11 фактов о Николь Кидман — обычной австралийской девушке, которая стала любимицей миллионов

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Звезда первой величины, обладательница множества кинопремий и одна из самых высокооплачиваемых актрис, которую обожают режиссеры и зрители за многогранный талант, была обычной австралийской девушкой. Но она всегда знала: ее жизнь обязательно будет творческой. Николь пробовала себя в балете и пении, театре и музыке. Жизнь несколько раз ставила подножки, но у мира просто не было шанса не узнать блистательную и уникальную Николь Кидман.

Мы в AdMe.ru от души восхищаемся этой актрисой и согласны с мнением многих зрителей о том, что секрет ее обаяния в неподдельной искренности, с которой она проживает свои роли. В 2019 году Николь Кидман исполнилось 52 года, но, кажется, возрастные образы в кино — это пока совсем не о ней.

1. С детства понимала, что хочет быть связана с искусством, несмотря на комплексы

Высокая рыжая девочка — Николь была заметна с самого детства, и нельзя сказать, что это всегда ей нравилось. Она занималась балетом, потом вокалом, выходила на сцену в театральных постановках, но все же стеснялась внешности, за которую ее прозвали Стебельком, и заикания, которое всегда проявлялось при волнении. Николь рано поняла, что такой недостаток очень мешает творчеству, и начала усиленно работать над дикцией и преодолевать застенчивость. А внешность со временем превратилась в ее главную изюминку. В юности она серьезно увлеклась музыкой, играла на фортепиано и даже пела в австралийской группе Divine Madness. Затем поняла, что актерство ей ближе, и поступила в театральную школу. Любимые занятия остались с Николь, например в ленте «Мулен Руж» она исполняет все вокальные партии самостоятельно, прекрасно танцует, а в фильме «Холодная гора» можно услышать ее игру на пианино.

2. Могла никогда не стать актрисой из-за болезни матери

Учебу в театральной школе прервала беда в семье: мать заболела раком груди. Ирония судьбы заключалась в том, что отец Николь занимался изучением онкозаболеваний. На время лечения и реабилитации мамы девушке пришлось помогать семье материально, но образование она еще не получила, поэтому устроилась на работу массажисткой, бросила школу и параллельно ухаживала за матерью.

3. Получила известность благодаря идеально сыгранным драматическим эмоциям

Эмоции, которые можно потрогать.

Учеба Николь прерывалась, а вот карьера в кино началась довольно рано — уже в 15 лет она снялась в своем первом фильме, а затем получала роли в австралийских сериалах и ТВ-проектах. Русскоязычный зритель увидел ее в 90-х годах, когда на экраны вышел сериал «Бангкок Хилтон», где проявился драматический талант актрисы. Она заставила переживать за героиню самых строгих критиков, и именно эта работа принесла ей мировую известность. В это же время она сыграла еще в одном остром триллере «Мертвый штиль», и после него киношный мир заговорил о рождении новой звезды, которая «умеет так передать эмоции, что кажется, их можно потрогать».

4. Настоящее признание пришло только после выхода из тени Тома Круза

Да, известность пришла, но вскоре Николь познакомилась со своим первым мужем, которого обожал весь мир. Том Круз заметил обаятельную рыжую девушку на съемках фильма «Дни грома», и вспыхнувшие чувства привели к разводу с женой Мими Роджерс. Николь Кидман и Том Круз были одной из самых заметных пар Голливуда, они усыновили 2 детей и 10 лет прожили вместе. Николь была довольно востребованной актрисой, но все же для многих — просто «женой Тома Круза», оставаясь в тени его таланта. Супруги сыграли вместе в 3 картинах и расстались после съемок фильма «С широко закрытыми глазами». Кидман тяжело переживала развод, и именно в это время проявилось хорошее отношение прессы к актрисе. На пресс-конференции, посвященной вышедшей картине, журналисты, которые уже были в курсе расставания, не задали ни одного вопроса на тему личной жизни. «Спасибо, что не спросили о Томе, я очень это ценю», — растроганно объявила Николь в конце встречи.

5. Выбирает роли, которые всегда нравятся зрителям, но иногда случаются неудачи

После расставания с Томом Крузом ее карьера рванула вверх, Николь хотела максимально погрузиться в работу. Она была номинирована на «Оскар» за роль куртизанки в фильме «Мулен Руж», но получить заветную статуэтку удалось за другую роль. Премию «Оскар» ей принесло поразительное перевоплощение в писательницу Вирджинию Вулф в фильме «Часы», и Кидман и стала первой австралийской актрисой, в чьих руках оказалась эта награда. Актриса выбирала роли, которые приходились по душе зрителям. Мистический триллер «Другие», работа с гуру арт-хауса Ларсом фон Триером в фильме «Догвилль», эпическая сага «Холодная гора» — там, где нужно было добавить жизни и драмы, Николь завоевывала награды и признания. А вот комедийные фильмы с ее участием оказались не столь удачны. Гротескные «Степфордские жены» провалился в прокате, а за беспечный образ, созданный в «Колдунье», Кидман получила антинаграду «Золотая малина». Интересно, что одной из самых удачных ролей, которая была высоко оценена в Каннах, критики называют работу в фильме «Газетчик», хотя зрители приняли ее довольно спокойно.

6. Для некоторых ролей Николь кардинально меняла свою жизнь

Именно искреннее и полное погружение в роль не раз играло с актрисой злую шутку. Так, после съемок в фильме «Портрет леди» Кидман буквально заболела нервным истощением, так как приняла близко к сердцу унижения и боль своей героини. Ей пришлось на некоторое время взять перерыв в съемках, чтобы восстановить душевное равновесие. Физически все тоже было непросто: на съемочной площадке Николь носила корсет, который утягивал ее талию до 48 см. В комедии «Марго на свадьбе» Кидман сыграла эксцентричную писательницу, которая старается расстроить свадьбу своей дочери с недостойным женихом. «Мы должны быть максимально похожи на настоящую семью», — решила актриса. И на время съемок поселилась вместе с актерами Джеком Блэком и Дженнифер Джейсон Ли, чтобы прочувствовать все мелочи. В результате экранная семья получилась очень реальной.

7. Одно из хобби актрисы — писательство

Выражать свои мысли в эпистолярной форме Николь научил отец. Он рекомендовал ей вести дневник, а затем актриса попробовала себя в написании придуманных историй. В настоящее время «в столе» собрался внушительный сборник рассказов, которые она надеется когда-нибудь опубликовать.

8. Занимается благотворительностью и является послом доброй воли по борьбе за права женщин

За активную социальную позицию в помощи нуждающимся ООН присвоила Николь титул «гражданин мира». Актриса является послом доброй воли благотворительной организации ЮНИФЕМ, защищающей права женщин в неблагополучных странах, и часто возглавляет специальные поездки. Помощь детям — тоже значительная часть жизни актрисы, она старается быть лидером мнений в этом вопросе. Например, когда Николь второй раз выходила замуж за певца Кита Урбана, молодожены попросили гостей ничего не дарить им на свадьбу, а вместо этого перевести средства в фонды, помогающие тяжелобольным детям.

9. Внесена в Книгу рекордов Гиннесса

Стать своего рода рекордсменом Николь Кидман помогла работа. Очень дорогая работа. $ 3,71 млн — столько она заработала за рекламный ролик, представлявший легендарный аромат Chanel No 5. Видео, которое продолжается 4 минуты, принесло актрисе не только баснословный гонорар, но и место в Книге рекордов Гиннесса — Кидман назвали обладательницей самого солидного заработка за участие в короткой рекламе.

10. Вместе с подругой Риз Уизерспун получила права на экранизацию книги «Большая маленькая ложь»

Исполнительницы главных ролей в нашумевшем сериале «Большая маленькая ложь» Николь Кидман и Риз Уизерспун владеют продюсерскими компаниями, которые получили права на экранизацию одноименной книги. Сначала это должен был быть фильм, но подруги решили, что сериал лучше раскроет тему. Они принимали участие в подборе актеров и подробной разработке сценария. 1-я часть сериала завоевала множество наград, в том числе 8 премий «Эмми». 2-й сезон сериала вышел в июне-июле 2019 года и был хорошо принят критиками. Николь Кидман заявила, что она не исключает выхода 3-го сезона, но при одном условии: все актеры должны сниматься, а это довольно сложно, учитывая напряженные графики.

11. Нашла своего идеального мужчину

В 2006 году актриса вышла замуж за австралийского кантри-певца Кита Урбана, в браке у пары родились 2 детей. Актриса не раз рассказывала, что нашла идеального мужчину, а Кит говорил: «Моя жена есть в каждой моей песне». Журналисты периодически говорят о кризисах в жизни звездной пары, но супруги все отрицают, в совместных интервью всегда подшучивают друг на другом и ведут себя как влюбленные подростки. И видео выше — еще одно тому доказательство.

А вам нравится эта обаятельная актриса?