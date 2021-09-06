11 звездных дочек, которые вовсю пользуются стильными фишками своих мам

У многих любимых артисток нашей юности уже успели подрасти дети. Дочери знаменитых мам стали настоящими красавицами и любят наряжаться в разные костюмы. Они часто вдохновляются образами своих матерей и изо всех сил стараются их повторить.

Мы в AdMe.ru с приятной ностальгией рассмотрели фотографии прошлых лет и порадовались тому, что молодые девушки переняли стиль своих знаменитых родительниц.

Ума Турман и Майя Хоук

В бежевом платье Ума Турман появилась на праздновании 45-летия модного дома Valentino в 2007 году в Риме. А в сентябре 2020 года 22-летняя Майя Хоук позировала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в похожем наряде.

Риз Уизерспун и Ава Филлипп

Многие замечают, что Риз и Ава выглядят не как мама с дочкой, а скорее как сестры. Они рады подчеркивать это сходство и часто надевают одинаковые наряды. В 2014 году состоялась церемония вручения журнала Variety в поддержку проекта Power of Women, и на него Уизерспун надела черно-красное платье с цветами. В похожем наряде можно было увидеть Аву Филлипп на завтраке журнала The Hollywood Reporter в поддержку женщин в индустрии кино в 2019 году.

В таких нарядах мама с дочкой появились в Нью-Йорке в 2017 году на вручении премии Innovator Awards газеты The Wall Street Journal.

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

Слева Ванесса вместе со своим партнером Джонни Деппом позирует на мировой премьере фильма «Однажды в Мексике» в 2003 году в Нью-Йорке. Вдохновившись этим образом, 16-летняя Лили-Роуз появилась в почти таком же платье на мероприятии Met Gala в 2016 году.

Деми Мур и Румер Уиллис

В своем аккаунте в инстаграме Деми Мур поделилась ретроснимком 1984 года. Похожее платье надела ее дочь Румер Уиллис на выставку фотографий и инсталляций Vanity Fair в 2020 году.

Гвинет Пэтроу и Эппл Мартин

Судя по всему, Эппл Мартин считает стиль своей матери потрясающим и не стесняется копировать ее образы. В 2020 году фото Эппл в белом платье с цветами появилось на странице Гвинет Пэлтроу в инстаграме. А пятью годами ранее сама Гвинет щеголяла в очень похожем наряде.

Моника Беллуччи и Дева Кассель

Моника и Дева появились в одинаковых платьях от Dolce & Gabbana на обложке журнала Vogue в июле 2021 года.

Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли

Энди и Маргарет похожи внешне. И наряды для выходов на красную дорожку эти красавицы выбирают почти одинаковые. В красном платье в пол Макдауэлл посетила фестиваль кино в Каннах в 2015 году. А в 2019-м ее дочь вышла на дорожку Венецианского кинофестиваля в идентичном платье.

Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару Клотц

Пайпер не пошла по стопам Джиллиан, а решила направить свой творческий потенциал на дизайн и иллюстрации. Однако иногда знаменитую маму и талантливую дочь можно увидеть на светских мероприятиях.

Милла Йовович и Эвер Андерсон

В такой многослойной одежде оттенков хаки Миллу Йовович можно увидеть в фильме «Обитель зла — 3», который вышел в 2007 году. Похожий образ на себя примерила ее дочь Эвер. В январе 2021 года она вместе с матерью фотографировалась для арабского издания журнала Vogue.

Виктория Бекхэм и Харпер Бекхэм

У Виктории Бекхэм есть собственный бренд одежды. Платье с цветочным рисунком из коллекции осень-зима примерила на себя и дочь звезды — Харпер Севен.

Брук Шилдс и Роуэн Хенчи

Прекрасная Брук Шилдс в 1998 году надела красное платье на церемонию вручения «Золотого глобуса». Спустя 23 года, в июне 2021-го, ее дочь Роуэн отправилась в этом же платье на свой выпускной вечер.