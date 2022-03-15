11 случаев, когда костюмы в фильмах играли не меньшую роль, чем лихие сюжетные повороты

Порой, увлекаясь сюжетом и блестящей актерской игрой, мы не обращаем внимания на костюмы и образы главных героев фильмов. А ведь именно наряды иногда могут рассказать о персонажах и их мотивах больше, чем они сами.

Мы в AdMe.ru решили рассмотреть образы героев наиболее ярких фильмов и сериалов последнего времени и обнаружили массу сюрпризов, которые приготовили нам художники по костюмам.

1. Дюна

Во время работы над этим фантастическим проектом было придумано порядка 1 000 различных костюмов. По словам дизайнера, «одежда — это мост от актера к его персонажу», поскольку именно она позволяет ему принять совершенно другой облик и меняться по мере развития сюжета. Особенно хорошо это заметно на примере героини Ребекки Фергюсон — леди Джессики. Важно было передать уникальное сочетание ее уязвимости и силы, поэтому ее гардероб постоянно трансформировался. В самом начале она носит черное закрытое платье, похожее на защитную оболочку. Оно позволяет героине полностью спрятаться от окружающего мира. Затем ее наряды становятся более элегантными и даже богатыми, но Джессика постоянно закрывает лицо масками или вуалями — это иллюстрируют ее положение наложницы. Да, она носит королевскую одежду, но она все еще в цепях. Наконец, когда героиня осознает, что ей придется приспосабливаться к новому миру и выживать в нем, она облачается в специальную униформу и демонстрирует свою физическую силу.

2. Удивительная миссис Мейзел

Главная героиня сериала «Удивительная миссис Мейзел» покорила зрителей не только своим искрометным чувством юмора, но и роскошными нарядами. Перед костюмерами стояла непростая задача — воссоздать на экране стильную эпоху 50-х и вписать одежду в сюжетную линию. Так, по задумке, многочисленные разноцветные пальто Мидж выступают в роли доспехов персонажа. Художница по костюмам называет их «эквивалентом плаща супергероини»: они преображают, защищают и служат эмоциональной броней, которая придает персонажу мужество и силу.

3. И просто так...

В свое время сериал «Секс в большом городе» стал настоящим гидом по миру моды Нью-Йорка нулевых. Конечно, когда было объявлено о продолжении этой истории, многие фанаты с нетерпением ждали новых образов героинь. Чтобы показать связь между оригинальным сериалом и продолжением, создатели костюмов решили вновь одеть Кэрри в легендарную юбку-пачку, правда немного модифицированную. Как будто и не было всех этих 18 лет и мы вновь видим на экране старых добрых знакомых. Говоря о костюмах в ленте «И просто так...», нельзя не упомянуть роскошное коралловое платье Valentino с розовыми перчатками.

Этот образ был создан для финальной сцены, в которой Кэрри стоит на парижском мосту, где когда-то Мистер Биг признался ей в любви, а теперь она хочет развеять здесь его прах. Художница по костюмам прокомментировала выбор этого наряда так: «Другого варианта не было. Это платье напомнило мне об императрице Жозефине, и оно идеально подходило для сцены во Франции».

4. Игра в кальмара

Этот южнокорейский сериал мгновенно стал международным хитом во многом благодаря уникальной эстетике. Особенно поклонников впечатлил дизайн одежды. Самыми узнаваемыми стали бирюзовые спортивные костюмы игроков и ярко-розовая форма охранников. Эти цвета были выбраны неслучайно, ведь с точки зрения колористики они наиболее контрастны. Таким образом подчеркивалось, что эти персонажи являются антагонистами. Одним из наиболее загадочных героев стал Ведущий, который носит полностью черный наряд и идеально симметричную маску. Режиссер сериала рассказал, что маска Фронтмена на самом деле является данью уважения главному злодею «Звездных войн» Дарту Вейдеру.

Кроме того, эта деталь должна была отличать Ведущего от охранников, игроков и VIP.

5. Вестсайдская история

В основу нового киномюзикла Стивена Спилберга легла классическая лента 1961 года. Особенно продуманным в обеих картинах оказался образ Марии. Так, ее белое кружевное платье, в котором она идет на танцы, где встречает Тони, подчеркивает невинность и юность девушки. Однако в нем есть одна важная деталь — красный пояс. Он намекает на скорый переход героини во взрослую жизнь и является символом превращения Марии в женщину.

6. Спенсер: Тайна принцессы Дианы

Создатели костюмов для этого фильма не ставили перед собой задачу полностью скопировать гардероб Дианы. Они лишь тщательно изучили стиль, которого она придерживалась с 1988 по 1992 год, чтобы определить основной набор вещей, цветовые комбинации и стилевые приемы. В итоге одежда стала чуть ли не отдельным персонажем картины. Например, наряды должны были передавать настроение героини: нарочито яркие их цвета на фоне мрачных интерьеров символизировали подавленность Дианы. А ее броские костюмы и платья контрастировали с довольно унылыми нейтральными оттенками одежды других членов королевский семьи, что как бы отделяло принцессу от ее окружения. Кстати, по комплекции Кристен Стюарт не очень подходила на роль Дианы. Для того чтобы визуально увеличить рост актрисы, костюмеры прибегали к некоторым уловкам. Например, завышали талию на платьях, меняли пропорции одежды. Ну и, конечно, свою роль сыграла блестящая операторская работа.

7. Дом Gucci

Чтобы создать гардероб для картины об одной из самых стильных семей в модной индустрии, художникам по костюмам пришлось подобрать около 500 нарядов. Конечно, наиболее эффектными получились образы Патриции Реджани в исполнении Леди Гага. Эксцентричный характер персонажа подчеркивался не только броскими нарядами, но и изобилием украшений. Леди Гага носила огромные серьги, множество браслетов и цепочек. Например, в сцене, где Патриция с мужем оказывается на горнолыжном курорте, на ней надето аж 4 золотых колье. Также на протяжении всего фильма костюмы служили маркером душевного состояния героини. Так, в начале истории, до замужества с Маурицио Гуччи, Патриция выглядит довольно милой и невинной. Она носит платья в горошек в романтическом стиле, легкие тренчи. После свадьбы Патриция резко меняет гардероб: в нем начинают преобладать откровенные наряды люксовых брендов. А ближе к моменту развода и к концу ленты героиня облачается в джинсы и косуху темных оттенков.

По словам художницы по костюмам, Патриция превращается в довольно агрессивную женщину, которая одержима местью и не заботится о том, что на ней надето.

8. Смерть на Ниле

Когда художник по костюмам создавал образ наследницы миллионера Линнет Дойл в фильме «Смерть на Ниле», он хотел подчеркнуть не только богатство героини, но и ее уязвимость и хрупкость. Для этого были подобраны струящиеся платья нежных пастельных оттенков. Не менее важным в истории является кража драгоценности, связанная с основным преступлением. В романе Агаты Кристи, по которому был снят фильм, вор украл жемчужное колье. А режиссер ленты поднял ставки и заменил жемчуг на колье Tiffany с желтым бриллиантом весом 128,54 карата. Специально для картины компания сделала высококачественную копию украшения.

9. Вечные

Этот фильм может похвастаться не только впечатляющими визуальными эффектами и звездным актерским составом, но и необычными костюмами супергероев. По словам дизайнера, ей было важно, чтобы все персонажи выглядели органично, а их наряды не были похожи на униформу. Кроме того, у каждого Вечного есть свой цвет, который наиболее точно отражает его способности в зависимости от того, какой стихией он управляет: Земля, Вода, Воздух и так далее. Также разные цвета должны были подчеркнуть индивидуальность каждого героя.

10. Не смотрите наверх

Одним из наиболее экстравагантных персонажей в остросатирической комедии «Не смотрите наверх» стала героиня Мерил Стрип. По сюжету она является президентом, но режиссер описал ее художнице по костюмам немного иначе. Он сказал: «Мерил Стрип приглашает вас в путешествие по царству Аида». Поэтому дизайнер решила, что Джейн Орлин должна быть одета полностью в красный в начале и в конце фильма. Кстати, все ее наряды — от Armani, таким образом подчеркивалось богатство. Отдельного внимания заслуживают часы героини. Она носит аксессуар фирмы Piaget под названием Extremely Lady. Это реальная модель часов, которая была выпущена еще в 60-е годы прошлого века.

11. Последняя дуэль

Перед художницей по костюмам стояла весьма сложная задача — перенести зрителей в XIV век. Чтобы одежда и декорации выглядели наиболее органично, режиссер попросил дизайнера использовать нейтральные и даже бледные цвета и оттенки. В итоге съемочной группе удалось добиться потрясающего эффекта — некоторые кадры выглядели совсем как классические полотна эпохи Возрождения. Актриса Джоди Комер, исполнившая главную роль, отметила, что для достоверности ей пришлось носить на себе 17 слоев одежды, а также здоровенные деревянные башмаки. Режиссеру нравился звук, который они издавали при ходьбе по булыжникам.