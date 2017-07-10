11 убойных историй со съемок фильмов, которые запомнились звездам на всю жизнь

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Создание фильма — трудоемкий и длительный процесс, в ходе которого часто происходят нелепые случайности, забавные или жуткие истории, а порой бушуют нешуточные страсти. Особенно когда концентрация талантливых людей на съемочной площадке зашкаливает. AdMe.ru собрал 11 случаев, которые остались за кадром известных фильмов, но заслуживают не меньшего внимания, чем сами картины.

Дастин Хоффман случайно попал на съемки «Отпуска по обмену»

В одной сцене «Отпуска по обмену» герои Джека Блэка и Кейт Уинслет зависают в магазине видеопроката. Блэк рассказывает спутнице об известных песнях из различных фильмов. Когда он добирается до фильма «Выпускник» и начинает напевать слова песни «Mrs. Robinson», камеру переводят на Дастина Хоффмана, сыгравшего главную роль в обсуждаемом героями фильме. Камео Хоффмана было незапланированным: он знал режиссера и решил зайти на площадку, просто чтобы сказать ему «привет».

Выбитый зуб Джейка Джилленхола и бунтарский дух Роберта Дауни — младшего в «Зодиаке»

Роберт Дауни — младший и Марк Руффало постоянно ссорились во время съемок триллера «Зодиак». Когда страсти накалились до предела и запахло дракой, Джейк Джилленхол вмешался в конфликт, в результате чего лишился зуба. После неприятного инцидента коллеги Джейка сразу помирились, а выбитый зуб был продан на аукционе за $ 98 тыс. Деньги пошли на благотворительность. Еще одна история на съемках «Зодиака» случилась из-за конфликта двух творческих личностей. Дауни-младшего раздражал перфекционизм режиссера картины Дэвида Финчера и техника съемки: фильм снимался на цифровую камеру, а не на пленку, из-за чего времени на перерывы между дублями почти не было. Чтобы выразить протест, актер стал расставлять по площадке банки с собственными... испражнениями.

Настоящие преступник и ограбление в «Леоне»

Актерам, сыгравшим полицейских в «Леоне», представился случай исполнить обязанности настоящих стражей порядка. Один парень пытался скрыться с места преступления (он совершил ограбление). Но ему не посчастливилось, и он наткнулся на актеров «Леона», переодетых в полицейских. Приняв их за настоящих, нарушитель порядка добровольно сдался удивленным актерам.

Пугающие выстрелы холостыми патронами в «Изгоняющем дьявола»

В перерывах между съемками режиссер фильма ужасов «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин выстреливал холостые патроны из ружья на звуковой сцене. Эта странная причуда пугала актеров, и они попросили Фридкина перестать так делать. Но «подопытные» не знали, что их реакцию на выстрелы снимают, чтобы потом вставить в киноленту, когда нужно будет показать их реакцию на звук, изданный девочкой, в которую вселился дьявол.

Розыгрыши Тэнди Ньютон и реакция Саймона Пегга в «Беги, толстяк, беги»

На съемках комедии «Беги, толстяк, беги» было много приколов, причем главным шутником оказалась изысканная Тэнди Ньютон, а жертвой ее шуток стал Саймон Пегг. Все началось с классического розыгрыша: Тэнди обмотала унитаз в трейлере Пегга пищевой пленкой. Пегг никак не отреагировал, тогда Тэнди бросила в туалет коллеги батончик «Марс» и обрызгала все вокруг яблочным соком. И вновь только молчание в ответ. Лишь после съемок, во время совместных промоакций Ньютон удалось вывести Пегга из себя. Тэнди добавила водку в каждую из 12 бутылок минеральной воды Пегга. Пригубив одну из них, актер тут же ее выплюнул и закричал: «Ньютон!»

Том Хэнкс подшутил над хобби Джулии Робертс на съемках «Ларри Крауна»

Оказывается, Робертс — настоящий фанат вязания. В перерывах между съемками «Ларри Крауна» актриса не выпускала вязальные спицы из рук. Том Хэнкс не смог противиться соблазну подшутить над коллегой и втайне от нее заказал множество вязальных спиц и клубков пряжи. Утром, до прихода Робертс, Хэнкс заставил всю съемочную команду пройти экспресс-курс вязания. Приехав на площадку, актриса увидела, как все ее коллеги лихорадочно что-то вяжут. Робертс понравилась эта безобидная шутка, и она даже стала раздавать советы заинтересовавшимся вязанием коллегам.

Проигранный спор Пенелопы Крус в «Пиратах Карибского моря: На странных берегах»

Во время съемок четвертой части пиратской франшизы актеры Джонни Депп и Пенелопа Крус решили поспорить, и Крус проиграла. В качестве наказания Депп, известный своими эксцентричными выходками, заставил Пенелопу надеть специально изготовленный им костюм... какашки (Депп вдохновился персонажем одного из эпизодов «Южного Парка» — «Мистер Говняшка, Рождественская Какашка»). По словам Крус, Депп чуть не умер со смеху, увидев актрису в необычном наряде. Актер успел сделать сотни снимков Пенелопы. Теперь Крус остается лишь надеяться, что мир никогда не увидит ее фотографии в образе Мистера Говняшки.

Одна сцена в «Людях Икс» оказалась очень опасной для обнаженного Хью Джекмана

Для сцены одного из первых фильмов о «Людях Икс» Хью Джекман попросил закрытую площадку. Актера можно было понять, ведь его снимали абсолютно обнаженным, лишь с металлическими (адамантиевыми по фильму) когтями, торчащими из рук. И вот Хью играет свою роль, забегает за угол и видит всех женщин съемочной группы, которых по такому случаю режиссер специально собрал в одном месте. Джекман пытается прикрыться и... режет внутреннюю часть бедра металлическими когтями. Актер признается, что до сих пор не верит своему везению: это было всего лишь бедро!

Сальма Хайек и татуировка Дэнни Трехо в «От заката до рассвета»

Во время съемок «От заката до рассвета» Сальму Хайек предупредили, что Дэнни Трехо — человек немного беспокойный (довольно мягкая формулировка, учитывая бандитское прошлое Трехо). Когда тот впервые увидел актрису, он подбежал к ней, разорвал рубашку на своей груди и показал ошеломленной Хайек татуировку в виде женщины в сомбреро. Дэнни воскликнул: «Я знал тебя еще до нашей встречи, я мечтал о тебе до того, как узнал тебя». И добавил, что, хотя он и рад, что вышел из тюрьмы, он был бы счастлив ограбить еще один банк ради Сальмы.

Прическа Хавьера Бардема в «Старикам тут не место»

В последний день съемок Хавьер Бардем зашел в павильон и не поверил своим глазам: все члены съемочной команды надели парики, похожие на его собственную прическу. Даже режиссеры фильма братья Коэн примерили на себя одну из главных деталей образа демонического киллера Антона Чигура, ради роли которого Бардем был вынужден носить длинные волосы во время съемок. Актер признавался, что выглядело все это действительно жутковато. Кстати, волосы у самого Бардема были натуральные и, по его словам, ему даже пришлось носить сеточку для волос.

Джоди Фостер так боялась Энтони Хопкинса, что не разговаривала с ним во время съемок «Молчания ягнят»