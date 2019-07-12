11 фактов об Орнелле Мути — актрисе, которая всегда поступала как хотела и никогда об этом не жалела

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Многие ассоциируют эту актрису с ее героиней в итальянском фильме «Укрощение строптивого», где она ни капельки не уступала в обаянии признанному харизмату Адриано Челентано. Эта картина действительно сделала ее всемирно известной, но Орнелле Мути пришлось пройти долгий путь, доказывая, что она не только потрясающая красотка, но и талантливая актриса. За ее плечами немало экстравагантных поступков, но о ней редко говорят в негативном ключе.

Нам в AdMe.ru приятно рассказать о donna bambina, «Женщине-ребенке», как ее прозвали в Италии за непосредственность и спонтанность, которая жила и старается жить в свое удовольствие, при этом делая счастливыми и близких.

1. Тайно снималась в откровенных фотосессиях

Франческе (настоящее имя Орнеллы) было всего 13 лет, когда семье после смерти отца приходилось сводить концы с концами. Чтобы помочь матери, она решила воспользоваться своей красотой и заработать денег. Позирование в художественном училище, съемки в откровенных фотосессиях для мужских журналов — наивная девушка надеялась, что источник доходов останется в тайне. Но правда быстро вышла наружу. Мать была в ужасе, а директор школы был готов исключить ее из учебного заведения. Правда, потом смягчился: всем было известно, в каком бедственном положении находится семья. Скандал замяли, хотя Франческа заявила маме: «Я своего тела не стесняюсь, лучше зарабатывать так, чем воровать».

2. Воспитывала дочь как мать-одиночка

На съемках одной из первых своих картин Орнелла влюбилась в коллегу и забеременела от него. Он потребовал сделать аборт, а когда актриса отказалась, признался, что женат, бросил ее и уехал из города. Беременность в 18 лет... От позора Орнеллу спас молодой итальянский актер Алессио Орано: женился на ней и принял дочку как свою. Но брак продержался всего 6 лет, а после развода Алессио признался в том, что Найке ему не родная, чем немного подорвал репутацию Орнеллы. Актриса официально стала матерью-одиночкой.

3. Играла в неоднозначных фильмах

Орнелла Мути и Жерар Депардье в фильме «Последняя женщина», 1976.

В начале артистической карьеры Орнеллы режиссеры делали ставку на ее внешность. Она снималась в малобюджетных эротических картинах с участием других начинающих актеров. Например, ее партнером был молодой Жерар Депардье. Но она совершенно не стеснялась этих работ и позже с гордостью говорила, что стала первой итальянской актрисой, которая снялась обнаженной без дублерши. Примечательно, что именно после съемок с Депардье ее стали воспринимать всерьез. Орнелла доказала, что умеет играть, а не только демонстрировать свою красоту.

4. Рассталась с мужем во время романа с Адриано Челентано и пережила разочарование

Орнелла стала популярной именно после совместных съемок с Челентано в фильме «Укрощение строптивого», и поклонников очень интересовало, был ли роман между двумя звездами или страсти бушевали только на экране. Тем более что вскоре после выхода фильма Орнелла развелась со своим вторым мужем. Челентано признался в том, что любовные отношения все же были, много лет спустя. В ту пору он не был готов расстаться с женой и не сделал этого. Орнелла развелась по другим причинам, но все же ожидала ответного шага от Челентано, для которого эта связь, по-видимому, была просто приключением.

5. Заплатила долги мужа

В браке с продюсером Федерико Факинетти актриса родила 2 детей, но счастливой семьи у них так и не получилось. Как выяснилось, муж Орнеллы занимался крупными финансовыми махинациями, имел множество любовниц, проигрывал деньги в казино. Орнелла не была готова к такой жизни, но супруг отказывался дать ей развод. Тогда она предложила сделку: оплата его долгов в обмен на развод. И актриса наконец стала свободной.

6. Всегда ставила детей выше мужчин

Орнелла с дочерьми Каролиной (слева) и Найке (справа).

В третий раз актриса связала себя узами брака в 1998 году. Правда, он не был зарегистрирован официально. Избранником стал пластический хирург Стефано Пиколло. Они прожили вместе 10 лет, и все это время муж не мог смириться с тем, что дети у Орнеллы всегда были на первом месте. Взаимная неприязнь между ним и детьми избранницы, ревность к тому, что Орнелла проводит с ними много времени и глубоко вникает в их проблемы, привели к тому, что в 2008 году партнеры все же расстались.

7. Стала самой красивой молодой бабушкой по версии итальянских журналистов

Старшая дочь актрисы забеременела совсем юной, как когда-то мама, и какое-то время Орнелле было трудно принять эту повторяющуюся ситуацию. Найке родила чудесного мальчика, и Орнелла превратилась в любящую бабушку. Актрису настолько поглотила новая роль, что журналисты окрестили ее самой лучшей и красивой молодой бабушкой Италии.

«Не знаю, что такое классическая бабушка, но знаю, что такое любовь. Видеть сына своего ребенка — это что-то очень необыкновенное: с первым внуком я не была такой сентиментальной, а воспитанием второго занимаюсь с удовольствием. В нашем доме на Лазурном побережье мы проводим все каникулы и праздники». Орнелла Мути

8. Разработала свою линию ювелирных украшений, в которую вложила философский смысл

В 1994 году, по результатам международного голосования журнала Class, Мути была признана самой красивой женщиной мира. В 2008 году, собираясь заняться бизнесом, она решила, что дело, связанное с красотой и женственностью, будет наиболее удачной идеей. Орнелла запустила линию по производству ювелирных украшений по довольно доступной цене. У каждого украшения были своя история и смысл, которые должны были подчеркнуть характер его обладателя.

9. Изучает русский язык и готова переехать в Россию вместе с любимым человеком

Четвертый муж актрисы — бизнесмен Фабрис Керерве, его называют гением сетевого маркетинга. В последние годы он ведет бизнес на несколько стран и много времени проводит в России. Орнелла поддерживает его и также живет то в Италии, то в России. Она с удовольствием ведет светскую жизнь, участвует в шоу в качестве приглашенной звезды, вспомнила, что имеет русские корни, изучает язык и не исключает того, что когда-нибудь сможет переехать в Россию навсегда.

10. Снялась в клипе Александра Реввы в роли самой себя

Когда Александр Ревва под сценическим псевдонимом Артур Пирожков представил видео на трек «#какчелентано» по мотивам «Укрощения строптивого», никто не ожидал, что сама Орнелла Мути будет в этом участвовать. Тем не менее она снялась в клипе в роли самой себя и рассказывала о том, что была очень довольна совместной работой.

11. Обманула ради того, чтобы сдержать обещание

Когда в 2010 году актриса сбежала с собственного спектакля, чтобы улететь в Санкт-Петербург на благотворительный ужин с Владимиром Путиным, она не ожидала, что ей будет грозить реальный тюремный срок. Она предоставила в театр справку о болезни, которую позже суд признал поддельным документом. 25 февраля 2015 года судом итальянского города Порденоне Мути была приговорена к 8 месяцам заключения или выплате штрафа в размере € 30 тыс. за мошенничество. Но в итоге актрисе удалось отделаться штрафом и условным сроком. Конечно, здесь была замешана и политика, но актриса позже утверждала, что просто не могла нарушить договоренность и эта встреча была ей невероятно интересна.

Нам очень нравится эта по-прежнему красивая и полная энергии актриса. А что думаете вы?