox «Джамп-стрит, 21» была хитом в 1980-е. В 2012 году Фил Лорд и Кристофер Миллер решили выпустить ее ремейк. Мало кто надеялся, что фильм станет таким же успешным, как сериал, по мотивам которого он был снят. Но «Мачо и ботан» понравился зрителям.

Казино «Рояль»

Перед выходом «Казино „Рояль“» говорили о том, что история о Джеймсе Бонде устарела, а Дэниел Крейг не лучший претендент на роль агента 007. Но фильму удалось стать успешным. Он собрал $ 616 млн в мировом прокате и оставался самой прибыльной частью франшизы вплоть до выхода серии «007: Координаты „Скайфолл“» в 2012 году.

Неограненные драгоценности

После ряда комедий с низкими оценками от зрителей («Такие разные близнецы» — рейтинг IMDb 3,3; «Нелепая шестерка» — рейтинг IMDb 4,8 и др.) Адама Сэндлера не воспринимали как серьезного актера. Поэтому и от криминального триллера 2019 года с его участием ждали немногого. Но «Неограненным драгоценностям» удалось стать хитом. Картина была удостоена награды Национального совета кинокритиков США и стала самым кассовым фильмом студии «A24».

Бэтмен: Начало

Перед сьемками фильма «Бэтмен: Начало» за плечами у Кристофера Нолана не было настолько высокобюджетных картин. Это заставляло сомневаться в том, сможет ли он снять хороший супергеройский боевик. Нолан доказал, что это ему под силу. 84 % критиков и 94 % зрителей остались в восторге от ленты «Бэтмен: Начало».

Пила

Не съемки этого фильма ужасов потратили немногим больше $ 1 млн. В прокате «Пила» заработала $ 103 млн. Конечно, о таком успехе режиссер Джеймс Ван мог только мечтать.

Железный Человек

Сейчас в это непросто поверить, но в 2008 году, когда студия Marvel решила снимать фильм о Железном Человеке, этот персонаж был не слишком известным. К тому же его роль исполнял Роберт Дауни — младший, чья карьера в то время пошла на спад. Из-за этих двух факторов на картину не возлагали большие надежды. «Железный Человек» удивил своим успехом, собрав в прокате $ 585 млн и получив две номинации на премию «Оскар».