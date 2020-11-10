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11 добротных экранизаций классики, которые помогут заполнить литературные пробелы с удовольствием

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Экранизировать классику — дело опасное. Всегда есть риск промахнуться с актерами, перекроить сюжет и разозлить преданных поклонников. Но есть немало фильмов, создатели которых постарались на славу. Они бережно отнеслись к оригиналу и подобрали на главные роли самых талантливых актеров.

Мы в AdMe.ru обожаем мировую классику и спешим поделиться фильмами, которые будут интересны и тем, кто читал эти произведения, и тем, у кого пока не дошли до них руки. Возможно, после просмотра вы даже захотите поближе ознакомиться с первоисточниками.

Усадьба Хауардс-Энд (1991)

© Howards End / Merchant Ivory Productions

Первоисточник: роман Э. М. Форстера «Говардс-Энд»

В ролях: Ванесса Редгрейв, Энтони Хопкинс, Хелена Бонем Картер, Эмма Томпсон

В фильме показана английская глубинка начала XX века. Все события крутятся вокруг живописной усадьбы «Говардс-Энд». Ее хозяйка готова отдать душу Богу, поэтому завещает усадьбу одной молодой женщине. Но, как полагается, родственники такому повороту не обрадовались, поэтому скрывают от всех решение щедрой дарительницы и уничтожают документ. Но этим они только усугубили ситуацию.

Как важно быть серьезным (2002)

© The Importance of Being Earnest / Miramax

Первоисточник: пьеса Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным»

В ролях: Колин Ферт, Риз Уизерспун, Джуди Денч

Эта киноадаптация рассмешит даже царевну Несмеяну. Гвендолин и Сесили мечтают выйти замуж. Только есть одно важное условие: потенциального супруга должны звать Эрнестом. Потому что именно это имя идеально подходит серьезному молодому человеку их мечты.

Два легкомысленных аристократа Джон и Алджернон влюблены в девушек. А чтобы соответствовать их забавным ожиданиям, представляются Эрнестами. Джон начинает ухаживать за Гвендолин, а Алджернон — за Сесили. Конечно, их ложь не останется незамеченной.

Тэсс из рода д’Эрбервиллей (2008)

© Tess of the D'Urbervilles / BBC

Первоисточник: роман Томаса Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей. Чистая женщина, правдиво
изображенная»

В ролях: Джемма Артертон, Эдди Редмэйн, Ханс Мэтисон

В 4 сериях зрителям рассказывают о непростой жизни девушки по имени Тэсс Дарбейфилд. Ее жизнь резко меняется, когда отец случайно узнает, что они потомки древнего рыцарского рода д’Эрбервиллей. Глава семейства на радостях бросает работу и в местных кабаках хвастается своей знатной родословной. Тэсс вынуждена взвалить на свои хрупкие плечи заботу о близких, но в будущем это решение ей будет очень дорого стоить.

Леди Макбет (2016)

© Lady Macbeth / BFI

Первоисточник: повесть Н. Л. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»

В ролях: Флоренс Пью, Космо Джарвис

В отличие от оригинала, действие происходит в викторианской Англии. Юную бесприданницу Кэтрин выдают замуж за богатого и уже немолодого Александра. В доме царят патриархальные нравы: девушке запрещено даже на прогулку выходить. Ее единственная задача — родить наследника. Муж и свекор относятся к Кэтрин пренебрежительно, девушка чувствует себя невероятно одинокой.

Но однажды Александр надолго уезжает по делам. Его несчастная молодая супруга остается одна в обществе прислуги. И с этого момента жизнь Кэтрин переворачивается с ног на голову.

Разум и чувства (1995)

© Sense and Sensibility / Sony Pictures Entertainment

Первоисточник: роман Джейн Остин «Чувство и чувствительность»

В ролях: Эмма Томпсон, Кейт Уинслет, Алан Рикман, Хью Грант

В центре повествования — судьба сестер Дэшвуд. Девушки совершенно не похожи друг на друга: Эллинор — сдержанная и рассудительная, а Марианна — страстная и импульсивная. Но, несмотря на разницу в характерах, сестры прекрасно ладят. Их жизнь течет тихо и спокойно, но однажды в дом приходит горе: умирает отец и передает все состояние сыну от первого брака. Дэшвуды оказываются в затруднительном положении, поэтому переезжают к дальнему родственнику.

Куприн. Яма (2014)

© Куприн / Красный квадрат

Первоисточник: рассказы и повести А. И. Куприна

В ролях: Михаил Пореченков, Екатерина Шпица, Светлана Ходченкова, Антон Шагин

«Куприн» — многосерийный художественный фильм. Он состоит из 3 частей: «Куприн. Яма», «Куприн. Впотьмах», «Куприн. Поединок». Киноадаптация творчества великого писателя получилась свежей и трогающей самые глубокие струны души.

В первой части 5 серий, основанных на произведениях «Яма», «Гранатовый браслет», «Без заглавия», «Святая любовь», «Телеграфист». Создатели решили переплести судьбы героев из разных произведений Куприна, сделать из них что-то вроде коллажа. Так, в «Яме» есть не только история о заведении Анны Шойбес, но и показана любовь Желткова к Вере из «Гранатового браслета».

Жерминаль (1993)

© Germinal / Pathé Films

Первоисточник: роман Эмиля Золя «Жерминаль»

В ролях: Жерар Депардье, Жюдит Анри

Мрачный фильм про сложную жизнь французских шахтеров. Бывший механик Этьен Лантье приезжает в Монсу и начинает трудиться в местной шахте. Но условия невыносимые, а жалованье постоянно урезают, поэтому рабочие объявляют забастовку. Этьен становится одним из лидеров. Он верит, что сможет изменить жизнь шахтеров к лучшему, но забастовка резко набирает обороты и выходит из-под контроля.

Первая любовь (2001)

© Lover's Prayer / Image Entertainment

Первоисточник: повесть И. С. Тургенева «Первая любовь» и рассказ А. П. Чехова «Бабы»

В ролях: Кирстен Данст, Джули Уолтерс

Юный Владимир проводит лето в имении под Москвой. Ему 16, поэтому он страстно желает в кого-нибудь влюбиться. Но природная застенчивость и неуверенность в себе не очень-то помогают на любовном поприще. В один прекрасный день в соседнее имение приезжает очаровательная княжна Зинаида, которая сразу же вскружила голову всем юнцам в округе, в том числе и Владимиру.

Путешествия Гулливера (1996)

© Gulliver's Travels / Hallmark Entertainment

Первоисточник: роман Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера»

В ролях: Тед Дэнсон, Мэри Стинберген, Джеймс Фокс, Роберт Харди

Несомненный плюс этой экранизации в том, что здесь показаны все 4 путешествия главного героя, а не только его похождения в стране лилипутов. По сюжету мини-сериала корабельный врач возвращается домой после очень долгого отсутствия и рассказывает о своих невероятных приключениях жене и маленькому сыну. Но герою не верят и отправляют в лечебницу для душевнобольных.

Сон в летнюю ночь (1999)

© A Midsummer Night's Dream / Fox Searchlight Pictures

Первоисточник: пьеса Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь»

В ролях: Мишель Пфайффер, Руперт Эверетт, Стэнли Туччи, Кристиан Бейл

Оригинал слегка осовременили, но это ничуть его не испортило. Фильм сохранил шекспировскую легкость и веселость. Компания молодых актеров отдыхает под солнцем Тосканы и катается на велосипедах. Случайно они находят тайный дом фей, сатиров и речных нимф. И становятся участниками волшебных любовных интриг.

Дуэль (2010)

© Anton Chekhov's The Duel / Music Box Films

Первоисточник: повесть А. П. Чехова «Дуэль»

В ролях: Эндрю Скотт, Тобайас Мензис, Фиона Глэскотт

Лаевский, роль которого исполнил Эндрю Скотт, — аристократ с плохими привычками. Он страдает от игорной зависимости, живет с замужней женщиной по имени Надежда, которую не любит. Лаевский устал от такого образа жизни. Он хочет сбежать от проблем в другой город, но ему мешают 2 вещи: у героя практически нет денег, к тому же он сильно поссорился с бывшим другом.

А вы предпочитаете читать оригинал или смотреть киноадаптацию?

Фото на превью Anton Chekhov's The Duel / Music Box Films, Lady Macbeth / BFI
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