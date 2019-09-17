11 фактов из жизни знаменитостей, которые они сами раскрыли в порыве откровенности

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Известные актеры ведут полную приключений жизнь не только на экране: Дэнни Трехо сделал успешную карьеру грабителя магазинов, Лиам Нисон раньше был вспыльчивым учителем, а Николас Кейдж неудачно купил череп тираннозавра. Сейчас расскажем, что было дальше.

AdMe.ru раскопал в сети факты, которые показывают звезд в совершенно ином свете.

1. Морган Фримен носит серьги, чтобы оплатить свои похороны

В своем интервью Морган Фримен признался, что всегда носит серьги, которые достаточно ценны, чтобы оплатить гроб, если он умрет в незнакомом месте. Актер сказал, что именно по этой причине раньше их носили моряки.

2. Лиам Нисон работал учителем, но его уволили за то, что он ударил ученика

Когда Лиам Нисон был гостем ТВ-шоу, он рассказал, что пару лет работал учителем в колледже. Однажды он попросил одного из 15-летних учеников покинуть класс из-за неподобающего поведения, а тот в ответ вынул нож. Лиам ударил школьника. Руководство не сочло этот поступок необходимой самообороной, и Нисона уволили.

3. Дэнни Трехо с 12 лет употреблял героин и грабил магазины. Теперь он берет на работу в свои пончиковые бывших наркоманов, давая им второй шанс

Дэнни Трехо провел в тюрьме в общей сложности 11 лет за вооруженный грабеж и торговлю наркотиками. Он и сам употреблял их с 8 лет, а с 12 плотно подсел на героин. Отбывая срок, он прошел реабилитацию по программе «12 шагов анонимных наркоманов» и стал чемпионом штата Пенсильвания по боксу. А потом его случайно заметил режиссер Андрей Кончаловский и взял на роль в своем фильме «Поезд-беглец».

С тех пор Дэнни не только сыграл 200 ролей в кино, но и открыл сеть кафе, где торгуют пончиками и кофе. Трехо нанимает на работу в свои заведения тех, кто прошел реабилитацию и хочет начать новую жизнь без наркотиков.

4. Николас Кейдж купил череп тираннозавра за $ 276 тыс., который оказался краденым, и его пришлось вернуть

В 2007 году на аукционе Леонардо Ди Каприо и Николас Кейдж боролись за необычный лот — череп тираннозавра. В итоге Кейдж предложил больше. Но позже выяснилось, что раритет был незаконно вывезен из Монголии торговцем окаменелостями. Кейдж согласился возвратить череп монгольскому правительству.

5. Одноклассники считали Дуэйна Скалу Джонсона копом под прикрытием

В результате раннего полового созревания 16-летний Дуэйн выглядел взрослее своих лет. Из-за его почти 2-метрового роста и «ужасных» усиков одноклассники думали, что на самом деле он полицейский, расследующий какое-то дело под видом школьника.

6. Сильвестра Сталлоне обманом заманили на роль в провальном фильме «Стой! Или моя мама будет стрелять»

Негласное соперничество Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера однажды сослужило первому плохую службу. Сначала Сталлоне отнесся к предложению сняться в комедийном боевике «Стой! Или моя мама будет стрелять» скептически и даже не захотел читать сценарий. Тогда создатели фильма пустили слух, что главную роль хочет сыграть его соперник. Шварценеггер подтвердил это, сымитировав интерес к проекту. И только после подписания контракта Сталлоне понял, во что вляпался. Позже он назвал фильм «одним из худших во всей Солнечной системе, включая инопланетные постановки, которые мы никогда не видели».

7. Хью Грант 4 года притворялся собственным агентом

Участвуя в шоу Говарда Стерна, Хью Грант признался, что 4 года притворялся своим же агентом Джеймсом Хауи Или. Для переписки он создал фейковый электронный адрес, а когда общался по телефону, говорил с шотландским акцентом. Актер пошутил, что сэкономил себе целое состояние.

8. Джорджу Лукасу не дали «Оскара» за «Звездные войны», а его жене за этот же фильм — дали

Джордж Лукас полжизни посвятил фильму «Звездные войны», став его режиссером, сценаристом и продюсером. Несмотря на огромный успех саги, сделавшей Джорджа Лукаса миллиардером, «Оскара» за него он так и не получил. Зато Марсия Лукас, в тот момент жена режиссера, удостоилась статуэтки за монтаж «Звездных войн». Вскоре супруги развелись.

9. Хэлли Берри анонимно знакомилась в интернете

Хэлли Берри призналась BBC, что раньше выходила в сеть, не раскрывая своего имени, чтобы избежать шумихи и просто пообщаться. Когда же она после нескольких дней переписки все-таки называла себя, никто из онлайн-друзей не верил ей. Новые знакомые называли ее чудачкой, а один из них даже велел ей убираться из чата.

10. Том Хэнкс, Стив Мартин и Мартин Шорт устраивают «колоноскопические вечеринки»

На шоу Джимми Киммела Стив Мартин и Мартин Шорт рассказали о том, как готовятся к колоноскопии, устраивая "колоноскопические вечеринки". Накануне вечером они вместе c Томом Хэнксом собираются в доме Стива: играют в покер и смотрят кино, но вместо виски и коктейлей пьют препараты для подготовки к процедуре.

История похожа на шутку, но привлекает внимание к серьезной теме. Колоноскопия – метод диагностики, который помогает выявить рак кишечника на ранней стадии, поэтому регулярные профилактические осмотры необходимы.

11. Алан Рикман и Альфонсо Куарон жестоко подшутили над Дэниелом Рэдклиффом на съемках фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Исполнители главных ролей вспоминают: когда снимали сцену со спящими в большом зале учениками Хогвартса, Алан Рикман и режиссер фильма Альфонсо Куарон специально положили Дэниела Рэдклиффа рядом с девушкой, которая ему нравилась, а в его спальный мешок подкинули пукающую подушку. Она сработала как раз тогда, когда Альбус Дамблдор произносил речь в большом зале.