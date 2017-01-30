11 двойников знаменитостей, от которых идет холодок по спине

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Мы в AdMe.ru уже не раз убеждались в том, что люди — знаменитые и не очень — из совершенно разных уголков планеты могут быть удивительно похожи друг на друга. Эта подборка с двойниками всем известных людей — очередная порция доказательства тому, что природа — чертовски классная штука!

Дэниел Рэдклифф

Оказалось, что в Красноярске живет свой собственный Гарри Поттер! Молодой человек по имени Николай оказался похожим на Дэниела Рэдклиффа как две капли воды — вот только шрама на лбу не хватает.

Джулия Робертс

Девушка по имени Юлия осталась настоящей загадкой: помимо феноменального сходства с голливудской звездой (или фотограф очень талантливый?), она обладает скромной натурой — иначе как оъяснить то, что она до сих пор не снимается в блокбастерах?

Джордж Клуни

Если Джорджу Клуни срочно понадобится дублер, он знает, где его искать: конечно же, в Турции!

Дэнни Де Вито

Бразильский двойник Де Вито пользуется ничуть не меньшей популярностью: фотографируется с поклонниками и наслаждается славой. Ну чем не звезда?

Морган Фримен

Этот мексиканский повар так похож на знаменитого актера, что закрадываются подозрения, будто Фримен забросил актерское мастерство и теперь вовсю готовит вкуснейшие такос в ближайшей кафешке.

Барак Обама

Ильхам Анас — 40-летний фотограф из Индонезии, чья жизнь очень изменилась с тех пор, как друзья заметили его сходство с 44-м президентом США. Мужчина решил извлечь из этого сходства выгоду: начал колесить по миру и заработал денег на дом и образование для своих детей.

Джим Керри

Снимок двойника Джима Керри не просто взорвал интернет, но даже добрался до самой звезды: говорят, что актер остался в восторге от такого сходства. Однако найти молодого человека пока что не удалось — известно лишь то, что живет он, скорее всего, в России.

Кит Харингтон

С тех пор как Джон Сноу начал покорять девичьи сердца, нашлось немало двойников актера, исполнившего роль героя сериала: к примеру этот молодой человек по имени Стив.

Канье Уэст

Возможно, у популярного рэпера есть родственники в Египте? Кстати, друзья этого парня придумали ему подходящее имя — Канье Ист (Kanye East) и называют его теперь только так и не иначе.

Мэттью Перри

Этот обаятельный молодой человек рассказывает, что люди на улицах часто останавливают его и говорят, что знают его: все потому, что он ну очень похож на Чендлера в исполнении Мэттью Перри из всем известного сериала «Друзья».

Райан Гослинг

Этот молодой человек опубликовал свою фотографию и задался риторическим вопросом: почему же он до сих пор одинок? Уверены: у двойника такого крутого актера, как Гослинг, совершенно точно не будет проблем в личной жизни!