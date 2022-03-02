11 фактов о любимой поттериане, которые остались за кадром долгожданного «Возвращения в Хогвартс»

В 2022 году фанаты поттерианы ликовали, ведь вышла документальная лента «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Любимые актеры встретились, чтобы предаться воспоминаниям. А для зрителей фильм стал тем самым маховиком времени, благодаря которому они отправились в прошлое и выведали секреты закулисья культовой серии фильмов.

А мы в AdMe.ru в свою очередь поспешили разузнать тайны самой ленты «Возвращение в Хогвартс», а также выяснили, какие моменты создатели оставили за кадром.

Вечер встречи выпускников Хогвартса провели как минимум дважды

Благодаря стараниям создателей у зрителей сложилось впечатление, что актеры просто встретились однажды вечером и обменялись воспоминаниями под прицелами камер. Однако, если внимательно рассмотреть образы артистов, можно сделать вывод, что фильм снимался далеко не один день. К примеру, на протяжении ленты у Эммы Уотсон меняется маникюр и количество колец на пальцах.

Зрители выдвинули теорию, что Руперта Гринта не было на съемках фильма. И оказались правы

Внимательные зрители выдвинули теорию, что Руперт Гринт не участвовал во встрече актеров. Мол, рыжеволосый артист снимался отдельно, а специалисты по монтажу «вклеили» кадры с ним в фильм. Дело в том, что съемки реюниона велись в Лондоне в то время, когда Руперт Гринт, по предположению поклонников, должен был находиться в Торонто и работать над сериалом «Кабинет редкостей». И так как в финальных титрах «Возвращения в Хогвартс» мелькали имена специалистов из Канады, зрители сделали вывод, что кадры с Рупертом были сняты в Торонто. Вскоре эту информацию создатели подтвердили.

Выбор Дэниела на роль не так уж и просто дался создателям, как нам рассказали

В начале фильма «Возвращение в Хогвартс» режиссер Крис Коламбус рассказал, как долго команда создателей не могла найти подходящего актера на роль Гарри Поттера. Проблема решилась, когда он включил экранизацию «Дэвида Копперфилда» и увидел там маленького Рэдклиффа. На самом же деле коллеги Коламбуса не хотели утверждать Дэниела: им нравился другой кандидат. Они долго обсуждали пробы актеров и не могли сойтись во мнении. В какой-то момент члены команды решили просто пойти по домам, выспаться, а после подумать еще раз. «Второй мальчик был потрясающим, очень ранимым, как того требовала роль Гарри. Но наш герой должен был вырасти в парня с характером, — вспоминал директор по кастингу. — И тогда мы решили все-таки выбрать Дэниела, в котором ощущался стержень».

Близнецы снова всех одурачили

Фанаты поттерианы наверняка помнят момент из ленты «Гарри Поттер и философский камень», когда близнецы Уизли разыграли собственную мать. Они заставили родительницу сомневаться в том, что она способна различать собственных сыновей. На платформе 9 и 3/4 Фред заявил: «Я не Фред, я Джордж. О женщина, как ты можешь называться нашей матерью, если не можешь различить собственных сыновей?»

Намеренно или случайно, но создатели ввели в заблуждение зрителей фильма, когда показали актеров-близнецов Джеймса и Оливера Фелпс. Когда они вместе появились в кадре «Возвращения в Хогвартс», титры внизу сообщали их имена, но они были перепутаны местами. На своей страничке в социальной сети Оливер Фелпс отреагировал на этот казус так: «Видимо, кто-то решил отомстить за все наши шутки. Надеюсь, вы оценили».

В фильме показали детское фото Эммы Уотсон, но оказалось, что на нем совсем другая актриса

Когда в ленте рассказывали про жизнь маленькой Эммы Уотсон, то продемонстрировали ее детский снимок. Но после выхода фильма поклонники актрисы обвинили создателей в ошибке. И не без оснований. Потому что на этом фото была вовсе не Эмма Уотсон, а Эмма Робертс.

Сама же Уотсон посмеялась над недоразумением с фотографией. Она опубликовала на своей страничке в соцсети этот снимок и подписала: «Я не была такой милой». Робертс в свою очередь отреагировала на слова тезки также комплиментом: «Я просто не верю в это!»

Джейсон Айзекс до мелочей продумал образ Люциуса Малфоя, которого даже не хотел играть

Когда стало известно о съемках «Возвращения в Хогвартс», Джейсон Айзекс написал твит: «Только посмейте начать эту вечеринку без меня!» Никто и не посмел. В кадре же актер нам поведал, что намеревался сыграть Златопуста Локонса, однако режиссер попросил его прочесть реплики Люциуса Малфоя. Актеру настолько не понравилась перспектива в очередной раз сыграть злодея, что он недовольно и даже скрипя зубами зачитал фразы из сценария. И это оказалось именно то, что было нужно режиссеру. Меж тем, получив роль, Айзекс взялся за проработку образа Люциуса. Он решил сделать его длинноволосым платиновым блондином, вопреки задумке создателей. Покровительственную же манеру речи Джейсон перенял у своего театрального педагога. А особого внимания заслуживает трость злодея. По задумке актера, этот аксессуар — полый. Внутри трости Люциуса был тайник, в котором чистокровный аристократ носил волшебную палочку и откуда извлекал ее в неожиданный для противника момент.

Хелена Бонем Картер и вставные зубы для Беллатрисы

Злодейка Беллатриса — один из самых запоминающихся персонажей поттерианы. И поведение, и внешний облик героини не оставляют никого равнодушным. Чего только стоит ее зловещая улыбка. На съемки ленты «Возвращение в Хогвартс» исполнительница роли даже принесла в пакете вставные зубы и снова примерила их. Но мало кто знает, что наградить злодейку такой пугающей улыбкой было идеей самой Хелены Бонем Картер. «Это я решила сделать героине гнилые зубы. Я хотела, чтобы она была обворожительной и отталкивающей одновременно», — рассказала актриса. Таким образом, зубы Беллатрисы имели особое значение для раскрытия сути персонажа. Также Хелене приходилось носить этот реквизит практически не снимая, чтобы приспособиться внятно говорить в кадре.

Роберт Паттинсон не появился в реюнионе, но не упустил возможности вспомнить о поттериане

Исполнитель роли Седрика Диггори не принял участие в съемках ностальгического фильма о Гарри Поттере. Причиной тому могли послужить его неоднозначные отношения с Дэниелом Рэдклиффом, которые киношный Гарри Поттер назвал «странными». Он сказал: «Мы общаемся только через журналистов. А все думают, что мы друзья». Но, возможно, отсутствие Паттинсона никак не связано с заявлением Дэниела, а сам он был просто занят в другом проекте. Так или иначе, недавно Роберт с удовольствием вспомнил свой опыт работы над картиной «Гарри Поттер и Кубок огня». В частности, он объяснил, почему Седрик Диггори так странно держал волшебную палочку. «Я представлял, что снимаюсь в фильме-боевике», — объяснил угрожающий вид героя Паттинсон. Также актер хотел, чтобы его Седрик пафосно спрыгнул с дерева в фильме. В итоге Паттинсон перенес эту задумку в ленту «Сумерки».

Эмма Уотсон рассказала о своей влюбленности в Тома Фелтона, и вот что было дальше

В фильме Эмма Уотсон рассказала о том, что в детстве была неравнодушна к Тому Фелтону, исполнителю роли Драко Малфоя. Однажды педагоги попросили детей-актеров нарисовать, как, по их мнению, выглядит Всевышний, и Том изобразил девушку-скейтера в кепке. Когда малышка Эмма это увидела, то бесповоротно влюбилась в коллегу и радовалась каждому его появлению на съемочной площадке. В недавнем интервью Уотсон спросили, неловко ли ей было перед Фелтоном за кадры с признанием в детской любви. Эмма ответила, что они все обсудили с Томом и пришли к мнению, что это было очень мило.

Руперт Гринт вовсе не был оболтусом, как могло показаться из рассказа режиссера

В фильме обсуждался забавный момент, когда во время работы над фильмом «Гарри Поттер и узник Азкабана» режиссер задал «золотому трио» написать эссе о своих героях. Дэниел и Эмма выполнили задание, причем актриса принесла аж 16 страниц текста. А Руперт не написал ничего, сославшись на то, что так поступил бы Рон. Может показаться, что Гринт — ленивый оболтус, но на самом деле у актера была веская причина проигнорировать задание режиссера. Он был самым старшим из троицы главных героев и готовился к экзаменам, предшествующим получению аттестата. У молодого человека просто не было свободного времени на эссе. Но, надо признать, выкрутился он неплохо.

Робби Колтрейн, как и его герой Хагрид, поселился в хижине

Пожалуй, одним из самых эмоциональных моментов реюниона стала речь Робби Колтрейна, которую он произнес со слезами на глазах: «Наследие, которое оставили эти фильмы, перейдет от моих детей к их детям. Так что и через 50 лет „Гарри Поттера“ тоже будут смотреть. Жаль, что меня уже не будет. Но Хагрид останется». Примечателен тот факт, что актер стал настоящим отшельником, почти как его персонаж. Несмотря на то что Робби являлся одним из самых высокооплачиваемых актеров франшизы, он обитает в арендуемой хижине среди холмов Шотландии. Актер ведет уединенный образ жизни и не интересуется светскими мероприятиями.