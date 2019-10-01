11 доказательств того, что на съемках происходят события покруче, чем в самом кино

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То, что для нас лишь развлечение на пару часов, для кого-то — ежедневная кропотливая работа. Полный съемочный день — это всего 1–4 минуты экранного времени, а актеры в полном гриме проводят по 5–8 часов ради съемок в одной сцене. Люди из мира кино посвящают своему делу жизнь, а сам процесс наполнен массой колоритных деталей, будь то злой Джеймс Кэмерон, прибивающий телефоны к стене, снег из асбеста или молнии, бьющие прямо в актеров.

AdMe.ru коллекционирует отборные факты о том, как создается кино. Почитайте, это по-настоящему круто.

1. Джеймс Кэмерон заставлял актеров «Аватара» жить в джунглях и прибивал их телефоны к стене

Джеймс Кэмерон — главный перфекционист Голливуда, и его команде приходится нелегко. Зои Салдана, сыграшая роль Нейтири в «Аватаре», рассказала, что перед началом съемок Кэмерон отвез актеров на Гавайи, где они 4 дня жили в диком тропическом лесу, полуголыми прыгая по деревьям и питаясь рыбой, которую удавалось выловить. Атмосфера джунглей, по мнению режиссера, должна была помочь актерам вжиться в роль. На съемочной площадке «Аватара» у Кэмерона был под рукой пистолет для гвоздей: если чей-нибудь телефон звонил во время съемок, он хватал его и прибивал к стене.

2. На съемках фильма «Страсти Христовы» в исполнителя роли Христа ударила молния

Исполнителю роли Христа Джеймсу Кэвизелу не пришлось изображать страдания: он испытывал их на самом деле. Несмотря на то что съемки проводились зимой, актер был одет в одну лишь львиную шкуру, удар хлыста рассек его плечо так, что остался шрам, а крест, который актер нес на Голгофу, весил 70 кг. Кроме того, во время съемок сцены Нагорной проповеди в Кэвизела ударила молния. Правда, это не причинило ему никакого вреда, что некоторые сочли божественным знаком.

3. Дэниел Дэй-Льюис в «Бандах Нью-Йорка» надевал на глаз специальное протезное стекло

У Билла Мясника, роль которого исполнял Дэй-Льюис, был стеклянный глаз. Актеру пришлось носить на радужке стеклянный протез, потому что его герой по сюжету должен был постукивать по глазу кончиком ножа. Актер научился проделывать это, не моргая. В этом же фильме во время съемок одной из сцен Леонардо Ди Каприо случайно сломал Дэй-Льюису нос, но Дэниел продолжал играть, не обращая на это внимания, да еще и был доволен, что сцена получилась такой удачной.

4. Бэтмобиль из фильма «Бэтмен: Начало» попал в настоящее ДТП

Во время съемок на улицах Чикаго в бэтмобиль неожиданно врезалась машина. Пьяный водитель объяснил полицейским, что принял фантастический автомобиль за корабль пришельцев и пытался остановить инопланетное вторжение.

5. Для съемок в «Гринче — похитителе Рождества» Джиму Керри пришлось пройти тренинг по пыткам

Процесс нанесения грима на исполнителя роли Гринча Джима Керри ежедневно занимал не менее 2 часов. Неудивительно, что актеру было сложно сидеть без движения так долго. Носить костюм из спандекса и крашеной шерсти яка было мучительно, а контактные линзы, «окрашивающие» белок в желтый цвет, причиняли боль. Чтобы продержаться 3 месяца съемок, Керри вынужден был пройти тренинг у специалиста, обучающего оперативников ЦРУ переносить пытки.

6. На съемках «Темного рыцаря» автобус пришлось разобрать и снова собрать в помещении

Сцена ограбления банка снималась в старом почтовом отделении в Чикаго. Для этого разобрали и вновь собрали в помещении целый автобус, который должен был появиться в одном из эпизодов. Разрушить настоящую стену дома было невозможно, поэтому внутри выстроили бутафорскую. За ней и спрятали автобус, который в нужный момент отбросили назад с помощью мощной пневмопушки.

7. Испуг Алана Рикмана в «Крепком орешке» — настоящий

Для съемок сцены падения Ганса Грубера, главного злодея из фильма «Крепкий орешек», Алана Рикмана пришлось долго уговаривать спрыгнуть с высоты спиной вперед: такого не любят даже профессиональные каскадеры. К тому же предполагалось, что трос, прикрепленный к Рикману, отцепят на счет 3 и актер успеет сосредоточиться. Но команда обманула его, и Алан полетел вниз на счет 1. Так что ужас на его лице абсолютно неподдельный.

8. Монстра из «Очень странных дел» играл вот этот мужчина слева

Компания Netflix опубликовала в своем инстраграме фотографию актера, который играл монстра в 3-м сезоне «Очень странных дел». Именно перед ним исполнителям главных ролей требовалось показать неподдельный страх, что служит еще одним доказательством того, насколько они талантливы. Вот видео с появлением монстра.

9. «Пиратский кодекс» из «Пиратов Карибского моря» сделан вручную и весит 36 кг

В фильме «Пираты Карибского моря: На краю света» фигурирует «Пиратский кодекс» — свод указаний, которым должны следовать все пираты. Для его создания пригласили эксперта по древним рукописям, а реквизиторы для вдохновения изучали старинные книги под микроскопом и представляли, как мог выглядеть пиратский быт. В результате на пергаментных страницах кодекса появились пятна от крови и вина, прилипшая шелуха от семечек и табачный пепел, а в самой книге содержится вся необходимая пиратам информация: от рецепта пива до адресов борделей в Сингапуре и инструкции, как атаковать корабль или замок.

10. На съемках «Гарри Поттера» разбили 14 автомобилей Ford, а 15-й украли прямо со съемочной площадки

Роль антикварного Ford Anglia 1962 года, летающего автомобиля Артура Уизли, «исполняли» сразу несколько одинаковых автомобилей. Во время съемки сцены с гремучей ивой 14 из них были уничтожены, а последний, несмотря на то что он был в плохом состоянии и даже был не на ходу, похитили прямо со съемочной площадки. Полиция до сих пор не знает, кто это сделал. То ли это были фанаты «Гарри Поттера», то ли коллекционеры винтажных авто.

11. Снег в кино раньше делали из канцерогенного асбеста

До 20-х годов XX века в качестве снега в Голливуде использовали вату, пока один из пожарных на съемочной площадке не предложил заменить этот легковоспламеняющийся материал огнеупорным асбестом. Белые и пушистые волокна промышленного асбеста использовали в кино вплоть до 50-х годов. Например, в «Волшебнике страны Оз» из асбеста сделан не только снег, но и волшебная метла и весь костюм пугала. Связь рака легких с вдыханием асбестовой пыли обнаружили намного позже.

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