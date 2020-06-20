11 фильмов о женщинах, во время просмотра которых вы забудете о существовании кнопки «пауза»

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Каждой женщине иногда требуется провести немного времени наедине с собой, чтобы перезагрузиться и отдохнуть от проблем. Одним из вариантов такого мини-релакса является просмотр хороших, глубоких фильмов, где в центр повествования поставлены перипетии женской судьбы.

Мы в AdMe.ru обожаем кино и не можем допустить, чтобы вы долго и мучительно выбирали фильм на вечер. Именно поэтому предлагаем вам эту подборку из 11 кинокартин с хорошим рейтингом.

Бруклин (2015)

В центре кинокартины — жизнь Эйлиш Лейси, роль которой исполняет Сирша Ронан. После школы Эйлиш уезжает из маленького ирландского города в Нью-Йорк, чтобы построить там карьеру. Девушка арендует жилье в Бруклине, находит работу, но сильно тоскует по родине, пока не находит в Америке свою любовь. Однако внезапно из Ирландии приходит трагическая весть, которая заставляет героиню вернуться домой и встать перед непростым выбором. Рейтинг IMDb — 7,5

Женщина, идущая впереди (2017)

Кэтрин Уэлдон — овдовевшая художница. Она уезжает из Нью-Йорка в индейскую резервацию, чтобы нарисовать портрет вождя племени. В процессе герои сближаются и начинают лучше понимать друг друга, но политическая борьба за права коренных народов ставит их дружбу под угрозу. Рейтинг IMDb — 6,6

Жена (2017)

Знаменитый писатель Джо Кастельман готовится получить Нобелевскую премию по литературе. Однако Джоан, жена Кастельмана, не очень этому рада. Дело в том, что вот уже 40 лет героиня скрывает от всего мира большую тайну. И у нее больше нет сил ее хранить. Рейтинг IMDb — 7,2

Ты не ты (2014)

Врачи поставили умной и амбициозной Кейт Паркер неутешительный диагноз, который резко изменил всю ее жизнь. Женщина вынуждена нанять сиделку, потому что ее муж не справляется с навалившимися на него обязанностями. Так судьба сводит Кейт с Бек — беспечной девушкой, никогда не строящей планы на будущее. Рейтинг IMDb — 7,3

Талли (2018)

Марло — уставшая от хлопот домохозяйка, которая ждет 3-го ребенка. Ее богатый брат предлагает в честь дня рождения племянника необычный подарок — услуги ночной няни для младенца. Марло сначала отказывается, но после многочисленных бессонных ночей сдается. Няней-спасительницей оказывается молодая женщина по имени Талли. Рейтинг IMDb — 7

Один день (2011)

История начинается с того, что 15 июля 1988 года после выпускного в колледже полная надежд Эмма и ловелас Декстер проводят вместе один день и решают остаться друзьями. С тех пор у них появляется традиция: каждый год встречаться 15 июля во что бы то ни стало. Рейтинг IMDb — 7

Истинные ценности (1998)

Члены семьи Гальденов очень непохожи друг на друга. Кейт — любящая супруга и мать, превосходная хозяйка. Ее муж Джордж — преподаватель, который когда-то давно написал один роман. Их старшая дочь Эллен работает журналисткой в Нью-Йорке, а младший сын Брайан учится в университете. У каждого свои цели и интересы, но однажды страшная беда заставит их круто поменять привычный уклад жизни. Рейтинг IMDb — 7

Джеки (2016)

В центре сюжета — история Жаклин Кеннеди. В начале 60-х она была иконой стиля и самой популярной женщиной. Этот фильм покажет, что на самом деле чувствовала первая леди страны после убийства президента Кеннеди. Рейтинг IMDb — 6,7

Ускользающая красота (1996)

Юная и прекрасная Люси после смерти матери отправляется в Италию, чтобы разыскать своего отца и молодого человека, которого она поцеловала 4 года назад. Этот фильм о молодости, мечтах и первой любви не оставит равнодушными тех, кто нуждается в порции нежности и романтики. Рейтинг IMDb — 6,6

Мои черничные ночи (2007)

Молодая женщина по имени Элизабет разочаровалась в жизни и пытается всеми силами залечить разбитое сердце. На своем пути она встречает необычных незнакомцев, которые помогают героине найти себя. Рейтинг IMDb — 6,6

Большие глаза (2014)

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Маргарет Кин — талантливая художница, которая рисует очень популярные и необычные картины. Загвоздка в том, что автором этих полотен официально заявлен ее муж Уолтер. Когда к мистеру Кину приходит мировая слава, Маргарет больше не хочет находиться в тени супруга и обвиняет его в мошенничестве. Рейтинг IMDb — 7

А что смотрите вы, когда хотите отключиться от своих забот?