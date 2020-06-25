11 культовых фильмов, которые с треском провалились в прокате

Вышедшая в 2019 году финальная часть «Мстителей» стала самым кассовым фильмом всех времен и народов, собрав в прокате почти $ 2,8 млрд. Однако далеко не всем хорошим фильмам так везет: иногда по разным причинам сборы от их показа настолько малы, что не окупают даже затрат на производство. Впрочем, время, как правило, все расставляет по своим местам и картины, поначалу не оцененные по достоинству, приобретают статус культовых.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый достойный фильм рано или поздно получает заслуженное признание, пусть даже на это уходят годы.

Побег из Шоушенка

С самого начала «Побегу из Шоушенка» не повезло: он вышел практически следом за «Форрестом Гампом» (кстати, на роль Эдди Дюфрейна приглашали Тома Хэнкса, но тот отказался) и тарантиновским «Криминальным чтивом», которые фактически забрали все внимание посетителей кинотеатров. Кроме того, некоторые винили в провале слишком сложное название: сам Тим Роббинс говорил, что к нему еще долгие годы подходили люди, чтобы поблагодарить за роль в фильме, название которого они даже не могли вспомнить. Впрочем, люди из мира кино, в отличие от зрителей, фильм заметили сразу и работа Фрэнка Дарабонта получила 7 номинаций на «Оскар» — правда, не взяла ни одного. Однако это привлекло внимание публики к тюремной драме, и повторный прокат вернул создателям затраченные средства. Сегодня «Побег из Шоушенка» входит в первую десятку множества кинорейтингов, а сам Стивен Кинг, редко одобряющий экранизации своих произведений, считает картину одной из лучших адаптаций собственных книг.

Бегущий по лезвию 2049

Несмотря на то что фильм получил восторженные отзывы критиков, зрителей в кинотеатры он заманить не смог. Возможно, дело, как считает сам режиссер Дени Вильнев, в слишком большой продолжительности («Бегущий» идет почти 3 часа) или в том, что фильм рекламировали как нечто очень динамичное и наполненное экшеном, а люди, пришедшие на сеанс увидели неспешный и, возможно, слишком тягучий рассказ. Стоит сказать, что первая экранизация произведения Филиппа Дика 1982 года, главную роль в которой, кстати, сыграл Харрисон Форд, аналогично провалилась в прокате, однако сегодня заслуженно носит статус культовой.

Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса

«Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» — отличный пример того, что участие звезды даже первой величины еще не гарантирует кассового успеха. На производство этого вестерна, снятого по одноименному роману Рона Хансена, было затрачено $ 30 млн, однако в прокате он сумел собрать лишь половину этой суммы. Впрочем, как это часто бывает, критики, в отличие от посетителей кинотеатров, фильм полюбили, а Брэд Питт получил за роль «Кубок Вольпи» — приз Венецианского кинофестиваля, который вручается лучшему актеру. Однако те же критики и разгадали секрет провала в прокате: некоторые из них отмечали, что картину подвел длительный хронометраж и неторопливость и даже некоторая затянутость повествования.

Врожденный порок

У «Врожденного порока», снятого по одноименной книге культового писателя Томаса Пинчона, было все, чтобы стать кассовым хитом: в роли режиссера выступил Пол Томас Андерсон, главного героя сыграл Хоакин Феникс, да и Джош Бролин в роли нервного лейтенанта полиции был весьма хорош. Однако для аудитории кинотеатров фильм оказался довольно сложным, поскольку запутаться в сюжетных линиях «Врожденного порока» гораздо проще, чем уследить за ними. И из потраченных на производство картины $ 20 млн удалось вернуть только 14. В 2016 году критики признали «Порок» одним из лучших фильмов XXI века, поставив его на 75-е место в списке из 100 кинолент.

Мама!

Несмотря на то что мировые сборы фильма «Мама!» превысили бюджет на $ 14 млн, в домашнем прокате он провалился, сумев собрать немногим больше половины затраченных средств. В одной из рецензий на фильм Даррена Аронофски есть такие слова: «Концовка фильма напоминает картины Босха: много действия и мало смысла». Вообще же отзывы критиков были весьма неоднозначными: кто-то высоко оценил аллегорическое повествование и актерские работы, а кто-то сказал примерно так: «Я не решаюсь назвать фильм „Мама!“ худшей картиной года. „Худший фильм XXI века“ подходит ему гораздо больше». Впрочем, практически все сошлись во мнении, что игра Дженнифер Лоуренс была как минимум очень хороша.

Малхолланд Драйв

Один из, пожалуй, самых титулованных фильмов не только самого Дэвида Линча, но и кинематографа в целом — «Малхолланд Драйв», в культовом статусе которого сегодня никто не сомневается, тоже не стал хитом кинотеатров: домашний прокат принес ему меньше половины затраченного бюджета. Впрочем, причина этого понятна: подобные фильмы, смысл которых порой сложно разгадать даже после второго просмотра, вряд ли подходят для большого экрана. Но справедливости ради стоит сказать, что, благодаря посетителям кинотеатров во всем мире, сборы все же превысили бюджет более чем на $ 5 млн, что для столь необычного фильма довольно неплохо.

Воин

Спортивная драма с Томом Харди, вышедшая на экраны в 2011 году, не сумела набрать не только в домашнем, но и в мировом прокате $ 25 млн, потраченных на ее производство. Возможно, дело в том, что сегодня у фильмов подобного жанра есть шанс собрать большую аудиторию только при условии занятости в них большой звезды, коей Харди на момент выхода картины еще не был. Впрочем, картина зрителям все же понравилась: ее рейтинг на IMDb равен 8,2 из 10, что выше, чем у знаменитого «Рокки».

Выживут только любовники

Один из главных представителей американского независимого кинематографа Джим Джармуш умеет снимать по-настоящему необычное и притягательное кино. Не стали исключением и «Любовники» с Тильдой Суинтон и Томом Хиддлстоном — картина, которую сам режиссер описал как «криптовампирская история любви». Несмотря на высокую оценку и профессиональных критиков, и зрителей, а также звездный актерский состав, сборы во всем мире лишь на $ 600 тыс. превысили бюджет фильма. С другой стороны, кассовый успех для Джармуша никогда не был главной целью.

Дитя человеческое

Двукратный обладатель «Оскара» Альфонсо Куарон, снявший в числе прочего знаменитую «Гравитацию», умеет создавать по-настоящему мощное и цепляющее кино — такое, как «Дитя человеческое». Эта фантастическая философская притча, рассказывающая о будущем, в котором человечество поразило массовое бесплодие, стала фаворитом критиков со всего мира, но провалилась в прокате, сумев собрать всего $ 70 млн из потраченных 76. Но время все расставило по своим местам, и сегодня фильм, который, кстати, 3 раза номинировался на «Оскара», но не получил ни одного, включают в список лучших кинокартин XXI века.

Донни Дарко

«Донни Дарко», снятый 25-летним режиссером Ричардом Келли, провалился в домашнем прокате, что называется, с треском, сумев «отбить» всего лишь $ 517 тыс. из потраченных $ 4,5 млн. Возможно, дело было в том, что он вышел всего лишь в 58 кинотеатрах, а это вряд ли бы могло обеспечить большие кассовые сборы. Впрочем, причиной могла служить и дата премьеры: картина, чья сюжетная линия включает падение самолета на дом, появилась на экранах 1 октября 2001 года. Однако после того, как фильм вышел на DVD, успех не заставил себя ждать: продажи были настолько успешными, что общие сборы превысили затраты на производство на целых $ 3 млн.

Облачный атлас

«Облачный атлас» нельзя назвать фильмом, чей кассовый провал был оглушительным — более того, благодаря посетителям кинотеатров во всем мире ему практически удалось собрать около $ 130 млн при бюджете от $ 100–147 млн. Однако домашний прокат этого фильма сестер Вачовски стал настоящим разочарованием, принеся создателям чуть более $ 27 млн. Скорее всего, причина «кинозального» провала кроется все в том же хронометраже: «Атлас» длится около 3 часов, из-за чего повествование может показаться запутанным и слишком затянутым. Кстати, несмотря на то что после премьерного показа фильм был удостоен 10-минутных оваций, отзывы критиков, да и зрителей на него довольно противоречивые — от восторженных до чрезвычайно негативных. А вот равнодушных практически нет.