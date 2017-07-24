11 фильмов, которые стоит посмотреть, когда жизнь трещит по швам

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В жизни иногда случаются катаклизмы. Это может быть серьезная болезнь, финансовый коллапс, несчастная любовь и другое. К этому нельзя быть готовым, но все же стоит знать, что даже с такими вещами можно и нужно жить. Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами фильмами, которые докажут вам, что наше отношение к проблемам способно изменить многое.

В ролях: Хлоя Морец, Мирей Инос, Джейми Блэкли Мия — талантливая девушка, влюбленная в классическую музыку, в свою виолончель и рокера Адама. Но после автокатастрофы она оказывается в коме. Пока тело девушки лежит в больнице, ее душа должна решить, хочет ли она жить дальше или же лучше отправиться в мир иной вслед за своими родными. Рейтинг IMDb — 6,8

В ролях: Линн Коллинс, Майкл Или, Брюс Макгилл Саманта Кроуфрд живет счастливой жизнью, ведь у нее есть любимый муж. Но все для нее лишается смысла, когда его жестоко убивают. Она потеряла веру и желание жить. Однажды она неожиданно встречает старого друга Джо, который становится ее поддержкой и опорой и вновь приносит смысл и свет в ее жизнь. Рейтинг IMDb — 7,2

В ролях: Камерон Диас, Алек Болдуин, Джоан Кьюсак Адвокат сталкивается с необычным делом: 11-летняя девочка подает в суд на своих родителей, узнав о том, что она была зачата «в пробирке» лишь для того, чтобы поддерживать жизнь своей сестры, больной лейкемией. Рейтинг IMDb — 7,4

В ролях: Шейлин Вудли, Энсел Элгорт, Лора Дерн, Уиллем Дефо Хэйзел больна раком. Несмотря на то что болезнь временно отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знакомится с Огастусом Уотерсом и моментально влюбляется в него. Огастус и Хэйзел отправляются в полное страсти и жизни путешествие, которое лишний раз покажет им, что весь смысл жизни можно найти в любом ее отрезке. Рейтинг IMDb — 7,8

В ролях: Адам Боусдукс, Мориц Бляйбтрой, Фелина Рогган Зинос Канзикос держит не слишком популярный ресторанчик на окраине Гамбурга. Немногочисленные посетители довольствуются нехитрой стряпней его собственного приготовления и наизусть знают меню из нескольких строк на одном листке. Тихая жизнь идет своим чередом, пока на голову Зиноса не сваливаются все 33 несчастья. Рейтинг IMDb — 7,3

В ролях: Дакота Фаннинг, Джереми Ирвин, Пэдди Консидайн, Оливия Уильямс Тессе 17, и она хочет жить нормальной жизнью. Она мечтает о тех же вещах, что и все подростки. Но что делать, если времени осталось мало? Тесса принимает решение прожить все, что отмеряно, так, чтобы ни одна минута не пропала зря. Рейтинг IMDb — 7,2

В ролях: Джулианна Мур, Алек Болдуин, Кристен Стюарт, Кейт Босуорт Элис Хаулэнд — известный профессор лингвистики. Она счастлива в браке, у нее трое взрослых детей. Но все меняется, когда однажды она начинает забывать слова. Рейтинг IMDb — 7,5

В ролях: Сара Полли, Марк Руффало, Аманда Пламмер Энн 23, и у нее две дочери, безработный муж, мать, которая всех ненавидит, и отец, отсидевший за решеткой. Она работает уборщицей в университете. Ее монотонная жизнь меняется, когда врачи сообщают ей о неизлечимой болезни — ей осталось жить всего 3 месяца. Энн решает радикально изменить свою жизнь. Рейтинг IMDb — 7,6

В ролях: Джеффри Раш, Софи Нелисс, Эмили Уотсон Германия, канун Второй мировой войны. 9-летняя Лизель переезжает в Мюнхен к своим приемным родителям и с их помощью учится читать. С каждым днем чтение все больше становится ее жизненной потребностью, и Лизель начинает воровать книги. Все, что она узнает из них, помогает ей понять события, происходящие вокруг нее. Рейтинг IMDb — 7,6

В ролях: Миа Васиковска, Генри Хоппер, Рё Касэ Энок, переживший клиническую смерть и потерявший в автокатастрофе родителей, знакомится на похоронах с Аннабель, и вскоре между молодыми людьми завязываются романтические отношения. Позднее оказывается, что Аннабель смертельно больна. Юноша решает помочь любимой подготовиться к неизбежному. Рейтинг IMDb — 6,8

В ролях: Николь Кидман, Руни Мара, Дев Патель, Дэвид Уэнэм Сару родился в бедной индийской семье, но в 5 лет потерялся. Он приехал в другой город и пережил многое, прежде чем у него появились любящие приемные родители, хороший дом и прекрасные условия жизни. Повзрослев, он вспоминает некоторые моменты из прошлой жизни и хочет отыскать своих родных. Рейтинг IMDb — 8,1