11 детективных триллеров для тех, у кого кровь слишком загустела

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Знаете, есть такие фильмы-пустышки (не будем тыкать пальцем), вокруг которых много шумихи, а смотреть на самом деле не на что. Так вот, у нас тут то же самое, но с точностью до наоборот. Эту подборку мы сделали для тех, кто уже пересмотрел все на свете, а потому на поиски хорошего фильма уходит времени больше, чем на его просмотр.

Мы в редакции AdMe.ru с полной ответственностью заявляем: здесь не затесался ни один лишний, случайный фильмец. Каждая картина — в самое яблочко: пронзительна, душещипательна и залипательна. Фильмы на вечер для двоих или для компании под любое настроение, после которых сложно уснуть, потому что они выворачивают душу наизнанку.

Невидимый гость (Contratiempo), 2016

IMDb — 8,1 Если блокбастер, то голливудский, если комедия, то французская, а вот испанцам нет равных в детективных триллерах. Свое знакомство с этим жанром нужно начинать именно с «Невидимого гостя» с горячим Марио Касасом в главной роли. Здесь нет фальшивых диалогов и заезженных ходов, а концовка такая, что хочется заново пересмотреть этот фильм, зная правду.

Тело (El cuerpo), 2012

IMDb — 7,6 Для тех, кому надоели голливудские штампы, испанские триллеры станут настоящей отдушиной. Мрачноватая, но очень реалистичная атмосфера, напряженный сюжет и просто ошеломляющая развязка, после которой чувствуешь себя ребенком, которого обманул фокусник. Обычно после крутого фильма хочется посмотреть что-то подобное, чтобы испытать те же эмоции еще раз. Картина «Тело» идеальна для тех, кого впечатлил «Невидимый гость».

Колония Дигнидад (Colonia), 2015

IMDb — 7,1 Сделаем небольшую паузу, чтобы не перенасытиться одними вишенками на торте. На очереди у нас кинолента немецко-французского производства. В этом фильме несколько козырей. Во-первых, он основан на реальных событиях, во-вторых, он поднимает острые социальные проблемы, в-третьих, после него Эмму Уотсон перестаешь воспринимать Гермионой. Искушенные критики не оценили эту ленту, мол, «Колония» не соответствует требованиям ни одного жанра, но, на наш взгляд, это только плюс.

Мистериум. Начало (Kvinden i buret), 2013

IMDb — 7,2 Два детектива расследуют запутанное дело 5-летней давности и выходят на след маньяка-психопата. Вроде бы не такая уж и оригинальная задумка, но реализация достойна всяческих похвал. В датско-немецкой киноленте шикарная актерская игра, добротный сюжет, не дающий заскучать, и мрачная нагнетающая атмосфера, в которой не последнюю роль играет музыкальное сопровождение.

Мистериум. Охотники на фазанов (Fasandræberne), 2014

IMDb — 7,1 Первую экранизацию одноименного датского романа публика встретила хорошо, поэтому уже через год вышло продолжение «Мистериума». На этот раз те же детективы, тот же визуальный стиль, но другая, такая же запутанная история, при этом никак не связанная с предыдущей.

Мистериум. Тьма в бутылке (Flaskepost fra P), 2016

IMDb — 7,0 Третий из серии детективных романов о сыщике Карле Мерке и его помощнике Асаде фильм снова погружает нас в нелегкие будни отдела Q, занимающегося нераскрытыми делами. На этот раз дело о похищении детей, где опять замешаны религиозные секты и какой-то маньяк, уже несколько лет гуляющий на свободе. Ценители скандинавского нуара теперь с нетерпением ждут экранизации «Журнала 64» — следующей серии детектива.

В конце туннеля (Al final del túnel), 2016

IMDb — 7,1 Вернемся к испанским триллерам. Атмосферный, непредсказуемый и увлекающий фильм аргентино-испанского происхождения повествует об инвалиде на кресле-каталке, которому удалось облапошить банду преступников. Отличная актерская работа и грамотно продуманный сюжет, держащий в напряжении до самого конца, который украшает наличие тонкой любовной линии.

Подарок (The Gift), 2015

IMDb — 7,1 Первый в нашем списке американский фильм попал сюда из-за своей нетипичности. Психологический триллер, где нет ни убийств, ни погони, где вообще практически ничего не происходит, держит в эмоциональном напряжении до самого конца. А открытый финал оставляет зрителя на тревожной ноте, заставляя пересмотреть свое отношение ко всем героям.

Ветреная река (Wind River), 2017

IMDb — 7,8 Снова американский фильм, и снова неожиданное исполнение, где сюжет практически лишен интриги, но лента подкупает своей эстетикой. Многогранная, впечатляющая кинолента поднимает важные темы, при этом здесь каждый диалог, каждая панорама на вес золота. Как и в других фильмах нашей подборки, здесь сделана ставка не на зрелищность, а на эмоции персонажей, и отдельная благодарность актерам и операторам, которые сумели это передать.

Под покровом ночи (Nocturnal Animals), 2016

IMDb — 7,5 Отсутствие головокружительных сюжетных поворотов в этом фильме заменяется стильным визуальным рядом, обилием метафор и тяжелым психологическим давлением, которое не дает зрителю расслабиться. Украшением блестящего актерского состава стал Аарон Тейлор-Джонсон в роли омерзительного техасского негодяя, играющий так хорошо, что его ненавидишь уже с первых секунд.

Преисподняя (Brimstone), 2016

IMDb — 7,1 Неслучайно этот голландский фильм мы оставили на десерт. Эпический триллер в антураже Дикого Запада с тяжелой атмосферой и жуткими натуралистичными сценами смотрится на одном дыхании. Мощное актерское трио — Дакота Фэннинг, Кит Харингтон и Гай Пирс — украсила юная Эмилия Джонс, которая справилась со своей ролью на все сто.

Ждем ваших рецензий в комментариях. Какого фильма не хватает в этом списке?