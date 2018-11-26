11 достойных фильмов, снятых известными актерами

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Талантливый человек талантлив во всем — эта фраза относится и к актерам. Реализовавшись в одной сфере, творческие люди начинают искать себя в смежных. И у многих это получается не хуже. Оказывается, Анджелина Джоли и Натали Портман не только восхитительные актрисы. А фильмы режиссера Бена Аффлека неизменно заслуживают высокий зрительский рейтинг.

AdMe.ru собрал подборку сильных картин, в которых знаменитые голливудские актеры выступают режиссерами.

«По соображениям совести» (2016), реж. Мел Гибсон

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Рейтинг IMDb — 8,1 Военная драма с Эндрю Гарфилдом в главной роли стала 5-й режиссерской работой Гибсона. Фильм основан на реальных событиях и повествует о подвиге рядового Десмонда Досса, первого отказника по соображениям совести, который тем не менее получил медаль Почета. Будучи патриотом, Досс отправляется в действующую армию санитаром. Но по религиозным убеждениям отказывается брать в руки оружие и проходить курс обучения стрельбе. Картина получила 2 «Оскара» — за лучший монтаж и лучший звук, номинировалась еще в 4 категориях. Также фильм получил 3 номинации на «Золотой глобус».

«Мартовские иды» (2011), реж. Джордж Клуни

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 7,1 Выборы — дело, которое идеалистам не по зубам. И герою Райана Гослинга придется испытать на прочность себя и свои ценности во время предвыборной гонки. В этой картине Джордж Клуни стал и режиссером, и сыграл роль циничного кандидата в президенты.

«Операция „Арго“» (2012), реж. Бен Аффлек

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 7,7 Эта картина основана на подлинной истории. В политическом триллере разворачивается спецоперация по спасению 6 американских дипломатов в Иране. Действие происходит в 1979 году, когда исламисты захватили посольство США в Тегеране. Нескольким работникам дипкорпуса удается ускользнуть, и они пытаются найти способ выбраться из этого ада. План по эвакуации, разработанный специалистом ЦРУ, настолько невероятный, что кажется, такое возможно только в кино.

«На юг» (1978), реж. Джек Николсон

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 6,3 Комедия в стиле вестерн рассказывает об уголовнике-неудачнике, которого приговаривают к смерти. Спасти его может только чудо или... незамужняя женщина. Дама должна обещать суду взять злодея на поруки и выйти за него замуж. Кстати, оригинальное название фильма Going South переводится также как «Все наперекосяк».

«То, что ты делаешь» (1996), реж. Том Хэнкс

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Рейтинг IMDb — 6,9 История вымышленной рок-группы The Wonders начинается с того, что обычный продавец соглашается подменить барабанщика на конкурсе молодых талантов. Комедийная мелодрама с Лив Тайлер и Шарлиз Терон показывает стремительный взлет музыкантов, которые обретают славу мирового уровня. Но чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Картина была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня», так что саундтрек к фильму тоже заслуживает вашего внимания.

«В диких условиях» (2007), реж. Шон Пенн

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Рейтинг IMDb — 8,1 По словам Шона Пенна, он шел к съемкам картины по одноименному роману Джона Кракауэра целых 10 лет. Драматический фильм-путешествие основан на реальных фактах и рассказывает о молодом парне. После колледжа он отдает все свое имущество на благотворительность и отправляется странствовать автостопом. В дороге он встречает различных людей, которые оказывают влияние на его жизнь и мировоззрение. Актер Эмиль Хирш стал настоящим открытием после выхода картины, а для Кристен Стюарт эта роль остается одной из самых удачных.

«Признания опасного человека» (2002), реж. Джордж Клуни

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 7,1 Это кино снято по автобиографической книге известного телеведущего 60-х Чака Бэрриса. В нем рассказывается о двойной жизни героя: в одной из них журналист делает популярные шоу, а в другой является агентом ЦРУ и устраняет тех, на кого указало правительство. Главную роль в этой картине хотели получить многие известные актеры, например Джонни Депп и Джим Керри, но досталась она Сэму Рокуэллу. Его партнершей стала очаровательная Дрю Бэрримор.

«Несломленный» (2014), реж. Анджелина Джоли

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Рейтинг IMDb — 7,2 Действие этой военной драмы также основано на реальных фактах. Фильм повествует о жизни олимпийского призера по легкой атлетике Луи Замперини. Спортсмен участвовал в Олимпиаде 1936 года в Берлине, был там замечен Гитлером и даже приглашен к нему в ложу. Во время Второй мировой войны бегун становится командиром бомбардировщика, терпит крушение над Тихим океаном и вскоре попадает в плен к японцам.

«Повесть о любви и тьме» (2015), реж. Натали Портман

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Рейтинг IMDb — 6,0 Режиссерский дебют Натали Портман связан с корнями и родиной актрисы: фильм снят в Израиле по биографическому роману израильского писателя Амоса Оза. Портман шла к этой экранизации 7 лет. В фильме показаны взаимоотношения матери писателя с мужем и сыном. Это кино, в котором история одной семьи переплетается с историей народа.

«Прощай, детка, прощай» (2007), реж. Бен Аффлек

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Рейтинг IMDb — 7,7 Этот детектив стал первым фильмом, снятым Аффлеком, — и вполне удачным. История пропавшей 4-летней девочки положена в основу одноименной книги американского писателя Денниса Лихейна, об этом рассказывается и в кино. За поиск малышки берутся молодые частные детективы, но ситуация настолько запутанная и опасная, что может стоить им не только профессиональной репутации, но и жизни. Главную роль в фильме Бен Аффлек доверил своему младшему брату Кейси.

«Открытый простор» (2003), реж. Кевин Костнер