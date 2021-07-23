11 фактов о Дэниеле Рэдклиффе, которому Гарри Поттер даже в подметки не годится

Дэниел Рэдклифф, безусловно, войдет в историю кино как актер, сыгравший Гарри Поттера на большом экране. Он мог бы навсегда застрять в образе юного волшебника, наслаждаться мировой славой и безбедно жить на многомиллионные гонорары. Вместо этого знаменитый британец сделал все, чтобы доказать: он гораздо больше, чем просто «мальчик, который выжил».

Мы в AdMe.ru души не чаем в любимом актере. А потому хотим вспомнить несколько любопытных фактов из жизни Дэниела Рэдклиффа, которые лишний раз подтверждают, что в жизни он такой же крутой, как и на экране.

Бросил школу из-за роли

За свою жизнь Рэдклифф сменил 3 школы, но так до конца и не доучился. То ли от зависти, то ли от любопытства одноклассники постоянно задирали «знаменитого волшебника». Дэну было трудно учиться в гнетущей обстановке. К тому же плотный съемочный график не позволял юноше посещать занятия должным образом. Рэдклифф бросил школу, но некоторое время продолжал заниматься с репетиторами. Актер признался, что съемки в поттериане помогли ему приобрести уверенность в своих умственных способностях. Кстати, первой ролью Рэдклиффа был вовсе не Гарри, а юный Дэвид Копперфильд в одноименном фильме. Картина вышла за 2 года до первой части «Поттера».

Взял лишь пару выходных за все время съемок в «Гарри Поттере»

Обрушившаяся на подростка во время съемок франшизы мировая слава и многомиллионные гонорары вполне могли бы стать причиной звездной болезни и, как следствие, неподобающего поведения на съемочной площадке. Но с Дэниелом всего этого не случилось. Окружающие отмечают, что актер ведет себя так, словно не знает о своем статусе суперзвезды: приходит вовремя, разговаривает вежливо. За 10 лет съемок в фантастической саге о Гарри Поттере Рэдклифф пропустил лишь 2 или 3 дня, и то по болезни.

Не потратил ни цента из гонораров за съемки в «Гарри Поттере»

За время съемок в поттериане Дэниел Рэдклифф заработал целое состояние. Например, за первый фильм о Гарри Поттере актер получил £ 1 млн и около £ 15 млн — за шестой. Трудно поверить, но он не потратил ни копейки из своих гонораров. И все потому, что актер убежден: внушительное количество денег на счету дает ему безграничную свободу. Рэдклифф волен сам выбирать, в каких проектах сниматься, и избавлен от необходимости соглашаться на любой низкопробный фильм ради заработка. Сейчас состояние Дэниела Рэдклиффа оценивается в £ 95 млн.

Сам выполнял опасные трюки

На съемках части «Гарри Поттер и Кубок огня» 15-летнему актеру доверили исполнить самый опасный трюк в его жизни. Рэдклифф должен был упасть с высоты 12-метровой башни, обмотавшись спасательным тросом. Перед режиссером стояла задача снять подлинные эмоции волшебника во время битвы с драконом. «Сначала я согласился, но, когда поднялся наверх, у меня внутри все сжалось от страха», — признался актер. Сцену снимали 2 или 3 раза, после чего актеру больше никогда не позволяли подобные эксперименты.

Не может завязывать шнурки

В 2008 году Рэдклифф признался, что страдает редким неврологическим расстройством — диспраксией. Заболевание характеризуется нарушением двигательной функции и выглядит как неуклюжесть. Из-за болезни актер не может самостоятельно завязать шнурки и пишет как курица лапой.

Обожает русскую классику

Дэниел не раз признавался в любви к русской литературе. Своим любимым произведением актер считает «Мастера и Маргариту» и открыто заявляет, что мечтает сыграть кота Бегемота. На свой 21-й день рождения Рэдклифф специально приехал в Москву, чтобы побывать на Патриарших прудах и посетить «нехорошую квартиру». А в 2012 году актеру посчастливилось сыграть роль русского доктора Владимира Бомгарда в сериале, снятом по мотивам цикла рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача».

Не только актер, но и писатель

В 2007 году актер опубликовал свои стихи под псевдонимом Джейкоб Гершон (Джейкоб — второе имя Рэдклиффа, Гершон — еврейская версия девичьей фамилии матери). Спустя годы актер признался, что ему не нравятся собственные произведения, назвав их при этом ужасными.

Читает рэп

Рэдклифф не просто фанат хип-хопа — он и сам прекрасно читает рэп. На шоу Джимми Фэллона актер эффектно зачитал композицию Alphabet Aerobics, чем вызвал бурные аплодисменты зала. Он также блеснул исполнением другой песни на шоу Грэма Нортона. Артист с впечатляющей скоростью назвал все элементы таблицы Менделеева. «Дэниелу Рэдклиффу наскучило быть Гарри Поттером, и он стал Гермионой Грейнджер», — шутливо заметили поклонники артиста.

Довел папарацци до белого каления

Устав от назойливого внимания, Дэниел решил обвести папарацци вокруг пальца. Для этого он каждый вечер выходил из театра в одной и той же одежде. И в целом вел себя таким образом, чтобы фотографии получались максимально скучными. В результате все снимки выглядели так, словно они были сделаны в один день. Фотографы просто не могли их продать. «Нет ничего лучше, чем видеть, как папарацци расстраиваются», — поделился артист.

Занимается благотворительностью

Актер много занимается благотворительностью: поддерживает хоспис в Англии, созданный для тяжелобольных детей, и борется за права человека. Рэдклифф довольно рано стал филантропом. Еще в 2003 году 14-летний Дэн продал на благотворительном аукционе прядь своих волос за беспрецедентную цену — £ 751.

Примеряет разные образы

После окончания съемок саги многие зрители были уверены, что Рэдклифф навсегда останется актером одной роли. Уже будучи суперзвездой, он мог бы больше никогда не сниматься в кино, а лишь изредка давать интервью, чтобы гарантированно получать порцию славы и народной любви. Вместо этого Дэниел снялся в десятке картин: от мистических хорроров и сюрреалистичных трагикомедий до вольных байопиков и комедийных мелодрам. В 2016 году актер буквально сбросил с себя амплуа славного очкарика, перевоплотившись в дерзкого хулигана в криминальной драме «Абсолютная власть». В других картинах, таких как «Человек — швейцарский нож», «Рога», «Чудотворцы» и «Побег из Претории», Рэдклифф сыграл настолько разноплановых персонажей, что раз и навсегда доказал: Гарри Поттер остался в прошлом.