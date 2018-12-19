11 европейских фильмов, после которых вам вряд ли захочется смотреть блокбастеры

5

47

4.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда за окном падает снег, особенно приятно провести вечер за просмотром какого-нибудь интересного фильма. В наше время наиболее популярны разрекламированные американские картины, которые у всех на слуху. Однако европейский кинематограф тоже способен и удивить, и порадовать, и впечатлить. Среди лент Старого Света найдутся драмы, комедии, фантастика — словом, кино на любой вкус.

Мы в AdMe.ru разобрались, какие европейские фильмы стоит посмотреть на каникулах и почему.

Шоу Мистико (2018)

Страна: Бразилия, Франция Жанр: драма О чем: Фильм рассказывает историю цирка, которая развивалась на протяжении века. 100 лет назад молодой врач Фред Книпс влюбился в циркачку и согласился на мезальянс, построив для любимой новый цирк, где они стали жить вместе. На протяжении десятков лет во внешнем мире шли войны, совершались революции, а в цирке бурлили страсти: любовь и ненависть, запреты и преступления, тайны и разгадки стали буднями в этом маленьком закрытом мире. Почему стоит посмотреть: Фильм не концентрируется на паре героев, а показывает блестящее разнообразие человеческих отношений и характеров. При этом он очень красочный, зрелищный и сам по себе может считаться отдельным визуальным пиршеством. И конечно, смотреть стоит ради потрясающего Венсана Касселя.

От семьи не убежишь (2018)

Страна: Франция Жанр: комедия О чем: Фильм рассказывает о модном дизайнере Валентине (Дэни Бун), который построил успешную карьеру, впитал в себя французский шик и нашел идеальную женщину (Лоранс Арне). И именно сейчас, когда дизайнер находится в зените славы, его родственники из глубокой провинции решили навестить сына и внука, чем поставили его в массу неудобных ситуаций и заставили взглянуть правде в лицо. Почему стоит посмотреть: Давно ли вы смотрели новый фильм с Пьером Ришаром? Великий французский актер играет дедушку главного героя и делает это замечательно. К тому же при всей легкости фильма он поднимает глубокие проблемы в отношениях взрослого человека как с его семьей, так и с самим собой.

Мужчины в большом городе (2009)

Страна: Германия Жанр: комедия, мелодрама О чем: Фильм о мужчинах, который будет интересен женщинам в первую очередь. Мужчины рассказывают свои истории: неудачливый в любви чиновник, популярный у слабого пола продюсер, безнадежный романтик, успешный менеджер, звезда поп-сцены, машинист метрополитена... Все мужчины живут в одном городе, сталкиваются и даже влияют на жизнь друг друга, меняются и способствуют переменам. Почему стоит посмотреть: Прекрасный актерский состав, который собрал весь цвет немецкого кино с обаятельным Тилем Швайгером во главе. К тому же это необычный взгляд на сильную половину человечества: мужчины — тоже слабые, уязвимые люди, которые боятся, ошибаются и ищут способ исправить свои ошибки.

Фанатки на завтрак не остаются (2010)

Страна: Германия Жанр: молодежная комедия О чем: Своеобразная история Золушки, которая не знала, что принц имеет славу и миллионы фанаток. Девушка Лила проводит год в США и пропускает появление новой рок-группы, поэтому, повстречав Криса, она не только не узнает звезду, но и умудряется влюбиться в парня. Крис также увлечен своей новой подругой, но злобный менеджер запрещает ему заводить отношения, ведь свободный солист приносит куда больше прибыли. Почему стоит посмотреть: Молодежные романтические комедии о первой любви выглядят как ожившая сказка — милая, добрая и наивная, в которую очень хочется поверить.

Лоро (2018)

Страна: Италия Жанр: биография, драма О чем: Режиссер Паоло Соррентино исследовал быт и нравы особого, закрытого общества. Эти итальянцы имеют все самое лучшее, у них есть все возможности, они капризны, избалованны и властны. Они — лоро. И, пожалуй, самый яркий из них — неоднозначный политик, ловелас и скандалист Сильвио Берлускони. Почему стоит посмотреть: Фильмы Соррентино всегда наполнены красотой, какую бы тему они ни затрагивали. Фильм получился не только интересным — он доставляет и эстетическое удовольствие: одни виды Италии чего стоят.

Несмотря ни на что (2017)

Страна: Германия Жанр: драма, комедия О чем: Молодой человек по имени Салия очень целеустремлен, еще в школе он решил посвятить себя гостиничному делу и уверенно идет к своей цели. Казалось бы, что может ему помешать? Внезапная болезнь лишает парня 90 % зрения и ставит крест и на школьном обучении, и на его карьере. Но Салия не сдается: он старательно учится, скрывает свой недуг и получает место для стажировки в лучшем отеле Мюнхена. Почему стоит посмотреть: Фильм также основан на реальных событиях и оставляет очень светлые впечатления, заставляя и улыбнуться, и задуматься, как много человек может сделать ради достижения своей цели.

Притворись моим парнем (2012)

Страна: Франция Жанр: романтическая комедия О чем: Снова французы рассуждают о неравных отношениях. Главней героине Алисе 38, у нее есть ребенок, бывший муж и работа. Алиса строга, сдержанна, педантична, и именно поэтому начальник считает, что кресло редактора молодежного журнала не для нее, надо бы уступить место более ярким и пикантным коллегам. Алиса сталкивается с Бальтазаром — он на 20 лет младше и по уши влюбляется в девушку. Правильное фото в нужном ракурсе наводит на мысли об их романе, и начальник Алисы в восторге от ее бунта. Почему стоит посмотреть: Милая и добрая история, которая оставляет приятное послевкусие и в очередной раз заставляет задуматься, а кому вообще нужны эти стереотипы.

Супералиби (2017)

Страна: Франция Жанр: комедия О чем: Грег нашел золотую жилу и открыл гениальный в своей простоте стартап: сайт Алиби.com дает своим клиентам железные «отмазки» на все случаи жизни. Тем временем герой встречает Фло — девушку своей мечты, влюбляется и всерьез задумывается о браке. Но что делать, если Фло — ярая противница любой лжи, а ее отец — один из клиентов компании Грега? Остается только смеяться. Почему стоит посмотреть: Легкий коктейль из человеческих пороков с нелепыми ситуациями, приправленный щепоткой морали, смешной, увлекательный и ненавязчивый.

Рок-волна (2009)

Страна: Великобритания, Германия Жанр: комедия О чем: В 60-х британский парламент всерьез ополчился на рок, и музыку этого жанра практически изгоняют из страны, радиостанции закрываются, музыканты уезжают. В это время в нейтральных водах на барже работает пиратская станция, где идет своя жизнь, «лучшие годы», как говорит один из героев. Философские диалоги, лучшие песни, смешные шутки — то, что составляет жизнь протестующей станции и всей баржи. Актерский состав включает в себя весь цвет британского кинематографа во главе с безумно очаровательным Биллом Найи. Почему стоит посмотреть: Фильм основан на реальных событиях и оставляет после себя невероятные ощущения, легкую грусть по тем временам и отличное настроение.

Замуж на 2 дня (2012)

Страна: Франция Жанр: романтическая комедия О чем: О любви, конечно. Изабель верит, что на всех женщинах ее семьи лежит проклятье: все они неудачно вышли замуж и развелись. Ее парень делает ей предложение, и Изабель решает обмануть судьбу: поспешно выйти замуж за первого попавшегося растяпу и быстро развестись для свадьбы с любимым. Так она встречает Жана-Ива, который отличается сложным характером и работает составителем туристических справочников. Почему стоит посмотреть: Национальный колорит, красивые виды, прекрасная игра актеров, смешные моменты и трогательная лирика — что еще нужно от хорошей романтической комедии?

Фаворитка (2018)

Страна: Ирландия, Великобритания Жанр: драма, комедия, история О чем: XVIII век, Англия, на престол вступает болезненная королева Анна, которая не слишком вникает в дела государства и полностью находится под влиянием подруги Сары. Именно Сара фактически ведет войну с Францией и управляет империей. В столицу попадает Эбигейл — новая служанка, которая добивается расположения Сары, а затем и самой королевы и пытается занять место прежней фаворитки. Почему стоит посмотреть: Режиссер Йоргос Лантимос умеет «играть» со своим зрителем и знает, как заинтересовать его, а в «Фаворитке» и весь актерский состав как на подбор: «оскароносные» актрисы Рэйчел Вайс и Эмма Стоун показали все, на что способны.

Разные истории в книгах и кино увлекают, впечатляют, учат нас чему-то новому или помогают скоротать время, пока за окном воет вьюга. А какие фильмы любите вы?