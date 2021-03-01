11 фильмов, которые доказывают, что все новое — это лишь хорошо забытое старое

В последние годы на экраны выходит все больше фильмов-«имитаций»: сиквелов, приквелов и ремейков. Некоторые исследователи видят в такой тенденции тревожный звоночек: киноиндустрия не ищет ничего нового, а эксплуатирует старый материал.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы кино жило вечно, но должны признать, что порой ремейки не портят оригинал, а привносят в него нечто новое. Более того, многие известные картины оказались переделками более ранних кинолент — о них мы и расскажем в этой статье. В бонусе вас ждет российская драма, снятая по мотивам культового фильма 50-х годов.

«Сладкий ноябрь», 2001

Грустная мелодрама с Киану Ривзом и Шарлиз Терон лишь осовремененная версия одноименного фильма 1968 года. Причем не самая удачная. Киану и Шарлиз правдоподобно изобразили пару в «Адвокате дьявола», но в «Сладком ноябре» что-то пошло не так. Оба были номинированы на «Золотую малину» как худшие актеры, а сам фильм — как худший ремейк. Но мы его все равно любим, а вы? Рейтинг оригинала — 6,9

Рейтинг ремейка — 6,7

«Вам письмо», 1998

В далеком 1940 году на экраны вышла классическая рождественская комедия «Магазинчик за углом». Незамысловатая история о мужчине и женщине, пытающихся найти любовь по объявлению в газете, зацепила и зрителей, и режиссеров. По мотивам картины создали несколько фильмов-мюзиклов и бродвейских постановок. Но многие никогда бы не узнали эту историю любви, если бы не успешный и очень трогательный ремейк «Вам письмо» с Мэг Райан и Томом Хэнксом. Рейтинг оригинала — 8,1

Рейтинг ремейка — 6,7

«Мумия», 1999

Изначально картина была задумана как малобюджетный ужастик, но неожиданно стала популярным приключенческим блокбастером. На волне успеха первого фильма сняли 2 сиквела и спин-офф «Царь скорпионов». Соль в том, что фильм 1999 года вовсе не первый — это ремейк одноименной картины, снятой на 67 лет раньше. Рейтинг оригинала — 7,1

Рейтинг ремейка — 7

«Белый плен», 2006

Душещипательную драму о собаках, оказавшихся в западне среди бесконечных снегов Антарктиды, смотрели многие. Но не все знают, что это американская версия японского фильма «Антарктическая повесть» 1983 года. Кстати, сюжет основан на реальной истории, которая произошла с участниками японской экспедиции. Из 15 хаски, оставшихся в одиночестве на антарктической станции, выжили лишь двое: Таро и Дзиро. Рейтинг оригинала — 7,7

Рейтинг ремейка — 7,3

«Турист», 2010

Шпионский триллер с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом наделал много шума. Фильм окупился в прокате и номинировался на 3 «Золотых глобуса», но реакция публики была неоднозначной. Многие отмечали, что между главными героями не случилось «химии», а происходящее на экране сложно отнести к конкретному жанру. А вот французский триллер «Неуловимый», который стал основой для «Туриста», хвалят за правдоподобную страсть. Между Софи Марсо и Иваном Атталем чувствуется притяжение, интрига постоянно нарастает, а после финального твиста хочется вообще аплодировать стоя. Рейтинг оригинала — 6,6

Рейтинг ремейка — 6

«Ограбление по-итальянски», 2003

В этом боевике есть все, что нужно для добротного экшена: бандитские разборки, погони на дорогущих автомобилях и блестящий актерский состав. Марк Уолберг, Шарлиз Терон, Джейсон Стейтем и Эдвард Нортон проворачивают хитрую схему ограбления, но, конечно же, что-то идет не так. С той же проблемой столкнулись герои оригинальной картины 1969 года, которая входит в список 100 лучших британских фильмов XX века. Правда, действующих лиц в ней гораздо меньше, а отношения между ними не такие запутанные, как в ремейке. Рейтинг оригинала — 7,3

Рейтинг ремейка — 7

«Неверная», 2002

Драматический триллер о супружеской неверности был неоднозначно встречен критиками, но исполнившая главную женскую роль Дайан Лейн номинировалась на «Оскар». Французский оригинал — фильм «Неверная жена» 1969 года — провалился на родине, зато получил хвалебные отзывы за рубежом. Некоторые критики посчитали, что ремейк многое потерял из-за отказа от моральной двусмысленности «Неверной жены» и акцента на патриархальных ценностях. Рейтинг оригинала — 7,4

Рейтинг ремейка — 6,7

«Бессонница», 2002

Мрачный триллер с Аль Пачино в главной роли доказал, что Кристофер Нолан хоть и молодой, но очень талантливый режиссер. Но в отличие от большинства своих работ здесь Кристофер не писал сценарий. «Бессонница» — ремейк норвежской картины с таким же названием, вышедшей 5 годами ранее. Нолан сохранил ключевые события оригинала, но изменил мотивы персонажей и общий настрой фильма. Норвежская «Бессонница» более депрессивна и жестока, а протагонист в исполнении Стеллана Скарсгарда страдает от осознания глобальной бессмысленности. У Нолана же герой мучится из-за того, что, расследуя запутанное дело, сам ведет себя как преступник. Рейтинг оригинала — 7,3

Рейтинг ремейка — 7,2

«Лохматый папа», 2006

Семейную комедию про мужчину, который превращается в бородатого колли, смотрели и дети, и взрослые. Но если бы не старый диснеевский фильм, киноистории 2006 года не было бы. Кстати, в оригинале герой превращается в бобтейла (староанглийскую овчарку), когда надевает волшебное кольцо. В свое время фильм произвел фурор и стал самым кассовым фильмом Disney в 50-х годах. Рейтинг оригинала — 6,5

Рейтинг ремейка — 4,4

«Женщина в черном», 2012

Мистический триллер о парне, противостоящем призракам, является ремейком хоррора 1989 года и попыткой переосмыслить одноименный роман. Многие сюжетные линии в фильме были изменены. Например, в оригинале главный герой — счастливый отец и муж, а в ремейке — разбитый горем вдовец. В старой версии сыграл Эдриан Роулинс, известный также по роли Джеймса Поттера в фильмах о мальчике, который выжил. В новой же картине роль досталась Дэниелу Рэдклиффу, который воплотил на экране Гарри Поттера. Рейтинг оригинала — 7,2

Рейтинг ремейка — 6,4

«Сыщик», 2007

В центре захватывающего психологического триллера — противостояние двух мужчин, связанных одной женщиной. Ее молодой любовник в исполнении Джуда Лоу вступает в хитрую игру с пожилым супругом дамы, которого играет Майкл Кейн. Фильм держится на острых как бритва диалогах героев, которые затмевают все остальное. И он способен удивить даже зрителя, видевшего оригинал — «Игру навылет» 1972 года. В старой картине роль любовника сыграл Майкл Кейн, так что этот талантливый актер побывал по обе стороны баррикад. Рейтинг оригинала — 8

Рейтинг ремейка — 6,5

Бонус: «12»

В 2007 году на Венецианском фестивале состоялась премьера драмы Никиты Михалкова «12». Сюжет крутится вокруг судебного заседания, на котором 12 присяжных пытаются понять, виновен ли подсудимый юноша. Любопытно, что режиссерская карьера Михалкова началась именно с этой истории — постановка «12» была его дипломной работой в Щукинском училище. Но еще любопытнее, что это не самостоятельная картина, а ремейк классической юридической драмы 1957 года «Двенадцать разгневанных мужчин». Рейтинг оригинала — 9

Рейтинг ремейка — 7,7