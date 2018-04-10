11 фактов из мира кино, которые знают только избранные. А теперь и вы
А вы знали, что индийская миссия на Марс стоила меньше, чем съемочный процесс фильма «Гравитация»? Или что за год Нигерия снимает больше фильмов, чем США? Вот о самых крутых фактах киноиндустрии и будет наш пост. Ну и на десерт: что общего между космическими полетами и немецким фильмом 1929 года? Дочитайте статью до конца, и вы узнаете ответ.
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10. «Хоббит» использовал всю золотую краску Новой Зеландии
В фильме использовалось так много «золота» в сценах с драконом Смаугом, что золотой краски не хватило во всей Новой Зеландии и пришлось ее привозить из Германии.
9. Сцена поединка в «007: Координаты „Скайфолл“» была снята на настоящем движущемся поезде
Актер Дэниэл Крэйг действительно отказался от дублера и выполнял трюки сам на крыше движущегося поезда. Ну чем вам не настоящий Джеймс Бонд?
8. И еще один интересный факт о Джеймсе Бонде
Самая знаменитая фишка бондианы была снята через настоящее дуло пистолета, и, более того, этот прием Морис Биндер (художник по титрам) придумал в последний момент, за 20 минут до встречи с продюсерами. Так что последние минуты дедлайна бывают очень креативными.
7. Фильм «Спасти рядового Райана» слишком реалистичен
Фильм «Спасти рядового Райана» вызвал посттравматическое стрессовое расстройство у ветеранов боевых действий. Некоторые сцены боев были чересчур убедительными для тех, кто знает о войне не понаслышке.
6. Выдуманный язык в фильме «Пятый элемент»
Странный язык, на котором говорил Лилу, был придуман Люком Бессоном. Однако актриса Милла Йовович не только «разнообразила свою речь», но и смогла свободно изъясняться с режиссером на этом выдуманном языке к концу съемок.
5. В фильме «Отступники» Джек Николсон напугал Леонардо Ди Каприо настоящим пистолетом
Когда персонажи встретились в ключевой сцене, Николсон вытащил оружие — чего не ожидали как Ди Каприо, так и режиссер Мартин Скорсезе. Так что реакция Лео была неподдельной. Сам Джек Николсон объясняет это тем, что данной сцене не хватало динамики.
4. В фильме «Чарли и шоколадная фабрика» были задействованы настоящие белки
Режиссер Тим Бертон решил не мелочиться, а взять 40 настоящих белок и выдрессировать их так, чтобы они сами выполняли все трюки самостоятельно.
3. Халк стал зеленым благодаря ошибке принтера
Мало кто может представить сейчас этого монстра в другом цвете, но изначально Стэн Ли видел Халка именно серым (чтобы исключить принадлежность к каким-либо этническим группам). Однако принтер подвел колористов и распечатал образ зеленым, что в итоге невероятно понравилось Стэну.
2. Дэдпул забыл в такси сумку с оружием не просто так
Не зря в народе говорят: «Голь на выдумки хитра». Так и получилось на съемках фильма о Дэдпуле. Из-за того, что бюджет был урезан на приличную сумму в $ 7 млн, да еще и в последний момент, главный персонаж был вынужден оставить сумку с оружием в такси. А все для того, чтобы последующая сцена стала более экономичной.
1. В фильме «Криминальное чтиво» укол адреналина был снят наоборот
Не так уж и просто попасть с размаху иглой в нужное место. Так решил Квентин Тарантино и снял знаменитый эпизод следующим образом: сначала Джон Траволта воткнул шприц в грудь Умы Турман, а потом вытащил его так, будто замахивается, — и один из самых запоминающихся моментов киношедевра «Криминальное чтиво» готов.
Бонус: что общего между киноиндустрией и космонавтикой?
Обратный отсчет во время запуска ракет придумали для фильма «Женщина на Луне» 1929 года. Видимо, для пущего драматического эффекта. Однако этот способ незаметно вошел в практику запусков ракет. Но и это еще не все. Ассистента режиссера звали Вернер фон Браун. Да-да, именно этот человек стал создателем ракетной программы Третьего рейха.
А что вас удивило больше всего? Может, вы знаете еще что-то интересное?
Фото на превью marvel