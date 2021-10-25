11 вещей, которые неожиданно стали популярными с легкой руки киноделов

При создании фильмов кинематографисты обычно черпают вдохновение в окружающем мире. Но иногда, наоборот, вещи, которые появляются на экранах, влияют на зрителей и заставляют их поменять вкусы и привычки. Порой подобный эффект — удачный рекламный ход, который помогает продвинуть определенную компанию или продукт. Однако бывает и так, что поведение публики оказывается настоящим сюрпризом для киноделов.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие же вещи внезапно полюбились зрителям после выхода фильмов и сериалов.

Фильм «Мария-Антуанетта» вернул популярность разноцветным французским пирожным — макаронам

Предполагается, что рецепт этого лакомства во Францию привезла Екатерина Медичи. Макароны всегда были популярны на исторической родине, но всемирную известность им принес фильм Софии Копполы «Мария-Антуанетта». После того как Кирстен Данст с таким аппетитом и изяществом поглощала разноцветные вкусности на экране, интерес к макаронам заметно возрос. Тут же появилось множество пекарен, где стала продаваться такая выпечка. Кирстен даже шутила, что им с Копполой стоило вложиться в этот бизнес сразу после выхода ленты в прокат.

Скарлетт Йоханссон вдохновила женщин краситься в рыжий цвет

Хотя фильм «Черная Вдова» получил разнообразные отзывы критиков, его выход на большой экран неожиданно вызвал настоящую любовь к рыжим прическам. Онлайн-магазин косметических товаров сообщил о том, что продажи краски для волос такого оттенка выросли. Хотя в этой ленте Скарлетт Йоханссон предстает во вполне привычном для поклонников вселенной Marvel образе. Возможно, причина ажиотажа заключается в том, что этого блокбастера публика ждала несколько лет.

Фильм «Всем парням, которых я любила раньше» неожиданно повысил продажи питьевого йогурта с пребиотиками

После того как лента вышла на платформе Netflix, продажи продукта, который производит корейская компания, тут же увеличились. Даже котировка акций этой фирмы выросла на 2,5 %. По сюжету, главная героиня Лара Джин и ее сестра с удовольствием поглощают этот напиток. Но самая яркая сцена с питьевым йогуртом — та, в которой Питер, возлюбленный Лары, впервые пробует продукт. Фанаты тут же определили марку напитка, что и сказалось на росте популярности йогурта.

«Ограбление по-итальянски» увеличило продажи автомобилей марки Mini Cooper

Кассовые сборы фильма «Ограбление по-итальянски» не слишком порадовали продюсеров. Зато компания BMW была более чем довольна. Продажи ее автомобилей после выхода кино выросли на 20 %. К тому же концерн не заплатил за рекламу своего товара ни копейки.

«Лихорадка субботнего вечера» прославила стиль диско на весь мир

Никто из создателей мюзикла «Лихорадка субботнего вечера» не ожидал такого феноменального успеха. После выхода ленты на большие экраны многие участники съемок проснулись знаменитыми. Так, Джон Траволта из актера телевидения превратился в кинозвезду. А еще картина принесла всемирную популярность стилю диско. Знаменитый наряд Траволты, в котором он выступал на танцевальных состязаниях, можно было увидеть повсюду.

Бриджит Джонс подарила целому поколению традицию есть мороженое перед телевизором

Поколение, выросшее на фильме «Дневник Бриджит Джонс», относится к мороженому с искренней любовью, предпочитая дорогие сорта дешевым. Если на выходных погода не балует и выйти на прогулку не получается, многие устраиваются перед телевизором с порцией лакомства.

Кэрри Брэдшоу сделала подвески в виде имени модным трендом

Эти украшения пользовались особой любовью у девочек-подростков в 80-х годах прошлого века. Но когда главная героиня сериала «Секс в большом городе» появилась на экране в ожерелье со своим именем, молодежное увлечение превратилось в настоящий тренд. Такие подвески до сих пор можно увидеть на женщинах всех возрастов.

Сериал «Полиция Майами» совершил настоящую революцию в мире мужской моды

Сериал «Полиция Майами», который вышел в 80-х годах, подарил джентльменам несколько новых модных образов. Во-первых, мужчины теперь могли спокойно носить дизайнерские пиджаки с футболками. Во-вторых, мокасины, надетые на босу ногу, и нежные пастельные тона в одежде стали настоящими хитами. А легкая небритость главного героя так приглянулась зрителям, что многие стали щеголять щетиной.

«Твин Пикс» принес вишневому пирогу всеобщую любовь

Некоторые критики говорят, что всю историю телевидения можно разделить на 2 части: до появления на экранах сериала «Твин Пикс» и после. Дэвид Линч создал совершенно новый образ маленького провинциального городка, мрачноватый и загадочный. Здесь черный кофе и вишневый пирог возведены в своеобразный культ. Неудивительно, что после того, как лента завоевала популярность, во многих уголках мира стали появляться кофейни, предлагающие посетителям этот напиток и этот десерт.

«Сумерки» принесли популярность грибным равиолям

Грибные равиоли, которыми Белла лакомилась как в книге, так и в фильме, стали очень популярными среди поклонников саги. Сначала фанаты просто приезжали в городок Форкс, чтобы попробовать это блюдо. Но спрос на него оказался столь высок, что компания начала выпускать замороженные равиоли, чтобы любой желающий мог заказать их себе на дом.

«Рокки» повлиял на современный образ реслинга

Фильм Сильвестра Сталлоне не только изменил сам жанр спортивной драмы, но и повлиял на развитие реслинга. Теперь схватки во многом строятся по образу и подобию боксерских матчей в «Рокки». Бойцы начали подбирать музыкальные темы, которые предваряют их выход на ринг и помогают публике узнать персонажей. А по завершении каждого представления играет определенная мелодия — точно так же, как в киноленте.