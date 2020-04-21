11 раз, когда костюмы в фильмах сыграли не меньшую роль, чем актеры

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Как правило, «Оскар» за лучший дизайн костюмов уходит создателям картин с точно воссозданными историческими образами. Если статуэтку получает лишь один фильм, то номинируются целых пять. В то время как оскароносное кино находится на слуху почти у всех, о номинантах обычно мало кто знает, хотя эти кинокартины стоят того, чтобы скоротать за ними вечер-другой. К тому же наряды в таких фильмах не просто радуют глаз, но и несут смысловую нагрузку.

Редакция AdMe.ru восстанавливает справедливость; знакомьтесь, перед вами — 11 номинантов на «Оскар» за лучший дизайн костюмов последнего десятилетия.

11. Яркая звезда, 2010

Художник по костюмам — Джанет Паттерсон. Особое внимание дизайнер уделила костюмам Фанни Брон, главной героини картины. Паттерсон пыталась передать через одежду не только характер персонажа, но и его эмоции и переживания.

Например, в сцене, где Фанни и ее возлюбленный Джон попадают под дождь, на девушке розовое платье. Дизайнер долго подыскивала подходящую ткань для этого наряда: нужно было, чтобы материя под действием воды сильно портилась. Это бы создало дополнительный драматический эффект, поскольку в сцене речь идет в том числе о предательстве. Так и вышло: свежее и нарядное платье Фанни под дождем вмиг превращается в мокрую тряпочку.

10. Король говорит, 2011

Художник по костюмам — Дженни Беван. Фильм рассказывает историю более чем 70-летней давности, и актеры в большинстве случаев одеты в столь же старую одежду. Исторические костюмы брали напрокат и чинили, поскольку большинство их было очень изношено. Актеры, по признанию Беван, зачастую носили историческую одежду как костюмы, и это было заметно. Поэтому для ряда персонажей пришлось пожертвовать исторической точностью в пользу удобства. Например, героиня Хелены Бонем Картер в жизни предпочитала яркие расцветки платьев, однако актриса в пестрых костюмах выглядела неестественно. Поэтому для ее одежды выбрали более спокойные оттенки, чтобы зритель верил ей.

9. Джейн Эйр, 2012

Художник по костюмам — Майкл О’Коннор. Стиль главной героини прост и непритязателен, что в корне отличается от тщательно продуманных и дышащих историей нарядов, которые привык создавать О’Коннор (например, в «Герцогине»). Поэтому дизайнер решил: дизайн платьев Джейн будет отражать ее внутреннюю сущность, чего никак не смогли бы сделать пышные, густо украшенные, но безликие костюмы прошлого.

Для персонажа Мии Васиковски даже сконструировали специальное нижнее белье (чулки и корсет). Этот момент был крайне важным для режиссера, поскольку тот хотел снять Джейн без одежды, а отсутствие подходящего для той эпохи белья сыграло бы с создателями фильма злую шутку.

8. Отверженные, 2013

Художник по костюмам — Пако Дельгадо. Первой реакцией на просьбу возглавить работу над созданием нарядов для этого фильма у Дельгадо было восклицание: «Боже мой, сколько же там работы!» Он нисколько не преувеличивал: костюмы пришлось создавать с нуля практически для каждого персонажа мюзикла. Кроме того, команда художников (а состояла она из 50 человек) вынуждена была делать и исторические изыскания, поскольку действие в фильме охватывает довольно большой временной промежуток: с 1815 по 1848 год. Одежда героев за это время должна была претерпевать стилистические изменения.

Поскольку история того времени весьма мрачна, первым желанием Дельгадо было одеть всех персонажей в черные костюмы. Однако режиссеру требовался цвет в кадре, и дизайнер отдал предпочтение яркой цветовой гамме с вкраплениями насыщенного синего.

7. Невидимая женщина, 2014

Художник по костюмам — Майкл О’Коннор. Дизайнер тщательно исследовал моду того времени (середина XIX века), изучая картины, созданные в ту эпоху, и фотографии. Одна из фишек фильма в том, что герои не используют при смене сцен разные костюмы — они носят одно и то же, просто к нарядам добавляются небольшие детали. Это дань истории: в середине XIX века люди не могли позволить себе иметь сотни платьев или фраков; при каждом новом выходе в свет к имеющейся одежде добавлялась какая-то деталь или аксессуар, что делало ее как будто новой.

6. Уильям Тернер, 2015

Художник по костюмам — Жаклин Дюрран. В фильме было немало исторических деталей, которые необходимо было учесть в том числе при создании одежды. Сбором этих деталей занимался специальный человек, нанятый за целых 2 года до того, как команда дизайнеров приступила к работе.

Особого внимания заслуживает персонаж Ханны Дэнби — служанки, которая никогда не покидает дом главного героя и рабски ему прислуживает. Эта женщина в сравнении с другими любовницами Уильяма Тернера выглядит бедной и грубой. Дюрран поразмыслила и решила: в реальной жизни такая женщина, скорее всего, носила бы всего одно платье, пока оно не пришло бы в негодность. Поэтому было решено сделать для Ханны два костюма: один в приличном состоянии, а другой весьма потасканный. Так художникам удалось показать, насколько персонаж опустился за время своих отношений с главным героем.

5. Кэрол, 2016

Художник по костюмам — Сэнди Пауэлл. Сюжет строится вокруг главной героини фильма — Кэрол. Чтобы отделить ее от остальных женщин, дизайнер прибегла к хитрости: в костюмах персонажа она спрятала немало мужских деталей. По этой же причине зритель воспринимает Кэрол как женщину самодостаточную, которая умеет за себя постоять.

У персонажа есть еще одна фишка: она красит ногти только в оттенки красного, а ее маникюр всегда безупречен. Тем временем у второй героини руки неухоженные, а ее ногти вряд ли знают, что такое лак. В течение фильма несколько раз режиссер делает акцент на кистях — догадливый зритель быстро смекает, что холеные руки Кэрол никогда не знали труда: не чистили унитазы, не намывали полы, не стирали одежду. А вот ее приятельница, наоборот, не чурается физической работы.

4. Флоренс Фостер Дженкинс (Примадонна), 2017

Художник по костюмам — Консолата Бойл. Чтобы воссоздать атмосферу Нью-Йорка начала ХХ века, в которой вращалась знаменитая оперная певица Флоренс Фостер Дженкинс, дизайнеру пришлось попотеть. Кроме изучения исторических документов команда внимательнейшим образом рассматривала и анализировала снимки самой Дженкинс, а в особенности фотографии ее сценических костюмов. Впрочем, обыденная жизнь и жизнь на сцене в визуальном смысле мало отличались друг от друга: певицу отличала страсть к экзотике в тканях и фасонах. Каждый наряд, который вы можете видеть в фильме, был сшит художниками с нуля.

3. Виктория и Абдул, 2018

Художник по костюмам — Консолата Бойл. Основной сложностью для дизайнера стала историческая составляющая картины. Настоящая королева носила вещи очень темных цветов, поскольку была в трауре по погибшему супругу. Жертвовать правдой в угоду цветовой эстетике никому не хотелось, и решение нашли изящное: при темной гамме нарядов Бойл использовала бесчисленное количество фактурных элементов, которые делали даже самый мрачный костюм едва ли не нарядным.

Чтобы помочь зрителю понять, как развивались романтические отношения героев, художник ближе к финалу картины несколько изменила наряды королевы. Если в начале фильма она одевалась в темные платья, то к концу в ее туалете уже попадался белый и другие светлые оттенки. Любопытно, что и тут была отдана честь истории: белый — это традиционный цвет, который носят в самом конце траура.

2. Фаворитка, 2019

Художник по костюмам — Сэнди Пауэлл. Каждый костюм, который вы можете увидеть в фильме, был сделан с нуля ровно за 6 недель. В силу небольшого бюджета дизайнеры использовали дешевые ткани, а цветовая палитра в основном была ограничена белым и черным цветом. Драгоценности, появляющиеся в кадре, на самом деле не стоят баснословных денег: часть из них художники делали руками, а остальные были изготовлены на заказ из искусственного жемчуга.

Часть ткани вообще купили в магазинах подержанных товаров. Например, костюм кухонной прислуги, который вы видите выше, сшит из старых джинсов, которые команда приобрела в секонд-хенде. На историческую точность фильм совершенно не претендует.

1. Однажды в... Голливуде, 2020

Художник по костюмам — Арианна Филлипс. Дизайнер придумала свою фишку в одежде для каждого из главных персонажей. Своеобразные талисманы не только делают героев более стильными, но и помогают раскрыть их внутренний мир.

Для персонажа Рика Далтона изготовили медальон: на нем изображена тюдоровская роза с одной стороны, а на другой выгравирована буква R. Кстати, герой Леонардо ди Каприо носит ремень с пряжкой, на которой изображена та же буква. По мнению Филлипс, человек, который носит одежду с монограммой, высокомерен и любит бахвалиться. А Рик именно таков.

У Клиффа Бутта тоже была пряжка с эмблемой ассоциации каскадеров. Кроме того, персонаж Брэда Питта носил гавайскую рубашку — одну из самых знаменитых гавайских рубашек, созданных Тарантино.